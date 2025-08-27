3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý
GĐXH - Người xưa tin rằng theo phong thủy, một ngôi nhà giàu sang, hưng thịnh thường có ba nơi tỏa ra hương thơm đặc trưng.
Bàn thờ
Bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi gửi gắm lòng thành kính của con cháu đối với cội nguồn. Theo phong thủy nhà ở, bàn thờ là khu vực cực kỳ quan trọng, không chỉ về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng đến vận khí của ngôi nhà. Một bàn thờ được chăm sóc cẩn thận, thường xuyên thắp hương trầm sẽ giúp gia tăng phúc khí, thu hút sự may mắn và tài lộc.
Hương trầm được cho là có khả năng kết nối giữa con người với thế giới tâm linh, mang lại cảm giác bình yên và thanh tịnh. Không gian bàn thờ cần được giữ gìn sạch sẽ, không để bụi bặm và thường xuyên được lau dọn để duy trì sự trang nghiêm, tôn kính. Hương thơm từ nén hương trầm thắp trên bàn thờ không chỉ giúp không gian thêm phần ấm cúng mà còn là biểu tượng của sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh.
Dù gia chủ bận rộn đến đâu, việc giữ cho bàn thờ luôn sạch sẽ và thơm tho là điều cần thiết. Trong phong thủy nhà ở, bàn thờ không chỉ là nơi cầu xin phúc đức, mà còn là nơi thu hút năng lượng tích cực. Việc duy trì hương thơm từ bàn thờ không chỉ mang lại bình an cho gia đình mà còn giúp gia tăng vận may và tài lộc.
Nhà bếp
Trong phong thủy nhà ở, nhà bếp được coi là nơi hội tụ tài lộc, đồng thời cũng là không gian kết nối gia đình. Đây là nơi mọi người quây quần bên những bữa ăn ngon, chia sẻ niềm vui và tạo sự gắn kết. Một nhà bếp thường xuyên được sử dụng, luôn thơm phức mùi thức ăn không chỉ là dấu hiệu của sự no đủ mà còn là biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng.
Nếu nhà bếp bị bỏ quên, không nấu nướng thường xuyên thì năng lượng tích cực của ngôi nhà sẽ suy giảm. Ngược lại, khi bếp luôn ấm cúng, mùi hương của thức ăn tỏa ra từ gạo, thịt, rau củ hay gia vị sẽ tạo ra cảm giác ấm no, đầy đủ. Phong thủy nhà ở đặc biệt nhấn mạnh rằng, nhà bếp không chỉ là nơi chế biến thức ăn mà còn là nơi bảo vệ tài sản và mang lại vận may cho gia đình.
Do đó, hãy thường xuyên nấu ăn và duy trì căn bếp luôn gọn gàng, sạch sẽ. Việc chuẩn bị những bữa ăn ngon không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe cho gia đình mà còn mang lại cảm giác yêu thương, góp phần tạo nên không khí đầm ấm, hạnh phúc. Hương thơm trong nhà từ thức ăn không chỉ là dấu hiệu của tài lộc mà còn là biểu tượng của tình yêu thương trong mỗi gia đình.
Phòng học, phòng làm việc
Phòng học và phòng làm việc là không gian đại diện cho tri thức và sự nghiệp trong phong thủy nhà ở. Một không gian học tập, làm việc ngăn nắp, sạch sẽ và tỏa ra hương thơm của sách vở sẽ giúp thúc đẩy tinh thần sáng tạo, sự tập trung và mang lại thành công trong cuộc sống.
Tri thức luôn được coi là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng bền vững. Hương thơm của sách giấy không chỉ khơi dậy niềm say mê học hỏi mà còn tượng trưng cho sự phát triển, tiến bộ. Nếu phòng làm việc và phòng học được duy trì gọn gàng, ngăn nắp, điều này sẽ giúp tăng cường sự tập trung và năng suất làm việc. Ngược lại, một không gian bừa bộn, thiếu ngăn nắp sẽ làm tiêu tan ý chí và khó thu hút được vận may.
Phong thủy nhà ở luôn nhấn mạnh vai trò của tri thức và sự cần cù trong việc mang lại thành công. Phòng học và phòng làm việc cần được chăm sóc cẩn thận, giữ gìn sạch sẽ và luôn tạo điều kiện tốt nhất để khuyến khích tinh thần làm việc, học tập nghiêm túc. Bằng cách này, không chỉ tài lộc mà còn cơ hội phát triển sự nghiệp cũng sẽ luôn đến với gia chủ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giápỞ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.
Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vuiỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.
Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.
Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hươngỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.
Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu cóỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.
Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để tận dụng tối đa sức mạnh phong thủy của cây Bao Thanh Thiên, bạn cần chọn đúng vị trí đặt cây trong nhà. Việc này không chỉ giúp cây phát huy tác dụng mà còn đảm bảo không gian sống của bạn luôn được hài hòa và cân đối.
Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc xử lý bát hương cũ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, giữ gìn phong tục truyền thống và cầu mong bình an cho gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách xử lý khi bát hương cũ.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.
Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là biểu tượng linh thiêng, nơi kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Một bát hương mang lại tài lộc không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh.
Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong thiết kế kiến trúc, cầu thang xoắn kính có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thu hút và nâng tầm thẩm mỹ cho nội thất.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.