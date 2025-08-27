Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý

Thứ tư, 13:36 27/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người xưa tin rằng theo phong thủy, một ngôi nhà giàu sang, hưng thịnh thường có ba nơi tỏa ra hương thơm đặc trưng.

Bàn thờ 

Bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi gửi gắm lòng thành kính của con cháu đối với cội nguồn. Theo phong thủy nhà ở, bàn thờ là khu vực cực kỳ quan trọng, không chỉ về mặt tinh thần mà còn ảnh hưởng đến vận khí của ngôi nhà. Một bàn thờ được chăm sóc cẩn thận, thường xuyên thắp hương trầm sẽ giúp gia tăng phúc khí, thu hút sự may mắn và tài lộc.

Hương trầm được cho là có khả năng kết nối giữa con người với thế giới tâm linh, mang lại cảm giác bình yên và thanh tịnh. Không gian bàn thờ cần được giữ gìn sạch sẽ, không để bụi bặm và thường xuyên được lau dọn để duy trì sự trang nghiêm, tôn kính. Hương thơm từ nén hương trầm thắp trên bàn thờ không chỉ giúp không gian thêm phần ấm cúng mà còn là biểu tượng của sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh.

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý - Ảnh 1.

Bàn thờ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi gửi gắm lòng thành kính của con cháu đối với cội nguồn.

Dù gia chủ bận rộn đến đâu, việc giữ cho bàn thờ luôn sạch sẽ và thơm tho là điều cần thiết. Trong phong thủy nhà ở, bàn thờ không chỉ là nơi cầu xin phúc đức, mà còn là nơi thu hút năng lượng tích cực. Việc duy trì hương thơm từ bàn thờ không chỉ mang lại bình an cho gia đình mà còn giúp gia tăng vận may và tài lộc.

Nhà bếp 

Trong phong thủy nhà ở, nhà bếp được coi là nơi hội tụ tài lộc, đồng thời cũng là không gian kết nối gia đình. Đây là nơi mọi người quây quần bên những bữa ăn ngon, chia sẻ niềm vui và tạo sự gắn kết. Một nhà bếp thường xuyên được sử dụng, luôn thơm phức mùi thức ăn không chỉ là dấu hiệu của sự no đủ mà còn là biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng.

Nếu nhà bếp bị bỏ quên, không nấu nướng thường xuyên thì năng lượng tích cực của ngôi nhà sẽ suy giảm. Ngược lại, khi bếp luôn ấm cúng, mùi hương của thức ăn tỏa ra từ gạo, thịt, rau củ hay gia vị sẽ tạo ra cảm giác ấm no, đầy đủ. Phong thủy nhà ở đặc biệt nhấn mạnh rằng, nhà bếp không chỉ là nơi chế biến thức ăn mà còn là nơi bảo vệ tài sản và mang lại vận may cho gia đình.

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý - Ảnh 2.

Nếu nhà bếp bị bỏ quên, không nấu nướng thường xuyên thì năng lượng tích cực của ngôi nhà sẽ suy giảm.

Do đó, hãy thường xuyên nấu ăn và duy trì căn bếp luôn gọn gàng, sạch sẽ. Việc chuẩn bị những bữa ăn ngon không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe cho gia đình mà còn mang lại cảm giác yêu thương, góp phần tạo nên không khí đầm ấm, hạnh phúc. Hương thơm trong nhà từ thức ăn không chỉ là dấu hiệu của tài lộc mà còn là biểu tượng của tình yêu thương trong mỗi gia đình.

Phòng học, phòng làm việc 

Phòng học và phòng làm việc là không gian đại diện cho tri thức và sự nghiệp trong phong thủy nhà ở. Một không gian học tập, làm việc ngăn nắp, sạch sẽ và tỏa ra hương thơm của sách vở sẽ giúp thúc đẩy tinh thần sáng tạo, sự tập trung và mang lại thành công trong cuộc sống.

3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quý - Ảnh 3.

Phòng học và phòng làm việc cần được chăm sóc cẩn thận, giữ gìn sạch sẽ và luôn tạo điều kiện tốt nhất để khuyến khích tinh thần làm việc, học tập nghiêm túc.

Tri thức luôn được coi là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng bền vững. Hương thơm của sách giấy không chỉ khơi dậy niềm say mê học hỏi mà còn tượng trưng cho sự phát triển, tiến bộ. Nếu phòng làm việc và phòng học được duy trì gọn gàng, ngăn nắp, điều này sẽ giúp tăng cường sự tập trung và năng suất làm việc. Ngược lại, một không gian bừa bộn, thiếu ngăn nắp sẽ làm tiêu tan ý chí và khó thu hút được vận may.

Phong thủy nhà ở luôn nhấn mạnh vai trò của tri thức và sự cần cù trong việc mang lại thành công. Phòng học và phòng làm việc cần được chăm sóc cẩn thận, giữ gìn sạch sẽ và luôn tạo điều kiện tốt nhất để khuyến khích tinh thần làm việc, học tập nghiêm túc. Bằng cách này, không chỉ tài lộc mà còn cơ hội phát triển sự nghiệp cũng sẽ luôn đến với gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vai trò Dương Trạch trong phong thủy nhà ở giúp cải thiện tài lộc, sức khỏe và vận mệnhVai trò Dương Trạch trong phong thủy nhà ở giúp cải thiện tài lộc, sức khỏe và vận mệnh

GĐXH - Nếu một ngôi nhà có vị trí đẹp, hướng hợp mệnh gia chủ, bố trí hài hòa các yếu tố phong thủy thì sẽ đem lại sinh khí, bảo vệ sức khỏe và giúp công việc hanh thông.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những tầng ở chung cư không nên mua

Những tầng ở chung cư không nên mua

Tầng tum cao nhất, có nên đặt bàn thờ trên tầng tum không?

Tầng tum cao nhất, có nên đặt bàn thờ trên tầng tum không?

Vai trò Dương Trạch trong phong thủy nhà ở giúp cải thiện tài lộc, sức khỏe và vận mệnh

Vai trò Dương Trạch trong phong thủy nhà ở giúp cải thiện tài lộc, sức khỏe và vận mệnh

Những đại kỵ khi dọn bàn thờ Rằm tháng 7

Những đại kỵ khi dọn bàn thờ Rằm tháng 7

Tại sao lễ Rằm tháng 7 lại quan trọng trong văn hóa người Việt?

Tại sao lễ Rằm tháng 7 lại quan trọng trong văn hóa người Việt?

Cùng chuyên mục

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

- 2 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

- 4 giờ trước

GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

- 17 giờ trước

GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

- 17 giờ trước

GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có

Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu có

- 22 giờ trước

GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấu

- 1 ngày trước

GĐXH - Để tận dụng tối đa sức mạnh phong thủy của cây Bao Thanh Thiên, bạn cần chọn đúng vị trí đặt cây trong nhà. Việc này không chỉ giúp cây phát huy tác dụng mà còn đảm bảo không gian sống của bạn luôn được hài hòa và cân đối.

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵ

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc xử lý bát hương cũ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, giữ gìn phong tục truyền thống và cầu mong bình an cho gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách xử lý khi bát hương cũ.

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

- 1 ngày trước

GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạn

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là biểu tượng linh thiêng, nơi kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Một bát hương mang lại tài lộc không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh.

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong thiết kế kiến trúc, cầu thang xoắn kính có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thu hút và nâng tầm thẩm mỹ cho nội thất.

Xem nhiều

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡ

GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hương

Những tầng ở chung cư không nên mua

Những tầng ở chung cư không nên mua

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top