Vai trò Dương Trạch trong phong thủy nhà ở giúp cải thiện tài lộc, sức khỏe và vận mệnh
GĐXH - Nếu một ngôi nhà có vị trí đẹp, hướng hợp mệnh gia chủ, bố trí hài hòa các yếu tố phong thủy thì sẽ đem lại sinh khí, bảo vệ sức khỏe và giúp công việc hanh thông.
Dương trạch là gì, vì sao con người thường coi trọng phong thủy Dương trạch?
Dương trạch là khái niệm chỉ chung các vùng đất xây dựng nhà cửa, các công trình dân sinh (trường học, chợ, bệnh viện, đường xá…), nơi tập trung thôn xóm, thành thị hay các công trình phục vụ cho cư trú của người sống.
Dương trạch chiếm vị trí trọng yếu trong Phong thủy học nói chung. Quan niệm người xưa vẫn nhấn mạnh "Sống vì mồ mả, không ai sống vì cả bát cơm". Việc lựa được đất mai táng hay nơi an nghỉ cuối cùng cho thân nhân, các bậc tiền bối hay cha mẹ, anh chị em... không chỉ thể hiện lòng thành kính, nét hiếu nghĩa mà còn là điểm tựa tinh thần quan trọng với người dương thế. Dương trạch thường là động (Dương), nên về mặt hiệu ứng tác động sẽ nhanh và trực tiếp hơn, con người cũng có thể nhận ra dễ dàng hơn. Thực tế khoa học thực nghiệm đã minh chứng: Con người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố môi trường xung quanh (từ ánh sáng, nhiệt độ, hiệu ứng màu sắc…), cả về thể chất, tâm lý hay tinh thần đều dễ cảm nghiệm hơn.
Vai trò Dương trạch trong phong thủy nhà ở giúp cải thiện tài lộc
Ảnh hưởng đến tài lộc
Khi xây dựng nhà, nếu biết chọn hướng nhà phù hợp với mệnh chủ, kết hợp bố trí cửa chính đúng vị trí để hút khí lành, tránh khí xấu thì tài vận sẽ được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, bếp – một phần trong tam yếu của Dương trạch – giữ vai trò giữ của, nuôi dưỡng năng lượng tài lộc. Bếp đặt sai vị trí hoặc phạm các lỗi phong thủy có thể khiến tài lộc thất thoát, gia chủ làm ăn không thuận.
Ảnh hưởng đến sức khỏe
Phong thủy Dương trạch xem trọng sự lưu thông của khí trong nhà. Nếu nhà ở bị ẩm thấp, u ám, hoặc không có luồng gió đối lưu, thì năng lượng xấu dễ tích tụ, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe người ở. Việc mở cửa sổ đúng vị trí, sử dụng ánh sáng tự nhiên, đặt cây xanh đúng cách cũng là một phần quan trọng để tăng dương khí trong nhà.
Ảnh hưởng đến gia đạo và mối quan hệ
Một căn nhà có bố cục phong thủy hài hòa sẽ giúp các thành viên trong gia đình giữ được sự gắn bó, giảm mâu thuẫn. Ngược lại, nếu không chú trọng đến Dương trạch, các dòng khí xung đột trong nhà có thể dẫn đến tâm trạng căng thẳng, xung khắc giữa các thành viên.
Như vậy, có thể thấy rằng Dương trạch không chỉ là khái niệm trừu tượng mà có ảnh hưởng rất cụ thể đến đời sống hàng ngày. Nắm bắt được điều này, gia chủ có thể cải thiện môi trường sống theo hướng tích cực và bền vững.
Những lưu ý quan trọng khi áp dụng Dương trạch trong phong thủy nhà ở
Chọn hướng nhà phù hợp mệnh
Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Người thuộc Đông tứ mệnh nên chọn nhà hướng Đông tứ trạch (Đông, Đông Nam, Bắc, Nam), còn người Tây tứ mệnh nên chọn nhà hướng Tây tứ trạch (Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc). Chọn đúng hướng giúp khí trong nhà lưu thông tốt và tạo cảm giác dễ chịu, an lành.
Bố trí tam yếu: Cửa – bếp – trung tâm nhà
Cửa chính phải đặt ở nơi đón được khí tốt (Sinh khí, Thiên y), tránh đặt tại cung xấu (Ngũ quỷ, Tuyệt mệnh). Bếp không nên đặt đối diện nhà vệ sinh hoặc cửa chính. Trung tâm ngôi nhà (trung cung) nên để thoáng đãng, không đặt vật nặng đè lên như cầu thang hoặc phòng vệ sinh.
Tránh các lỗi phong thủy cơ bản
Ví dụ như nhà hình chữ L (thiếu góc), nhà bị hành lang đâm thẳng vào (tiễn khí), nhà đối diện ngã ba đường (xung sát), bếp dưới nhà vệ sinh, cửa chính thông thẳng ra cửa sau... Những lỗi này làm giảm dương khí, tăng âm khí và gây ra nhiều hệ lụy lâu dài.
Tham khảo chuyên gia phong thủy
Trong trường hợp không am hiểu sâu, nên tham khảo chuyên gia phong thủy trước khi xây hoặc sửa nhà. Họ sẽ giúp phân tích bố cục nhà, thế đất và đưa ra giải pháp điều chỉnh Dương trạch phù hợp với từng gia chủ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
