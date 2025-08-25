Những đại kỵ khi dọn bàn thờ Rằm tháng 7
GĐXH - Sắp đến rằm tháng 7, gia chủ cần có sự chuẩn bị tươm tất cho ban thờ để công việc thờ cúng được tiến hành một cách chu toàn nhất. Dưới đây là một số lưu ý mà cần tránh khi bao sái ban thờ ngày này.
Sắp xếp thứ tự ban thờ
Ở Việt Nam, vào ngày rằm tháng 7 (15/7 Âm lịch) có 2 sự kiện tín ngưỡng dân gian, đó là lễ cúng cô hồn xuất phát từ quan niệm của Đạo giáo và lễ Vu Lan có nguồn gốc từ Phật giáo. Do vậy, lễ cúng gồm có 3 lễ: Lễ Phật, lễ thần linh và gia tiên, lễ cô hồn và có thứ tự sắp xếp riêng. Theo truyền thống, bao giờ cũng phải cúng ở chùa (thờ Phật) trước, rồi mới đến cúng tại gia.
Ở tại gia, nếu gia chủ có ban thờ Phật riêng thì mâm lễ thờ Phật đặt riêng trên ban thờ Phật. Nếu không có ban thờ Phật riêng thì mâm lễ thờ Phật được đặt trên cao, gần bát hương nhất. Dưới mâm lễ thờ Phật là mâm lễ thờ thần linh và tổ tiên. Cuối cùng là mâm lễ cúng chúng sinh (hay cúng cô hồn).
Nguyên tắc chung trong sắp mâm cỗ cúng Rằm tháng 7
Mâm lễ cúng Phật cần được đặt ở nơi cao nhất trên bàn thờ. Nên dùng hoa tươi như: Hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… tránh dùng các loại hoa tạp, hoa dại. Đồ cúng thường là cỗ chay hoặc ngũ quả, nước lọc. Gia chủ có thể làm mâm cỗ chay gồm: Giò, chả chay, nem chay hoặc nem nấm, canh nấm hoặc rau củ quả, đậu hũ...
Mâm cúng thần linh và gia tiên: Cúng thần linh thường là gà trống để nguyên con và xôi hoặc bánh chưng bóc hết lá nhưng không cắt thành miếng. Ngoài ra phải có thêm rượu, chè, trái cây và bình hoa tươi. Cúng gia tiên là một mâm cơm, có thể là món mặn hoặc chay tùy vào hoàn cảnh và căn cơ của người đang sống.
Lưu ý khi dọn bàn thờ Rằm tháng 7
Không dùng rượu gừng, dung dịch tẩy rửa hóa học để bao sái ban thờ
Nhiều người cho rằng, dùng rượu gừng để bao sái ban thờ vừa có tác dụng sát trùng, diệt khuẩn vừa mang lại mùi thơm dễ chịu. Điều này cũng giúp cho không gian thờ tự được thêm sạch, thơm. Tuy nhiên, đây lại là một trong những loại nước không dùng để bao sái ban thờ.
Bởi rượu gừng có tính nóng cực cao, còn các dung dịch tẩy rửa hóa học mạnh như nước lau kính, xà phòng pha loãng khi bao sái dễ làm hại bề mặt bàn thờ, nhất là bàn thờ gỗ.
Thay vì dùng rượu gừng hay các dung dịch tẩy rửa, bạn có thể lau dọn ban thờ với nước ngũ vị hương đã được đun sôi để nguội. Ngoài ra, trên thị trường cũng có sẵn những loại nước thơm bao sái ban thờ. Với những ai không có thời gian chuẩn bị, có thể mua sẵn dùng cho thuận tiện.
Nước thơm bao sái ban thờ đã có đủ các nguyên liệu như bồ kết, bồ đề tâm, ngọc am thiện, trầm hương dược... cùng nhiều loại thảo dược quý các vùng có linh khí hội tụ.
Không làm đổ vỡ đồ thờ cúng
Xưa nay các công việc liên quan đến nghi thức nghi lễ thờ cúng đều đòi hỏi sự khéo léo, cẩn trọng của gia chủ hoặc người làm chủ lễ. Vì thế việc làm đổ vỡ đồ thờ cúng, vật phẩm bày ban thờ hoặc những kỷ vật của gia tiên được xem là đại kỵ.
Người xưa quan niệm cho dù hành động này là vô ý nhưng sẽ khiến tổ tiên trách phạt. Quan niệm này chưa có cơ sở, song khi thực hiện bao sái ban thờ Rằm tháng 7, gia chủ cũng nên chú ý tránh để xảy ra sự việc ngoài mong muốn.
Không được làm xê dịch vị trí bát hương
Bát hương không chỉ là nơi cắm hương sau khi khấn vái mà còn là nơi linh hồn ông bà tổ tiên ngự. Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ sử dụng giẻ sạch, cẩn thận, khéo léo lau bớt bụi bẩn, tàn nhang của bát hương nhưng không làm dịch chuyển vị trí của bát hương vì điều này được cho là không tốt cho bạn và gia đình.
Không được sai thứ tự bài vị khi bao sái
Trong quá trình lau bài vị trên ban thờ, gia chủ lưu ý thứ tự lau. Phải lau bài vị của thần Phật trước sau đó mới đến bài vị của tổ tiên.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những điều gia chủ cần biết trong phong thủy chung cư khi chọn số tầng hợp tuổiỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, việc chọn tầng chung cư phù hợp với tuổi và mệnh của gia chủ cũng có thể mang lại nhiều may mắn và hưng thịnh cho gia đình. Dưới đây là một số gợi ý về tầng phù hợp cho từng tuổi.
Tại sao lễ Rằm tháng 7 lại quan trọng trong văn hóa người Việt?Ở - 3 giờ trước
GĐXH - Rằm tháng 7 là một ngày lễ tôn giáo và văn hóa quan trọng trong đời sống của người Việt Nam. Người ta tin rằng vào ngày này, tổ tiên sẽ xuống trần để thăm con cháu và các con cháu thì cùng nhau tụ họp, cúng dường để tưởng nhớ và tri ân.
Thâng 7 âm - tháng 'cô hồn' đi đâu cũng cần mang theo củ tỏi và đặt củ tỏi vào các chỗ sau đây để cơ thể không bị nhiễm tà khí và tránh được xui rủiỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn theo dân gian) âm thịnh, dương suy - cũng là thời khắc tâm linh. Trong hành trang của đối phó với bóng tối vô hình trong tháng cô hồn củ tỏi bé nhỏ trở nên rất hữu ích. Nhưng nên đặt củ tỏi ở đâu trong tháng cô hồn mới đúng?
Giải pháp chiếu sáng nhà ống hiện đại hiệu quả trong đô thị chật hẹpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc áp dụng đúng các giải pháp chiếu sáng nhà ống khi thiết kế nhà ống không chỉ giúp khắc phục tình trạng thiếu sáng mà còn mang lại lợi ích về thẩm mỹ và tiết kiệm năng lượng.
Những điều nên làm khi đi chùa trong ngày lễ Vu Lan báo hiếuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vào ngày lễ Vu Lan có rất nhiều người đến lễ chùa để cầu an sức khỏe cho cha mẹ. Dưới đây là một số điều nên làm khi lên chùa trong ngày lễ Vu Lan.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Trong những ngày tuần đầu của ‘tháng cô hồn, để lựa chọn khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 25/8 - 31/8, mọi người có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia dưới đây.
Đặt cây đa cảnh tại vị trí này ngăn chặn các năng lượng tiêu cực xâm nhập, đồng thời thu hút vượng khí vào nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây đa cảnh không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tinh thần sâu sắc. Hình ảnh cây đa gắn liền với sự bảo vệ, che chở, trở thành biểu tượng của sự gắn kết và yên bình.
Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đámỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh một phần không gian trong căn biệt thự bạc tỷ.
Tháng 7 Vu Lan mỗi năm chỉ đến một lần - Những điều nên làm để vẹn tròn tín ngưỡng tâm linh và đạo hiếuỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ quan trọng. Đây là ngày báo hiếu, cầu nguyện cho cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, bình an và cầu nguyện cho tổ tiên hay những người đã mất được siêu độ, an nghỉ trọn vẹn.
Chuyển đồ về nhà mới trước khi nhập trạch, nhất là tháng 7 âm có được không, lời khuyên cực bất ngờ của chuyên giaỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Nhiều người cho rằng phải làm lễ nhập trạch rồi mới được dọn đồ về nhà mới, đặc biệt trong tháng 7 âm lịch – tháng “cô hồn”. Vậy việc chuyển đồ trước khi nhập trạch có thật sự phạm kỵ?
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắnỞ
GĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.