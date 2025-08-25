Những đại kỵ khi dọn bàn thờ Rằm tháng 7

Sắp xếp thứ tự ban thờ

Ở Việt Nam, vào ngày rằm tháng 7 (15/7 Âm lịch) có 2 sự kiện tín ngưỡng dân gian, đó là lễ cúng cô hồn xuất phát từ quan niệm của Đạo giáo và lễ Vu Lan có nguồn gốc từ Phật giáo. Do vậy, lễ cúng gồm có 3 lễ: Lễ Phật, lễ thần linh và gia tiên, lễ cô hồn và có thứ tự sắp xếp riêng. Theo truyền thống, bao giờ cũng phải cúng ở chùa (thờ Phật) trước, rồi mới đến cúng tại gia.

Ở tại gia, nếu gia chủ có ban thờ Phật riêng thì mâm lễ thờ Phật đặt riêng trên ban thờ Phật. Nếu không có ban thờ Phật riêng thì mâm lễ thờ Phật được đặt trên cao, gần bát hương nhất. Dưới mâm lễ thờ Phật là mâm lễ thờ thần linh và tổ tiên. Cuối cùng là mâm lễ cúng chúng sinh (hay cúng cô hồn).

Nguyên tắc chung trong sắp mâm cỗ cúng Rằm tháng 7

Mâm lễ cúng Phật cần được đặt ở nơi cao nhất trên bàn thờ. Nên dùng hoa tươi như: Hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… tránh dùng các loại hoa tạp, hoa dại. Đồ cúng thường là cỗ chay hoặc ngũ quả, nước lọc. Gia chủ có thể làm mâm cỗ chay gồm: Giò, chả chay, nem chay hoặc nem nấm, canh nấm hoặc rau củ quả, đậu hũ...

Cúng gia tiên là một mâm cơm, có thể là món mặn hoặc chay tùy vào hoàn cảnh và căn cơ của người đang sống.

Mâm cúng thần linh và gia tiên: Cúng thần linh thường là gà trống để nguyên con và xôi hoặc bánh chưng bóc hết lá nhưng không cắt thành miếng. Ngoài ra phải có thêm rượu, chè, trái cây và bình hoa tươi.

Lưu ý khi dọn bàn thờ Rằm tháng 7

Không dùng rượu gừng, dung dịch tẩy rửa hóa học để bao sái ban thờ

Nhiều người cho rằng, dùng rượu gừng để bao sái ban thờ vừa có tác dụng sát trùng, diệt khuẩn vừa mang lại mùi thơm dễ chịu. Điều này cũng giúp cho không gian thờ tự được thêm sạch, thơm. Tuy nhiên, đây lại là một trong những loại nước không dùng để bao sái ban thờ.

Bởi rượu gừng có tính nóng cực cao, còn các dung dịch tẩy rửa hóa học mạnh như nước lau kính, xà phòng pha loãng khi bao sái dễ làm hại bề mặt bàn thờ, nhất là bàn thờ gỗ.

Thay vì dùng rượu gừng hay các dung dịch tẩy rửa, bạn có thể lau dọn ban thờ với nước ngũ vị hương đã được đun sôi để nguội.

Thay vì dùng rượu gừng hay các dung dịch tẩy rửa, bạn có thể lau dọn ban thờ với nước ngũ vị hương đã được đun sôi để nguội. Ngoài ra, trên thị trường cũng có sẵn những loại nước thơm bao sái ban thờ. Với những ai không có thời gian chuẩn bị, có thể mua sẵn dùng cho thuận tiện.

Nước thơm bao sái ban thờ đã có đủ các nguyên liệu như bồ kết, bồ đề tâm, ngọc am thiện, trầm hương dược... cùng nhiều loại thảo dược quý các vùng có linh khí hội tụ.

Không làm đổ vỡ đồ thờ cúng

Xưa nay các công việc liên quan đến nghi thức nghi lễ thờ cúng đều đòi hỏi sự khéo léo, cẩn trọng của gia chủ hoặc người làm chủ lễ. Vì thế việc làm đổ vỡ đồ thờ cúng, vật phẩm bày ban thờ hoặc những kỷ vật của gia tiên được xem là đại kỵ.

Việc làm đổ vỡ đồ thờ cúng, vật phẩm bày ban thờ hoặc những kỷ vật của gia tiên được xem là đại kỵ.

Người xưa quan niệm cho dù hành động này là vô ý nhưng sẽ khiến tổ tiên trách phạt. Quan niệm này chưa có cơ sở, song khi thực hiện bao sái ban thờ Rằm tháng 7, gia chủ cũng nên chú ý tránh để xảy ra sự việc ngoài mong muốn.

Không được làm xê dịch vị trí bát hương

Bát hương không chỉ là nơi cắm hương sau khi khấn vái mà còn là nơi linh hồn ông bà tổ tiên ngự. Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ sử dụng giẻ sạch, cẩn thận, khéo léo lau bớt bụi bẩn, tàn nhang của bát hương nhưng không làm dịch chuyển vị trí của bát hương vì điều này được cho là không tốt cho bạn và gia đình.

Không được sai thứ tự bài vị khi bao sái

Trong quá trình lau bài vị trên ban thờ, gia chủ lưu ý thứ tự lau. Phải lau bài vị của thần Phật trước sau đó mới đến bài vị của tổ tiên.

