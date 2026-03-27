3 thời điểm 'vàng' bổ sung protein trong ngày: Chuyên gia chỉ rõ cách ăn đúng
GĐXH - Protein đóng vai trò quan trọng với sức khỏe và cơ bắp. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Đại học Y Hà Nội) cho biết, bổ sung đúng thời điểm giúp tối ưu trao đổi chất và phục hồi cơ thể.
Trong chế độ dinh dưỡng hiện đại, protein không chỉ là dưỡng chất thiết yếu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, đặc biệt với người thường xuyên vận động. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, thời điểm bổ sung protein cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng hấp thu và hiệu quả sử dụng của cơ thể.
Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc phân bổ protein hợp lý trong ngày sẽ giúp tối ưu hóa quá trình trao đổi chất, phục hồi cơ bắp và duy trì năng lượng.
Bổ sung protein vào bữa sáng: Khởi động cơ thể hiệu quả
Bữa sáng là thời điểm quan trọng để cung cấp năng lượng sau một đêm dài. Việc bổ sung protein vào buổi sáng giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, từ đó giúp cơ thể bắt đầu ngày mới với trạng thái ổn định hơn. Không chỉ vậy, protein còn có khả năng kéo dài cảm giác no, giúp hạn chế tình trạng ăn vặt trong ngày – một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tăng cân và rối loạn dinh dưỡng.
Bên cạnh đó, protein còn cung cấp các axit amin cần thiết để duy trì và tái tạo mô cơ, đặc biệt hữu ích với những người có thói quen vận động. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết: "Bổ sung protein vào buổi sáng giúp cơ thể có nền tảng năng lượng ổn định và hạn chế cảm giác đói trong ngày". Những thực phẩm giàu protein như trứng, sữa, sữa chua, phô mai hay các loại hạt, đậu là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng.
Bổ sung protein sau khi tập luyện: Tăng tốc phục hồi và phát triển cơ bắp
Sau khi tập luyện, cơ thể bước vào giai đoạn phục hồi và tái tạo, trong đó protein đóng vai trò then chốt. Việc bổ sung protein giúp cung cấp axit amin cần thiết để sửa chữa các vi tổn thương trong cơ, từ đó thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển cơ bắp hiệu quả hơn.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng cơ, protein còn giúp giảm cảm giác đau nhức sau tập và cải thiện hiệu suất luyện tập về lâu dài. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, thời điểm 30–60 phút sau tập là lúc cơ thể hấp thu protein hiệu quả nhất. Đây được xem là "cửa sổ vàng" để bổ sung dinh dưỡng. Các nguồn protein phổ biến sau tập luyện có thể kể đến như thịt nạc (gà, bò, heo), cá và trứng.
Bổ sung protein trước khi ngủ: Hỗ trợ phục hồi trong khi cơ thể nghỉ ngơi
Không ít người cho rằng ăn trước khi ngủ là không cần thiết, tuy nhiên với protein, việc bổ sung một lượng vừa phải vào buổi tối lại mang lại nhiều lợi ích. Trong khi ngủ, cơ thể vẫn tiếp tục quá trình phục hồi và tái tạo tế bào, do đó việc cung cấp protein sẽ giúp duy trì nguồn axit amin ổn định trong suốt đêm.
Đặc biệt, các loại protein tiêu hóa chậm sẽ giúp cơ thể hấp thu từ từ, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và hạn chế mất cơ trong thời gian dài không ăn. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình chia sẻ: "Các nguồn protein tiêu hóa chậm vào buổi tối giúp cơ thể hấp thu từ từ, đảm bảo cung cấp dưỡng chất trong suốt đêm". Những thực phẩm như sữa, sữa chua hoặc các loại hạt thường được khuyến khích sử dụng vào thời điểm này.
Ăn đúng thời điểm giúp phát huy tối đa lợi ích của protein
Protein là dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể, nhưng hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào lượng tiêu thụ mà còn nằm ở cách phân bổ trong ngày. Từ bữa sáng giúp khởi động năng lượng, đến sau tập luyện để phục hồi cơ bắp và trước khi ngủ để duy trì quá trình tái tạo, mỗi thời điểm đều mang lại những lợi ích riêng. Việc xây dựng thói quen bổ sung protein khoa học không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.
