Đau nhức cơ sau tập luyện: Khi nào là bình thường, khi nào là dấu hiệu chấn thương?

Đau nhức cơ sau tập luyện: Hiện tượng bình thường nhưng không nên chủ quan

Đau nhức cơ thể sau khi tập luyện là tình trạng rất phổ biến, đặc biệt ở những người mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng, không phải ai cũng hiểu đúng bản chất của hiện tượng này, dẫn đến việc xử lý sai cách và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, BS Hùng cho biết: "Đau cơ sau khi tập thể thao là hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể. Nó xảy ra do các sợi cơ xuất hiện các vi tổn thương trong quá trình luyện tập và phục hồi, từ đó tăng cường sức cơ cũng như khối lượng cơ của cơ thể. Thường cơn đau xuất hiện sau vài giờ đến 1–2 ngày và sẽ tự hết sau vài ngày".

Như vậy, cảm giác đau nhức không phải lúc nào cũng đáng lo ngại. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thích nghi với cường độ vận động mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là người tập cần phân biệt được đâu là đau "bình thường" và đâu là dấu hiệu cảnh báo chấn thương.

Đau nhức cơ sau tập luyện là hiện tượng phổ biến, nhưng cần nhận biết đúng để tránh nguy cơ chấn thương.

Phân biệt đau cơ sinh lý và đau do chấn thương: Điều không thể bỏ qua

Trên thực tế, việc nhầm lẫn giữa đau cơ sinh lý và đau do chấn thương là nguyên nhân khiến nhiều người vô tình làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo BS Nguyễn Viết Hùng, đau cơ sinh lý thường có tính chất âm ỉ, xuất hiện muộn sau vài giờ đến 1–2 ngày kể từ khi tập và sẽ giảm dần theo thời gian. Đây là phản ứng tự nhiên khi cơ bắp bị kích thích và đang trong quá trình phục hồi. Ngược lại, đau do chấn thương hoặc quá tải lại có biểu hiện rõ ràng và "dữ dội" hơn.

"Đau cơ do chấn thương hoặc quá tải thường xuất hiện ngay thời điểm tập luyện, đặc biệt là những động tác sai tư thế hoặc quá sức, thường sẽ có điểm đau nhói, có thể kèm sưng nề tại chỗ và hạn chế vận động" - bác sĩ Hùng phân tích.

Việc nhận diện đúng loại đau không chỉ giúp người tập điều chỉnh chế độ luyện tập mà còn tránh được những hậu quả đáng tiếc.

Bác sĩ Nguyễn Viết Hùng - BS Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ công an.

Chấn thương thể thao: Nguy cơ cao từ những sai lầm quen thuộc

Không chỉ người mới tập, ngay cả những người tập luyện thường xuyên cũng có thể gặp chấn thương nếu chủ quan hoặc tập sai cách. Theo BS Nguyễn Viết Hùng, các môn thể thao phổ biến như chạy bộ, gym hay tennis đều ghi nhận tỷ lệ chấn thương tương đối cao.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tập quá tải, lặp lại động tác nhiều lần hoặc kỹ thuật không đúng. Những chấn thương thường gặp bao gồm căng cơ, rách cơ, bong gân, tổn thương dây chằng quanh khớp, viêm gân do vận động lặp lại (điển hình là hội chứng "tennis elbow"), thậm chí là các hội chứng đau xương do vận động kéo dài ở người chạy bộ đường dài.

Ngoài ra, tình trạng đau vùng lưng, vai và cột sống, đặc biệt là cột sống thắt lưng, cũng ngày càng phổ biến, nhất là ở những người tập gym sai kỹ thuật hoặc nâng tạ quá sức.

Đau sau tập luyện có thể là phản ứng bình thường, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo quá tải nếu xuất hiện bất thường.

Cố tập khi đang đau: Sai lầm khiến chấn thương nặng thêm

Một trong những sai lầm nguy hiểm nhất mà nhiều người mắc phải là cố gắng tiếp tục tập luyện dù cơ thể đã có dấu hiệu đau bất thường. Tâm lý "cố thêm chút nữa" hoặc "tập cho quen" có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

BS Nguyễn Viết Hùng cảnh báo:"Việc cố gắng chơi thể thao hoặc tập luyện sau khi chấn thương có thể làm nặng nề thêm tổn thương của bạn, từ đó kéo dài thời gian hồi phục cũng như tăng nguy cơ tái phát chấn thương".

Không dừng lại ở đó, nếu chấn thương không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, bác sĩ nhấn mạnh việc thăm khám sớm là yếu tố then chốt: "Việc được chẩn đoán chính xác và sớm về tình trạng chấn thương rất quan trọng".

Khi nào cần dừng tập ngay?

Theo khuyến cáo của chuyên gia, người tập cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo quá tải như xuất hiện cơn đau nhói hoặc đau dữ dội trong quá trình tập, sưng nề, bầm tím hoặc hạn chế vận động. Đây là những tín hiệu rõ ràng cho thấy cơ thể đang bị tổn thương.

Khi gặp các biểu hiện này, việc tiếp tục tập luyện không chỉ không mang lại lợi ích mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng. Lựa chọn đúng lúc lúc này là dừng tập và đến cơ sở y tế có chuyên môn để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Nghỉ ngơi khoa học sau tập luyện giúp giảm đau nhức và cải thiện hiệu quả tập luyện lâu dài.

Xử lý đau nhức sau tập luyện: Thực hiện đúng cách để phục hồi nhanh hơn

Đối với đau cơ sinh lý, việc nghỉ ngơi là cần thiết nhưng không đồng nghĩa với việc "nằm im". Trên thực tế, vận động nhẹ nhàng lại là cách giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

"Khi đau cơ sinh lý sau tập luyện, không nên nghỉ hoàn toàn. Người tập nên duy trì vận động nhẹ nhàng, giãn cơ hoặc tập các nhóm cơ khác để tăng tuần hoàn máu, giúp giảm đau và thúc đẩy phục hồi nhanh hơn" - BS Nguyễn Viết Hùng cho biết.

Bên cạnh đó, việc bổ sung nước, dinh dưỡng đầy đủ và áp dụng các phương pháp hỗ trợ như massage cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi. Các biện pháp như chườm lạnh, chườm nóng hay foam rolling cũng mang lại hiệu quả nếu sử dụng đúng cách.

"Chườm lạnh giúp giảm đau và viêm cấp tính, chườm nóng làm thư giãn cơ và tăng tuần hoàn máu, còn massage hay foam rolling giúp giảm căng cơ và tăng lưu thông. Tuy nhiên, các biện pháp trên chỉ hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng nếu được áp dụng đúng và không thay thế việc nghỉ ngơi và phục hồi đúng cách" - Bác sĩ Hùng lưu ý.

Tập luyện an toàn: Không chỉ là chăm mà còn phải đúng

Theo BS Nguyễn Viết Hùng, để hạn chế chấn thương, người tập cần xây dựng thói quen tập luyện khoa học, trong đó khởi động và giãn cơ là hai bước không thể bỏ qua. Khởi động giúp cơ thể "làm nóng", tăng tuần hoàn máu và giảm nguy cơ chấn thương, trong khi giãn cơ sau tập giúp giảm căng cứng và hỗ trợ phục hồi.

Đặc biệt, những nhóm đối tượng như người mới tập, người lớn tuổi, người ít vận động hoặc có bệnh lý nền là những người dễ bị quá tải nhất. Với các nhóm này, nguyên tắc quan trọng là bắt đầu từ cường độ nhẹ, tăng dần theo thời gian và luôn lắng nghe cơ thể.

Đối với người trung niên hoặc có bệnh nền, việc thăm khám trước khi tập và lựa chọn bài tập phù hợp như đi bộ, bơi lội hoặc yoga là điều cần thiết để đảm bảo an toàn.

Lời khuyên từ bác sĩ: Kết luận về vấn đề này, BS Nguyễn Viết Hùng nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi trong tập luyện: "Nguyên tắc luôn là tập luyện khoa học, kiểm soát tải trọng và lắng nghe cơ thể, giúp tối ưu hóa hiệu quả luyện tập và giảm tối đa nguy cơ chấn thương". Có thể thấy, tập luyện không chỉ đơn thuần là nỗ lực hay cường độ, mà còn là sự hiểu biết và kiểm soát. Việc kết hợp giữa tập đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý và dinh dưỡng đầy đủ sẽ giúp mỗi người không chỉ khỏe hơn mà còn an toàn hơn trên hành trình rèn luyện thể chất.

3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyên GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.



