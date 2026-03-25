Đau nhức cơ sau tập luyện: Khi nào là bình thường, khi nào là dấu hiệu chấn thương?
GĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Đau nhức cơ sau tập luyện: Hiện tượng bình thường nhưng không nên chủ quan
Đau nhức cơ thể sau khi tập luyện là tình trạng rất phổ biến, đặc biệt ở những người mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng, không phải ai cũng hiểu đúng bản chất của hiện tượng này, dẫn đến việc xử lý sai cách và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, BS Hùng cho biết: "Đau cơ sau khi tập thể thao là hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể. Nó xảy ra do các sợi cơ xuất hiện các vi tổn thương trong quá trình luyện tập và phục hồi, từ đó tăng cường sức cơ cũng như khối lượng cơ của cơ thể. Thường cơn đau xuất hiện sau vài giờ đến 1–2 ngày và sẽ tự hết sau vài ngày".
Như vậy, cảm giác đau nhức không phải lúc nào cũng đáng lo ngại. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thích nghi với cường độ vận động mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là người tập cần phân biệt được đâu là đau "bình thường" và đâu là dấu hiệu cảnh báo chấn thương.
Phân biệt đau cơ sinh lý và đau do chấn thương: Điều không thể bỏ qua
Trên thực tế, việc nhầm lẫn giữa đau cơ sinh lý và đau do chấn thương là nguyên nhân khiến nhiều người vô tình làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.
Theo BS Nguyễn Viết Hùng, đau cơ sinh lý thường có tính chất âm ỉ, xuất hiện muộn sau vài giờ đến 1–2 ngày kể từ khi tập và sẽ giảm dần theo thời gian. Đây là phản ứng tự nhiên khi cơ bắp bị kích thích và đang trong quá trình phục hồi. Ngược lại, đau do chấn thương hoặc quá tải lại có biểu hiện rõ ràng và "dữ dội" hơn.
"Đau cơ do chấn thương hoặc quá tải thường xuất hiện ngay thời điểm tập luyện, đặc biệt là những động tác sai tư thế hoặc quá sức, thường sẽ có điểm đau nhói, có thể kèm sưng nề tại chỗ và hạn chế vận động" - bác sĩ Hùng phân tích.
Việc nhận diện đúng loại đau không chỉ giúp người tập điều chỉnh chế độ luyện tập mà còn tránh được những hậu quả đáng tiếc.
Chấn thương thể thao: Nguy cơ cao từ những sai lầm quen thuộc
Không chỉ người mới tập, ngay cả những người tập luyện thường xuyên cũng có thể gặp chấn thương nếu chủ quan hoặc tập sai cách. Theo BS Nguyễn Viết Hùng, các môn thể thao phổ biến như chạy bộ, gym hay tennis đều ghi nhận tỷ lệ chấn thương tương đối cao.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tập quá tải, lặp lại động tác nhiều lần hoặc kỹ thuật không đúng. Những chấn thương thường gặp bao gồm căng cơ, rách cơ, bong gân, tổn thương dây chằng quanh khớp, viêm gân do vận động lặp lại (điển hình là hội chứng "tennis elbow"), thậm chí là các hội chứng đau xương do vận động kéo dài ở người chạy bộ đường dài.
Ngoài ra, tình trạng đau vùng lưng, vai và cột sống, đặc biệt là cột sống thắt lưng, cũng ngày càng phổ biến, nhất là ở những người tập gym sai kỹ thuật hoặc nâng tạ quá sức.
Cố tập khi đang đau: Sai lầm khiến chấn thương nặng thêm
Một trong những sai lầm nguy hiểm nhất mà nhiều người mắc phải là cố gắng tiếp tục tập luyện dù cơ thể đã có dấu hiệu đau bất thường. Tâm lý "cố thêm chút nữa" hoặc "tập cho quen" có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.
BS Nguyễn Viết Hùng cảnh báo:"Việc cố gắng chơi thể thao hoặc tập luyện sau khi chấn thương có thể làm nặng nề thêm tổn thương của bạn, từ đó kéo dài thời gian hồi phục cũng như tăng nguy cơ tái phát chấn thương".
Không dừng lại ở đó, nếu chấn thương không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, bác sĩ nhấn mạnh việc thăm khám sớm là yếu tố then chốt: "Việc được chẩn đoán chính xác và sớm về tình trạng chấn thương rất quan trọng".
Khi nào cần dừng tập ngay?
Theo khuyến cáo của chuyên gia, người tập cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo quá tải như xuất hiện cơn đau nhói hoặc đau dữ dội trong quá trình tập, sưng nề, bầm tím hoặc hạn chế vận động. Đây là những tín hiệu rõ ràng cho thấy cơ thể đang bị tổn thương.
Khi gặp các biểu hiện này, việc tiếp tục tập luyện không chỉ không mang lại lợi ích mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng. Lựa chọn đúng lúc lúc này là dừng tập và đến cơ sở y tế có chuyên môn để được kiểm tra và xử lý kịp thời.
Xử lý đau nhức sau tập luyện: Thực hiện đúng cách để phục hồi nhanh hơn
Đối với đau cơ sinh lý, việc nghỉ ngơi là cần thiết nhưng không đồng nghĩa với việc "nằm im". Trên thực tế, vận động nhẹ nhàng lại là cách giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.
"Khi đau cơ sinh lý sau tập luyện, không nên nghỉ hoàn toàn. Người tập nên duy trì vận động nhẹ nhàng, giãn cơ hoặc tập các nhóm cơ khác để tăng tuần hoàn máu, giúp giảm đau và thúc đẩy phục hồi nhanh hơn" - BS Nguyễn Viết Hùng cho biết.
Bên cạnh đó, việc bổ sung nước, dinh dưỡng đầy đủ và áp dụng các phương pháp hỗ trợ như massage cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi. Các biện pháp như chườm lạnh, chườm nóng hay foam rolling cũng mang lại hiệu quả nếu sử dụng đúng cách.
"Chườm lạnh giúp giảm đau và viêm cấp tính, chườm nóng làm thư giãn cơ và tăng tuần hoàn máu, còn massage hay foam rolling giúp giảm căng cơ và tăng lưu thông. Tuy nhiên, các biện pháp trên chỉ hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng nếu được áp dụng đúng và không thay thế việc nghỉ ngơi và phục hồi đúng cách" - Bác sĩ Hùng lưu ý.
Tập luyện an toàn: Không chỉ là chăm mà còn phải đúng
Theo BS Nguyễn Viết Hùng, để hạn chế chấn thương, người tập cần xây dựng thói quen tập luyện khoa học, trong đó khởi động và giãn cơ là hai bước không thể bỏ qua. Khởi động giúp cơ thể "làm nóng", tăng tuần hoàn máu và giảm nguy cơ chấn thương, trong khi giãn cơ sau tập giúp giảm căng cứng và hỗ trợ phục hồi.
Đặc biệt, những nhóm đối tượng như người mới tập, người lớn tuổi, người ít vận động hoặc có bệnh lý nền là những người dễ bị quá tải nhất. Với các nhóm này, nguyên tắc quan trọng là bắt đầu từ cường độ nhẹ, tăng dần theo thời gian và luôn lắng nghe cơ thể.
Đối với người trung niên hoặc có bệnh nền, việc thăm khám trước khi tập và lựa chọn bài tập phù hợp như đi bộ, bơi lội hoặc yoga là điều cần thiết để đảm bảo an toàn.
Lời khuyên từ bác sĩ:
Kết luận về vấn đề này, BS Nguyễn Viết Hùng nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi trong tập luyện: "Nguyên tắc luôn là tập luyện khoa học, kiểm soát tải trọng và lắng nghe cơ thể, giúp tối ưu hóa hiệu quả luyện tập và giảm tối đa nguy cơ chấn thương".
Có thể thấy, tập luyện không chỉ đơn thuần là nỗ lực hay cường độ, mà còn là sự hiểu biết và kiểm soát. Việc kết hợp giữa tập đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý và dinh dưỡng đầy đủ sẽ giúp mỗi người không chỉ khỏe hơn mà còn an toàn hơn trên hành trình rèn luyện thể chất.
3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyênBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.
Những loại trái cây có hạt chứa độc tố, cẩn thận kẻo "ôm bệnh" vào thânBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Các loại trái cây này là những loại quả rất ngon và bổ dưỡng, nhưng ít ai biết hạt của chúng lại chứa những chất cực độc khi vô tình ăn phải.
Nhiều 9X phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người hay mắcBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Cho rằng mệt mỏi, uể oải, da xanh xao và thỉnh thoảng đau bụng lâm râm là do "áp lực công việc", nhiều bạn trẻ thế hệ 9X (27 - 35 tuổi) đi khám phát hiện bị ung thư đại trực tràng.
Uống giấm để giảm cân, thải độc: Cẩn thận rước họa vào thânBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người coi giấm là "thần dược" hỗ trợ giảm cân, giải độc, nhưng dưới góc nhìn dinh dưỡng lâm sàng, đây là một con dao hai lưỡi.
Huyết áp cao mà vẫn ăn sáng tùy tiện? Bạn đang bỏ lỡ 6 loại thực phẩm cực tốt nàyBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Bạn có thể đang ăn sáng mỗi ngày mà không biết thói quen này ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Chỉ cần thay đổi một vài món quen thuộc, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt. 6 thực phẩm dưới đây chính là “chìa khóa” đơn giản nhưng nhiều người lại đang bỏ qua.
Chế độ ăn chống viêm 'gây bão' mạng xã hội: Hiểu sai một chút là lợi bất cập hạiSống khỏe - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều lời khuyên trên mạng xã hội cho rằng chỉ cần bổ sung một số thực phẩm như nghệ, gừng hay trà xanh là có thể “chống viêm”, phòng bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, theo góc nhìn dinh dưỡng khoa học, đây là cách hiểu chưa đầy đủ, gây ngộ nhận.
Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Đi khám vì bụng dưới xuất hiện khối cứng bất thường sau thời gian liên tục bị đầy bụng, bà nhận kết quả mình mắc ung thư buồng trứng.
7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngàyBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Với người mắc suy thận, việc lựa chọn rau phù hợp và chế biến đúng cách là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh và hạn chế biến chứng.
Liên tiếp 2 người sốc phản vệ nguy kịch: Men gan tăng gấp 10 lần do truyền dịch tại nhàBệnh thường gặp - 2 tuần trước
GĐXH - Các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo việc truyền dịch, truyền đạm không có chỉ định và theo dõi y tế có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
3 lợi ích ít người biết của vỏ bưởi: Hỗ trợ hô hấp, giảm mỡ máu, hạn chế táo bón nếu dùng đúng cáchSống khỏe - 2 tuần trước
GĐXH - Không chỉ là phần thường bị bỏ đi sau khi ăn, vỏ bưởi thực tế chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Theo chia sẻ từ Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu sử dụng đúng cách, vỏ bưởi có thể hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp, giúp giảm mỡ máu và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần đúng liều lượng để tránh những ảnh hưởng không mong muốn.
7 loại rau người bệnh suy thận nên hạn chế, nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngàyBệnh thường gặp
GĐXH - Với người mắc suy thận, việc lựa chọn rau phù hợp và chế biến đúng cách là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát bệnh và hạn chế biến chứng.