3 thức uống đẹp da, chống nắng tự nhiên chị em nên tranh thủ uống trong mùa thu này

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những ly nước ép lựu thơm ngon, bổ dưỡng. Lựu không chỉ là một loại trái cây ngon miệng mà còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là làn da.

Không phải tự nhiên nước ép lựu được mệnh danh là "siêu thực phẩm" cho làn da. Nước ép lựu chứa nhiều vitamin C, vitamin E và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như polyphenols. Những thành phần này giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm, tăng cường độ đàn hồi và làm mờ các vết thâm nám. Quả lựu cũng được mệnh danh là "kem chống nắng tự nhiên" do giàu các chất chống oxy hoá và axit ellagic. Do đó tiêu thụ lựu thường xuyên còn giúp bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB của ánh nắng mặt trời.





Để có một ly nước ép lựu tươi ngon, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Chỉ cần chuẩn bị lựu chín đỏ, đường (tùy khẩu vị), nước lọc, đá (nếu thích uống lạnh). Rửa sạch lựu, tách lấy hạt. Cho hạt lựu vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Lọc hỗn hợp qua rây để lấy nước ép. Hoặc bạn có thể dùng luôn máy ép để khỏi lọc qua rây. Cho nước ép vào ly, thêm đường và đá (nếu thích) rồi khuấy đều.

Ngoài nước ép lựu nguyên chất, bạn có thể kết hợp lựu với các nguyên liệu khác để tạo ra những thức uống thơm ngon và bổ dưỡng hơn.

1. Nước ép lựu và cà rốt

Sự kết hợp giữa lựu và cà rốt cung cấp một lượng lớn vitamin A, giúp cải thiện thị lực và làm sáng da. Cả lựu và cà rốt đều chứa nhiều vitamin A, rất tốt cho mắt. Các chất chống oxy hóa trong lựu và cà rốt giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm, làm mờ vết thâm nám. Nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào. Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ trong cà rốt giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Nguyên liệu: 1 quả lựu chín, đỏ 2-3 củ cà rốt, nước lọc (nếu cần)

Cách làm:

1. Chuẩn bị nguyên liệu: Lựu rửa sạch, tách lấy hạt. Cà rốt rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành khúc vừa ăn.

2. Ép nước:

Cách 1: Dùng máy ép: Cho lần lượt hạt lựu và cà rốt vào máy ép. Ép lấy nước và bỏ bã.

Cách 2: Dùng máy xay: Cho hạt lựu và cà rốt vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Sau đó lọc lấy nước qua rây.

3. Pha chế:

Cho nước ép vừa ép vào ly. Nếu thấy đặc quá, bạn có thể thêm một chút nước lọc vào. Khuấy đều và thưởng thức ngay.

Mẹo nhỏ:

- Chọn nguyên liệu: Nên chọn lựu chín đỏ, căng mọng và cà rốt tươi ngon để có ly nước ép thơm ngon nhất.

- Bảo quản: Nên uống nước ép ngay sau khi ép để đảm bảo hương vị tươi ngon và giữ được nhiều vitamin nhất. Nếu không uống hết, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh nhưng không quá 24 giờ.

- Kết hợp: Bạn có thể thêm một chút mật ong hoặc chanh vào nước ép để tăng thêm hương vị và tăng cường tác dụng của nước ép.





2. Nước ép lựu và táo

Táo chứa nhiều chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, kết hợp với lựu sẽ tạo ra một thức uống thanh mát và giàu vitamin. Cả lựu và táo đều chứa nhiều vitamin C, vitamin E, kali và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Chất xơ trong táo giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Các chất chống oxy hóa trong lựu và táo giúp ngăn ngừa lão hóa da, làm mờ vết thâm nám, cho bạn làn da tươi trẻ. Vitamin C trong lựu và táo giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Nguyên liệu: 2 quả lựu (chọn quả chín mọng), 1-2 quả táo (tùy theo khẩu vị, có thể chọn táo xanh hoặc táo đỏ), đường hoặc mật ong (tuỳ thích), đá (tuỳ thích).

Cách làm:

1. Sơ chế nguyên liệu: Lựu mang rửa sạch, tách lấy hạt. Táo rửa sạch, gọt vỏ, bỏ lõi, cắt miếng vừa ăn.

2. Ép lấy nước: Cho lần lượt hạt lựu và táo vào máy ép trái cây. Ép lấy nước và bỏ bã.

3. Pha chế: Cho nước ép vào ly. Thêm đường hoặc mật ong vào khuấy đều cho tan. Cho thêm đá nếu thích uống lạnh.

Mẹo nhỏ:

- Chọn nguyên liệu tươi ngon: Lựa chọn lựu chín mọng, táo tươi giòn để có ly nước ép thơm ngon nhất.

- Điều chỉnh độ ngọt: Bạn có thể điều chỉnh lượng đường hoặc mật ong theo khẩu vị của mình. Nếu thích vị chua thanh, có thể giảm lượng đường.

- Thêm đá: Uống lạnh sẽ giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn. Kết hợp với các loại trái cây khác: Bạn có thể kết hợp nước ép lựu và táo với các loại trái cây khác như dưa hấu, cam, bưởi để tạo ra nhiều hương vị mới lạ.





3. Nước ép lựu và gừng

Gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và giúp giảm cân. Kết hợp gừng với lựu sẽ tạo ra một thức uống vừa ngon vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Gừng có tính ấm, giúp làm ấm cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch. Lựu chứa nhiều vitamin C giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Gừng giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân. Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa lão hóa sớm. Đồng thời, gừng có tác dụng giảm đau bụng kinh hiệu quả.

Nguyên liệu: 2 quả lựu chín, 1 củ gừng nhỏ, đường (tùy thích), 100ml nước lọc, đá (nếu thích uống lạnh).

Cách làm:

1. Chuẩn bị nguyên liệu: Lựu rửa sạch, tách hạt. Gừng gọt vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng.

2. Xay nhuyễn: Cho hạt lựu, gừng và đường vào máy xay sinh tố.

3. Ép lấy nước: Xay nhuyễn hỗn hợp trên, sau đó lọc qua rây để lấy phần nước cốt. Nếu không dùng máy xay, bạn có thể dùng máy ép để lấy nước cốt trực tiếp.

4. Pha chế: Cho nước cốt vào ly, thêm nước lọc và đá (nếu thích) khuấy đều.

Lưu ý:

- Lượng đường: Bạn có thể điều chỉnh lượng đường tùy theo khẩu vị. Nếu muốn giảm ngọt, có thể thay đường bằng mật ong hoặc không cho đường.

- Gừng: Nếu không thích vị cay quá mạnh, bạn có thể giảm lượng gừng.

- Bảo quản: Nên uống ngay sau khi pha để đảm bảo hương vị tươi ngon nhất. Nếu muốn bảo quản, cho vào bình thủy tinh, đậy kín nắp và để trong ngăn mát tủ lạnh.

Kết hợp với các loại trái cây khác: Bạn có thể kết hợp nước ép lựu và gừng với các loại trái cây khác như táo, dưa chuột, cà rốt để tạo ra những loại nước ép đa dạng hơn. Thêm một chút chanh: Vắt thêm một chút chanh vào nước ép sẽ giúp tăng thêm vị chua thanh và cung cấp thêm vitamin C.

Người bị nóng trong, nhiệt miệng nên hạn chế uống nước ép gừng. Phụ nữ mang thai, cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.





Lời khuyên:

Bạn có thể thêm một chút mật ong hoặc nước cốt chanh vào nước ép lựu để tăng thêm hương vị. Để tăng cường hiệu quả làm đẹp da, bạn nên kết hợp uống nước ép lựu với chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học.

Nước ép lựu là một thức uống không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe và làn da. Hãy tận dụng mùa thu để thưởng thức những ly nước ép lựu thơm ngon và chăm sóc bản thân nhé! Chúc bạn thực hiện thành công!