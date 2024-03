4 chuyên gia và 8 lời khuyên miễn phí, giúp da đẹp khỏe là điều trong tầm tay

Thời gian biểu uống nước giúp Phạm Văn Phương giữ da đẹp, dáng thon Phạm Văn Phương có thói quen uống nước ấm sau khi thức dậy để đánh thức cơ thể, hỗ trợ trao đổi chất và uống trước khi ăn để tạo cảm giác no bụng.

Hãy nhất quán với thói quen chăm sóc da của bạn

Bạn sẽ thường nghe nói rằng sự nhất quán là chìa khóa trong cuộc sống và điều này cũng đúng với quy trình chăm sóc da của bạn. Tiến sĩ Rubin cho biết: "Sự nhất quán trong chu trình chăm sóc da là chìa khóa để có làn da sáng và khỏe mạnh. Việc sử dụng quá nhiều thành phần treatment có thể dẫn đến kích ứng, đặc biệt nếu bạn có làn da nhạy cảm".

Bác sĩ Cohen cho biết thêm: “Nói chung, sử dụng sữa rửa mặt nhẹ nhàng và dưỡng ẩm hai lần mỗi ngày là điều quan trọng để có làn da khỏe mạnh và sáng mịn”.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày

Các chuyên gia đồng ý rằng bôi kem chống nắng có lẽ là bước quan trọng nhất để có được làn da sáng khỏe. Kendall Johnson nói: "Bí quyết tốt nhất để có làn da sáng là chống nắng. Bảo vệ làn da của bạn khỏi các tia UV có hại sẽ ngăn ngừa lão hóa sớm và duy trì da đều màu. Hãy chọn loại kem chống nắng phổ rộng, có khả năng bảo vệ ít nhất là SPF 30 và bôi lại trong ngày, kể cả khi bạn làm việc trong nhà. Bởi vì bạn biết đấy, hầu hết các cửa sổ đều không có chức năng ngăn chặn mọi loại tia cực tím".

Ngoài việc bôi kem chống nắng SPF, bạn có thể thực hiện các bước khác để bảo vệ làn da của mình. Tiến sĩ Camp nói: "Hãy đeo thêm khăn choàng dưới ánh nắng mặt trời để bảo vệ vùng cổ của bạn, có thể dùng thêm mũ rộng vành nếu thích, đeo kính râm, giúp bảo vệ mắt bạn và giúp bạn không bị nheo mắt, điều này có thể làm hạn chế việc xuất hiện nếp nhăn vùng đuôi mắt".

Đừng quên dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm là điều cần thiết để giữ được làn da sáng khỏe. Johnson nói: "Làn da đủ nước là làn da hạnh phúc. Điều này tạo tiền đề cho hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh và cân bằng. Kết hợp thêm serum HA vào thói quen của bạn để tăng cường độ ẩm. Nó sẽ mang lại điều kỳ diệu cho làn da sáng tự nhiên của bạn. Bạn cũng có thể lựa chọn sản phẩm có chứa một trong các thành phần như ectoin, glycerin hoặc ceramides để nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da".

Tẩy tế bào chết là bước không nên bỏ qua

Johnson chia sẻ: "Tẩy da chết thường xuyên là chìa khóa để loại bỏ các tế bào da chết có thể làm xỉn màu làn da của bạn. Tôi khuyên bạn nên kết hợp tẩy da chết vật lý nhẹ nhàng bằng cách lựa chọn sản phẩm có chứa hạt jojoba, hoặc các sản phẩm có chứa thành phần chất tẩy da chết hóa học như axit alpha hydroxy (AHA), axit beta hydroxy (BHA) hoặc enzyme vào thói quen của bạn. Những chất này có thể giúp làm "bong tróc" các tế bào da chết bám bên ngoài, để lộ làn da tươi trẻ, rạng rỡ hơn bên dưới".

Điều quan trọng cần lưu ý là không nên tẩy da chết quá nhiều. Bác sĩ da liễu Cohen khuyên bạn nên tẩy da chết 1 lần/ tuần. Hãy lắng nghe làn da của bạn và luôn kiểm tra trước khi sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết mới trên mặt.

Thêm Retinol vào chu trình chăm sóc da

Các chuyên gia đồng ý rằng retinol nên được đưa vào thói quen chăm sóc da của bạn. Thành phần này có thể giúp làm đều màu da, cải thiện kết cấu và tăng cường tái tạo tế bào da. Tốt nhất bạn nên từ từ kết hợp retinol vào thói quen ban đêm của mình.

Tiến sĩ Camp nói: "Retinol nên được sử dụng vào ban đêm vì chúng khiến da bạn nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Thành phần này không nhất thiết phải làm cho làn da của bạn bong tróc mới có hiệu quả, nếu có thì đó là dấu hiệu của tình trạng kích ứng da đấy nhe".

Dùng thêm Vitamin C

Các chuyên gia làm đẹp khuyên dùng vitamin C như một bước không thể bỏ qua trong thói quen chăm sóc da của bạn. Johnson chia sẻ: "Bổ sung vitamin C vào chế độ chăm sóc da của bạn có thể giúp làn da thêm sáng khỏe. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làm đều màu da và giảm sự xuất hiện của các đốm đen. Thành phần này cũng có thể bảo vệ da, chống lại các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, mang lại cho bạn làn da khỏe mạnh".

Chăm sóc giấc ngủ

Một giấc ngủ ngon có giá trị vì nhiều lý do, trong đó có sức khỏe làn da. Johnson giải thích: "Vì làn da của chúng ta hầu hết được phục hồi trong khi chúng ta ngủ, nên việc ngủ đủ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm sẽ giúp làn da của bạn có thời gian cần thiết, để tái tạo và phục hồi. Thiếu ngủ có thể là nguyên nhân rõ ràng và dẫn đến tình trạng xỉn màu cũng như quầng thâm, vì vậy điều quan trọng là phải ưu tiên ngủ đủ giấc để có làn da rạng rỡ".

Đường ruột tốt thì da sẽ khỏe

Tiến sĩ Camp nói: "Làn da của bạn phản ánh sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn. Dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp cải thiện độ sáng của da, mà còn tác động đến mức độ dầu trên da, mụn trứng cá và thậm chí là lão hóa".

Johnson cho biết thêm: "Dinh dưỡng hợp lý cho đường ruột là cách giúp làn da khỏe mạnh. Sự cân bằng hài hòa giữa hệ vi sinh vật đường ruột và da là điều cần thiết để có làn da sáng. Nuôi dưỡng đường ruột bằng chế độ ăn uống đa dạng, giàu chất dinh dưỡng và hỗ trợ làn da bằng các phương pháp chăm sóc da nhẹ nhàng, giúp thúc đẩy hệ vi sinh vật trên da cân bằng, giúp chúng ta đẹp từ trong ra ngoài".