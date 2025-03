4 điều quan trọng giúp tháo gỡ những khác biệt của chàng và nàng khi 'gặp gỡ'

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng sự khác biệt này không chỉ đến từ yếu tố sinh học mà còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý, văn hóa và kinh nghiệm cá nhân.

Ảnh minh họa

1. Sự khác biệt về ham muốn

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Justin Lehmiller, nhà tâm lý học tình dục tại Viện Kinsey và tác giả cuốn Tell Me What You Want, nam giới có xu hướng có ham muốn cao hơn và thường xuyên hơn so với phụ nữ. Điều này phần lớn do nồng độ hormone testosterone ở nam cao hơn gấp nhiều lần so với nữ, tác động trực tiếp đến nhu cầu sinh lý.

Phụ nữ, ngược lại, chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi cảm xúc và hoàn cảnh. Theo Tiến sĩ Emily Nagoski, tác giả cuốn Come As You Are, ham muốn của phụ nữ mang tính nhạy cảm với các yếu tố như mức độ thân mật trong mối quan hệ, trạng thái tinh thần và mức độ căng thẳng. Vì vậy, một người phụ nữ có thể ít ham muốn hơn nếu họ đang gặp căng thẳng hoặc cảm thấy không được kết nối tình cảm với đối phương.

2. Cách thể hiện nhu cầu khác nhau

Nam giới thường có xu hướng thể hiện nhu cầu tình dục một cách trực tiếp và chủ động hơn. Họ thường nghĩ về chuyện ấy nhiều hơn và ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngoại cảnh. Trong khi đó, phụ nữ lại thường cần có sự kích thích về mặt tâm lý trước khi cảm thấy hứng thú.

Theo Tiến sĩ Helen Fisher, nhà nhân chủng học sinh học tại Đại học Rutgers, não bộ của nam giới có phản ứng mạnh mẽ hơn với các kích thích trực quan, trong khi phụ nữ bị thu hút nhiều hơn bởi yếu tố cảm xúc và sự kết nối. Điều này lý giải vì sao đàn ông thường dễ bị kích thích bởi hình ảnh, trong khi phụ nữ lại quan tâm nhiều hơn đến bối cảnh và sự lãng mạn.

3. Chu kỳ sinh lý và tần suất mong muốn

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới có xu hướng duy trì ham muốn ổn định theo thời gian, trong khi ham muốn của phụ nữ có thể dao động tùy theo chu kỳ kinh nguyệt, thay đổi nội tiết tố và giai đoạn cuộc sống (mang thai, sau sinh, mãn kinh…).

Theo Tiến sĩ Rosemary Basson, chuyên gia về y học tình dục tại Đại học British Columbia, ham muốn tình dục của phụ nữ không phải lúc nào cũng xuất phát từ nhu cầu sinh lý thuần túy, mà thường gắn liền với nhu cầu thân mật và kết nối tình cảm. Điều này cho thấy việc chăm sóc mối quan hệ vợ chồng là yếu tố quan trọng để duy trì đời sống chăn gối viên mãn.

4. Làm sao để cân bằng sự khác biệt này?

Giao tiếp cởi mở: Cả hai cần thẳng thắn chia sẻ về nhu cầu và mong muốn của mình để tìm ra cách hòa hợp. Tạo sự kết nối cảm xúc: Đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ, sự gần gũi và gắn kết tình cảm sẽ giúp họ cởi mở hơn với chuyện ấy. Hiểu và tôn trọng sự khác biệt: Việc chấp nhận rằng mỗi người có nhịp sinh lý khác nhau sẽ giúp cả hai dễ dàng điều chỉnh và đáp ứng nhau tốt hơn. Tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần: Nếu có sự chênh lệch quá lớn về nhu cầu hoặc gặp khó khăn kéo dài, việc tham vấn chuyên gia tình dục học có thể giúp giải quyết vấn đề.

Sự khác biệt về nhu cầu sinh lý giữa nam và nữ là điều hoàn toàn tự nhiên. Điều quan trọng là cả hai cần thấu hiểu, chia sẻ và tìm ra cách cân bằng phù hợp để duy trì đời sống hôn nhân viên mãn. Khi mỗi người đều cảm thấy được tôn trọng và đáp ứng, chuyện chăn gối không chỉ trở thành niềm vui mà còn là sợi dây gắn kết tình cảm bền chặt.

