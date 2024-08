4 loại hạt màu đen là ‘báu vật’ giúp phụ nữ ổn định nội tiết tố, da đẹp, lão hóa chậm

Không chỉ sở hữu hương vị bùi, béo, thơm ngon, các loại hạt còn chứa nguồn dinh dưỡng tự nhiên với rất nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe chị em.

Dưới đây là 4 loại hạt màu đen được coi là 'báu vật' giúp phụ nữ ổn định nội tiết tố, da đẹp, lão hóa chậm

Hạt chia

Hạt chia chứa nhiều hàm lượng dinh dưỡng quý giá.

Hạt chia, hay còn gọi là chia seeds hoặc hạt Salvia, tuy mang vẻ bề ngoài nhỏ bé nhưng bên trong lại chứa lượng lớn thành phần dinh dưỡng quý giá, như axit béo omega-3, chất chống oxy hóa cùng với chất xơ dồi dào.

Việc sử dụng hạt chia thường xuyên sẽ giúp chị em ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm, cụ thể là bệnh đau tim, đột quỵ nhờ vào hàm lượng chất xơ, protein và omega-3 có sẵn.

Ngoài ra, hạt chia giúp cơ thể bổ sung lượng lớn chất đạm, chất xơ cùng với canxi, sắt và magie cho cơ thể. Vì thế, việc uống nước hạt chia thường xuyên đem lại các lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như:

Hỗ trợ giảm cân an toàn: Trái ngược với hàm lượng chất dinh dưỡng cao, hạt chia lại chứa rất ít calo. Theo thống kê, trong 28gr hạt chia nhưng lượng calo mà cơ thể hấp thụ được chỉ có 1gr, cực kỳ thấp so với trọng lượng của nó. Ngoài ra, chất xơ hòa tan của hạt chia hút nước rất tốt, làm tăng trọng lượng của hạt lên 10 – 12 lần. Khi hạt chia vào dạ dày sẽ giúp làm chậm quá trình phân hủy và hấp thụ thức ăn, từ đó tạo cho cơ thể cảm giác no lâu. Khi bạn kết hợp uống hạt chia cùng chế độ ăn lành mạnh và luyện tập thể dục thể thao đều đặn thì quá trình giảm cân sẽ còn mang lại kết quả tốt hơn.

Bổ sung các khoáng chất cần thiết: Nhờ vào các thành phần vi lượng có trong hạt chia như: canxi, sắt, magie, photpho… sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể nhất là trong những ngày làm việc căng thẳng.

Bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa: Theo một số thống kê, ở hạt chia tự nhiên có chứa 37% chất xơ, trong đó có 80% là chất xơ không hòa tan, còn lại là chất xơ hòa tan với tác dụng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh.

Giúp giải độc hiệu quả cho cơ thể: Nếu xây dựng thói quen uống hạt chia mỗi ngày không chỉ có tác dụng giảm cân mà còn cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa đồng thời loại bỏ các chất độc trong cơ thể một cách tự nhiên.

Hạt chia có chứa các hợp chất chống viêm, giúp ngăn chặn và phục hồi tế bào đang bị tổn thương. Khi các tế bào khỏe mạnh, cơ thể sẽ hoạt động hiệu quả hơn, giúp thải độc tố ra ngoài một cách dễ dàng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường: Hạt chia là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, rất tốt cho người bị tiểu đường tuýp 2. Chất xơ trong hạt chia giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó giúp giảm lượng đường trong máu sau khi ăn.

Giúp xương chắc khỏe: Hạt chia chính là một nguồn cung cấp boron dồi dào, giúp chuyển hóa canxi, magie và photpho, từ đó thúc đẩy sự phát triển của xương và cơ bắp. Ngoài ra, boron trong hạt chia còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến xương, chẳng hạn như viêm khớp và loãng xương.

Hạt đậu đen

Hạt đậu đen có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa.

Đậu đen là loại thực phẩm chứa hàm lượng flavonoid cao nhất trong số các loại thực phẩm họ đậu cùng loại có tác dụng chống viêm và là chất chống oxy hóa.

Trong đậu đen còn có thành phần sắt Folete rất cần thiết cho quá trình tạo máu của cơ thể, rất tốt cho phụ nữ. Ngoài ra, trong đậu đen có chứa vitamin nhóm B và Ca đây được xem là chất chống stress, giúp cho tinh thần của phự nữ luôn ở trạng thái ổn định. Thành phần Mg có trong đậu đen giúp cho cơ thể tạo năng lượng và chống lại quá trình oxy hóa.

Chất Molypdenum trong đậu đen có tác dụng khử độc sultifes, giúp cho cơ thể luôn được thoải mái, khỏe mạnh và hạn chế các loại độc tố thông thường xâm nhập vào cơ thể.

Chất Polyphenol trong đậu đen còn là hợp chất được biết đến với tác dụng chống lão hóa cao. Vì vậy, mà đậu đen được xem như một bí quyết để chăm sóc làn da đẹp hiệu quả.

Các chất vitamin cùng hàm lượng chất xơ dồi dào trong đậu đen chắc chắn sẽ làm giảm nồng độ Glucose trong máu và kiểm soát lượng đường tích tụ trong máu hiệu quả. Người bệnh tiểu đường có thể hoàn toàn yên tâm với một chén nước đậu đen chín mỗi ngày sẽ giúp kiểm soát bệnh tiểu đường rất hiệu quả.

Nhắc đến giảm cân thì không thể bỏ qua đậu đen, chất xơ trong đậu đen sẽ giúp no lâu hơn, không còn cảm giác thèm ăn. Vì thế, để giảm cân hiệu quả, chị em nên sử dụng lượng đậu đen hợp lý hàng ngày.

Hạt mè đen

Trong mè đen có chứa kẽm hỗ trợ hiệu quả trong quá trình hình thành collagen, tăng cường sức khỏe cơ bắp, tóc và da.

Theo y học cổ truyền, hạt mè đen có tên thuốc là hắc chi ma loại hạt này có vị ngọt, tính bình, dưỡng huyết, ích khí lực, bền gân cốt, sáng mắt, thêm thông minh.

Trong mè đen có chứa kẽm hỗ trợ hiệu quả trong quá trình hình thành collagen, tăng cường sức khỏe cơ bắp, tóc và da. Đặc biệt dầu mè còn giúp chống khả năng lão hóa ở da giúp da luôn trẻ đẹp.

Hạt mè nhìn thì nhỏ bé nhưng nó lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao cùng các vitamin, khoáng chất. Đặc biệt trong mè đen có chứa axit phytic là một hợp chất chống các bệnh ung thư như: ung thư bạch cầu, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tụy... tăng cường khả năng miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa.

Mè đen có tác dụng hỗ trợ giảm tình trạng bệnh viêm xương, khớp, cơ bắp, đồng thời hỗ trợ bảo vệ xương khớp chắc khỏe.

Magie và các khoáng chất trong mè đen có tác dụng ngăn chặn và kiểm soát bệnh tiểu đường ở mọi tình trạng khác nhau. Đặc biệt dầu mè giúp điều hòa lượng insulin và glucose trong cơ thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Trong hạt mè có chất xơ giúp cho đường tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng hơn, giúp thức ăn dễ tiêu hóa hơn từ đó phòng tránh được các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Hạt gạo lứt đen

Gạo lứt đen còn có chứa hơn 23 hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Gạo lứt đen có màu tím đen đặc trưng do chứa sắc tố anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa mạnh.

Chất chống oxy hóa là các hợp chất bảo vệ tế bào chống lại stress oxy hóa gây ra bởi các phân tử gốc tự do. Chúng rất quan trọng vì stress oxy hóa có thể tăng nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như: bệnh tim, Alzheimer và một số bệnh ung thư. Mặc dù ít được sử dụng hơn các loại gạo khác nhưng nghiên cứu cho thấy gạo lứt đen có khả năng chống oxy hóa tổng thể cao nhất.

Ngoài Anthocyanin, gạo lứt đen còn có chứa hơn 23 hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, bao gồm flavonoid và carotenoid. Do đó, kết hợp gạo đen vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể giúp bổ sung nhiều chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể.

Gạo lứt đen là tốt nhất cho chị em muốn già chậm, khỏe đẹp từ bên trong. Bởi vì đối với nữ giới, khí huyết đóng vai trò quan trọng từ sức khỏe tới ngoại hình, tốc độ lão hóa. Trong khi đó, gạo lứt đen được mệnh danh là "vua bổ khí huyết" nhờ tác dụng bổ sung sắt, khoáng chất và "làm sạch" mạch máu, đường ruột. Hàm lượng vitamin B1 và sắt cao gấp 7 lần so với gạo thông thường của nó cũng giúp thúc đẩy quá trình tạo máu, lọc máu hiệu quả hơn.

Loại ngũ cốc nguyên hạt này chứa nhiều khoáng chất, vitamin, chất xơ và protein thực vật và là nguồn năng lượng giải phóng chậm tuyệt vời để giữ cho cơ thể hoạt động trơn tru suốt cả ngày. Trong khi hàm lượng calo thấp nên giúp chị em duy trì vóc dáng như ý dễ dàng hơn, nhờ vậy mà cũng khỏe mạnh và trẻ lâu hơn.