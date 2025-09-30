Mới nhất
Sống thọ bao lâu, nhìn cách ăn là biết: Người sống lâu thường có 5 đặc điểm ăn uống này!

Thứ ba, 07:30 30/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Tuổi thọ của một người, quả thực có liên quan đến chuyện ăn uống! Chúng ta cùng nói về những đặc điểm ăn uống thường thấy ở người sống thọ.

Sống thọ bao lâu, nhìn cách ăn là biết! Người sống lâu thường có 5 đặc điểm ăn uống này! 

"Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra" – Người xưa từ lâu đã khuyên răn rằng, ăn uống không phải là chuyện nhỏ. Ăn uống tốt, cơ thể khỏe mạnh; ăn uống không đúng cách, bệnh tật sẽ kéo đến. 

Tuổi thọ của một người, quả thực có liên quan đến chuyện ăn uống! Chúng ta cùng nói về những đặc điểm ăn uống thường thấy ở người sống thọ. Hãy xem bạn có được mấy đặc điểm nhé!

Sống thọ bao lâu, nhìn cách ăn là biết: Người sống lâu thường có 5 đặc điểm ăn uống này! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ


5 đặc điểm ăn uống của người sống thọ

1. Nhai kỹ nuốt chậm, giảm gánh nặng cho tỳ vị

"Ăn nhanh nuốt vội dễ gây khó tiêu," câu này không phải nói suông. Răng của chúng ta có nhiệm vụ nghiền nhỏ thức ăn, nước bọt chứa enzyme tiêu hóa giúp phân giải thức ăn. 

Nếu ăn quá nhanh, thức ăn chưa được nhai kỹ đã trực tiếp vào dạ dày, sẽ làm tăng gánh nặng cho tỳ vị.

Đông y quan niệm, tỳ chủ vận hóa, chịu trách nhiệm tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Nếu tỳ vị phải làm việc quá sức, chức năng vận hóa sẽ suy giảm, dễ dẫn đến khó tiêu, chướng bụng, táo bón. Tình trạng kéo dài còn ảnh hưởng đến sự hình thành khí huyết, gây suy yếu cơ thể.

Vì vậy, ăn uống nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm. Mỗi miếng ăn nên nhai hơn 20 lần, để thức ăn hòa quyện hoàn toàn với nước bọt. Làm như vậy sẽ giúp giảm gánh nặng cho tỳ vị và hỗ trợ tiêu hóa hấp thu tốt hơn.

Sống thọ bao lâu, nhìn cách ăn là biết: Người sống lâu thường có 5 đặc điểm ăn uống này! - Ảnh 2.

Nhai kỹ nuốt chậm sẽ giúp giảm gánh nặng cho tỳ vị và hỗ trợ tiêu hóa hấp thu tốt hơn. Ảnh minh hoạ


2. Ăn không quá no, 7 phần no là dưỡng sinh nhất

"Ăn no 7 phần, sống khỏe đến già," câu nói này rất có lý. 

Dạ dày của chúng ta giống như một quả bóng bay, nếu bị trương nở quá mức trong thời gian dài, sẽ trở nên lỏng lẻo, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa.

Đông y cho rằng, ăn quá no sẽ làm tổn thương Tỳ. Ăn quá no lâu ngày sẽ làm tăng gánh nặng cho tỳ vị, dẫn đến rối loạn chức năng tỳ vị, dễ gây khó tiêu, chướng bụng, táo bón. Hơn nữa, ăn quá nhiều còn dẫn đến tích tụ thấp khí trong cơ thể, dễ gây béo phì, cao huyết áp, mỡ máu cao.

Vì vậy, ăn uống nhất định phải biết điểm dừng, chỉ nên ăn đến 7 phần no là đủ. Thế nào là 7 phần no? Là cảm giác dạ dày chưa hoàn toàn đầy, còn một chút không gian trống, nhưng cũng không còn thấy đói, đó chính là trạng thái 7 phần no.

3. Đa dạng thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng là chìa khóa

Cơ thể chúng ta cần đủ loại chất dinh dưỡng để duy trì các chức năng sinh lý bình thường. Nếu ăn kiêng khem lâu dài, chỉ ăn một vài loại thực phẩm, dễ dẫn đến thiếu dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sống thọ bao lâu, nhìn cách ăn là biết: Người sống lâu thường có 5 đặc điểm ăn uống này! - Ảnh 3.

Người cao tuổi ăn uống cần chú ý đa dạng thực phẩm ể đảm bảo dinh dưỡng cân bằng. Ảnh minh hoạ


Đông y coi trọng ngũ vị nhập ngũ tạng, mỗi loại thực phẩm có công dụng khác nhau. Ví dụ: vị chua vào Gan, vị đắng vào Tim, vị ngọt vào Tỳ, vị cay vào Phổi, vị mặn vào Thận. Chỉ khi hấp thu cân bằng các loại thực phẩm, mới đảm bảo sức khỏe của ngũ tạng.

Vì vậy, ăn uống cần chú ý đa dạng thực phẩm. Mỗi ngày cần bổ sung ngũ cốc, rau củ, trái cây, thịt, đậu, sữa... để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng.

4. Thanh đạm, ít dầu, ít muối, ít đường

"Bệnh từ miệng mà vào," nhiều bệnh tật là do ăn uống không đúng cách gây ra. Ăn thực phẩm nhiều dầu, nhiều muối, nhiều đường trong thời gian dài dễ dẫn đến béo phì, cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường.

Đông y cho rằng, đồ ăn béo ngọt đậm vị dễ làm tổn thương tỳ vị, dẫn đến sinh ra thấp khí bên trong. Thực phẩm nhiều muối dễ hại Thận, thực phẩm nhiều đường dễ hại Tỳ.

Vì vậy, ăn uống cần chú trọng thanh đạm, ít dầu, ít muối, ít đường. Cố gắng chọn nguyên liệu tươi ngon, sử dụng các phương pháp nấu ăn lành mạnh như hấp, luộc, hầm, hạn chế các phương pháp không tốt cho sức khỏe như chiên, nướng.

Sống thọ bao lâu, nhìn cách ăn là biết: Người sống lâu thường có 5 đặc điểm ăn uống này! - Ảnh 4.

Người già ăn uống cần chú trọng thanh đạm, ít dầu, ít muối, ít đường để bảo vệ sức khoẻ. Ảnh minh hoạ


5. Đúng giờ đúng lượng, thói quen ăn uống điều độ rất quan trọng

"Ăn ba bữa, đúng giờ đúng lượng," cơ thể chúng ta có đồng hồ sinh học. Nếu ăn uống không điều độ trong thời gian dài, dễ làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đông y cho rằng, tỳ vị có quy luật vận hành riêng. Nếu ăn uống không điều độ lâu ngày, dễ dẫn đến rối loạn chức năng tỳ vị, gây khó tiêu, chán ăn.

Vì vậy, ăn uống phải đúng giờ đúng lượng. Cả ba bữa ăn mỗi ngày đều phải ăn đúng giờ, và lượng ăn mỗi bữa cũng cần được kiểm soát. Cố gắng tránh ăn uống vô độ, cũng như không nên thường xuyên bỏ bữa sáng.

Ăn uống là việc lớn của đời người. Hy vọng những kiến thức nhỏ được chia sẻ hôm nay có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về thói quen ăn uống lành mạnh, và hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống hằng ngày.

Hãy nhớ rằng, người sống thọ thường có 5 đặc điểm ăn uống này. Hãy xem bạn có được mấy điểm? Bắt đầu từ hôm nay, hãy thay đổi từ cách ăn uống, ăn để khỏe mạnh, ăn để trường thọ!

(Bài viết của Nhị Nha trên Abolouwang)

M.Anh
Top