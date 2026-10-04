Đầu bếp chỉ cách sơ chế tỏi giúp món ăn bùng nổ hương vị

Chủ nhật, 16:05 04/10/2026 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cùng một củ tỏi nhưng đập dập, thái lát hay băm nhuyễn lại cho mùi vị rất khác nhau. Cách sơ chế tác động trực tiếp đến các hợp chất tạo mùi đặc trưng, từ đó quyết định tỏi sẽ cay nồng, thơm dịu hay ngọt bùi khi vào món ăn.

Tỏi là gia vị gần như không thể thiếu trong căn bếp Việt. Tỏi có thể xuất hiện trong bát nước chấm, được phi thơm để xào rau, ướp thịt cá hoặc làm thành sốt. Điều thú vị là cách xử lý trước khi nấu có thể làm thay đổi khá rõ mùi vị của tỏi.

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 1.

Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, Trung tâm Eric Cooking Class chia sẻ trên VnExpress, sự khác biệt này liên quan đến quá trình phá vỡ tế bào tỏi. Khi tỏi còn nguyên, enzyme alliinase và hợp chất alliin ít có cơ hội tiếp xúc. Khi tỏi bị cắt, đập hoặc băm, các tế bào bị phá vỡ, tạo điều kiện hình thành allicin và nhiều hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi – những chất góp phần tạo nên mùi hăng, vị cay đặc trưng của tỏi tươi.

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 2.

Khi nào cần đập dập, thái lát hay băm nhuyễn?

Để nguyên tép là cách làm ít phá vỡ cấu trúc tế bào nhất. Khi được hầm, om hoặc nướng lâu, tỏi dần trở nên mềm, bùi và có vị ngọt dịu hơn, phù hợp với các món cần hương tỏi nhẹ.

Đập dập hoặc thái lát tạo mức độ phá vỡ tế bào vừa phải, giúp tỏi có mùi thơm rõ nhưng không quá nồng. Đây là cách sơ chế phù hợp khi phi thơm dầu để xào rau, xào thịt hoặc chế biến các món hải sản.

Trong khi đó, băm hoặc giã nhuyễn làm phá vỡ nhiều tế bào hơn, thúc đẩy quá trình hình thành các hợp chất tạo mùi mạnh. Vì thế, tỏi băm thường thích hợp với nước chấm, gỏi, sốt hoặc những món cần hương tỏi nổi bật.

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 3.

Mẹo nhỏ: băm tỏi xong đừng vội cho vào chảo

Sau khi băm hoặc nghiền, có thể để tỏi nghỉ một khoảng thời gian ngắn trước khi gia nhiệt. Khi tế bào đã bị phá vỡ, các phản ứng tạo hợp chất mùi tiếp tục diễn ra; việc gia nhiệt quá sớm có thể làm hạn chế quá trình này.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng để tỏi càng lâu thì càng thơm. Các hợp chất tạo mùi của tỏi cũng không bền và có thể biến đổi theo thời gian, vì vậy băm tỏi gần thời điểm chế biến vẫn là lựa chọn hợp lý.

Một nguyên tắc khác cần nhớ là tỏi rất dễ cháy. Khi phi ở nhiệt độ quá cao, tỏi nhanh chóng chuyển từ vàng thơm sang nâu sẫm và có vị đắng. Nên dùng lửa vừa, đảo đều và có thể cho nguyên liệu chính vào ngay khi tỏi vừa vàng nhạt để giảm nhiệt. VOV cho hay.

Món ngon với tỏi

Bằng cách tham khảo các món ăn được chế biến với tỏi dưới đây, bạn sẽ thấy đưa tỏi vào thực đơn ăn uống hàng ngày không khó.

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 4.

Tỏi ngâm dấm

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 5.

Bánh mì nướng bơ tỏi giòn rụm

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 6.

Tôm rim tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 7.

Tôm tươi hấp tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 8.

Cánh gà nướng bơ tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 9.

Gà nấu tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 10.

Chân gà chiên mắm tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 11.

Ếch xào tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 12.

Cá cơm chiên tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 13.

Rau muống xào tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 14.

Ốc cà na xào bơ tỏi.

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 15.

Cơm chiên tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 16.

Cháo trứng tỏi

Cách sơ chế tỏi để món ăn thêm bùng nổ hương vị năm 2026 - Ảnh 17.Cách hầm xương nhanh mềm, nước dùng trong veo ngọt thơm như ngoài quán, tốt cho sức khỏe

GĐXH - Xương hầm dễ làm, bổ dưỡng, với phần nước dùng ngọt thơm, nhiều công dụng từ nước hầm xương và có thể sử dụng để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn như canh, súp, cháo, nấu phở… Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn một số bí quyết quan trọng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

3 thói quen ăn phở cần bỏ ngay!

3 thói quen ăn phở cần bỏ ngay!

Ẩm thực 360 -

GĐXH - Phở là món ăn quen thuộc của người Việt, có thể cung cấp tinh bột, protein và một số loại rau ăn kèm. Tuy nhiên, cách ăn cũng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của món ăn. Có 3 thói quen nhiều người vẫn duy trì khi ăn phở nhưng nên hạn chế để kiểm soát lượng muối và duy trì chế độ ăn cân đối.

Trứng vịt lộn nên ăn sáng hay tối?

Trứng vịt lộn nên ăn sáng hay tối?

Ẩm thực 360 -

GĐXH - Trứng vịt lộn giàu protein, chất béo và cholesterol, vì vậy cách ăn và khẩu phần quan trọng không kém thời điểm thưởng thức. Nếu muốn ăn vào buổi tối, nên tránh ăn quá muộn hoặc sát giờ ngủ.

Khoe loạt mâm cơm mùa thu chỉ 70 nghìn khiến chị em 'hoang mang', mẹ đảm tiết lộ chiêu vén khéo chiều lòng cả nhà

Khoe loạt mâm cơm mùa thu chỉ 70 nghìn khiến chị em 'hoang mang', mẹ đảm tiết lộ chiêu vén khéo chiều lòng cả nhà

Ẩm thực 360 -

GĐXH - "Chị ơi ghi rõ đi chợ ở đâu chứ ở Hà Nội không có mâm cơm giá này, kẻo chồng em đọc được lại bắt em xem lại chi tiêu!" – lời bình luận dí dỏm dưới bài đăng khoe loạt mâm cơm mùa thu của chị Trần Thư (đến từ Hà Nội) bỗng trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của hội chị em nội trợ. Hóa ra, chỉ với chi phí vỏn vẹn từ 60.000 – 70.000 đồng kết hợp cùng bí quyết tận dụng nông sản đúng vụ, bạn hoàn toàn có thể nấu những mâm cơm gia đình mùa thu vừa chuẩn vị, thanh mát lại đưa cơm "cháy nồi"!

50+ Món ngon mùa thu: Loạt mâm cơm vừa nhìn đã thấy thèm, món dân dã mà 'đưa cơm' vô cùng

50+ Món ngon mùa thu: Loạt mâm cơm vừa nhìn đã thấy thèm, món dân dã mà 'đưa cơm' vô cùng

Ẩm thực 360 -

GĐXH - Món ngon mùa thu không nhất thiết phải là món ăn cầu kỳ hay đắt đỏ. Khi tiết trời dịu mát, những món kho đậm vị, canh nóng, rau xanh, món xào hay món dân dã lại trở nên hấp dẫn lạ thường. Dưới đây là loạt gợi ý món ăn mùa thu và những mâm cơm gia đình đẹp mắt, dễ áp dụng để các đầu bếp tại gia thêm ý tưởng cho bữa cơm nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.