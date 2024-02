5 điều nên biết khi bị mụn rộp sinh dục

Có rất nhiều lợi ích của việc thực hành tình dục an toàn . Ngoài việc tránh mang thai ngoài ý muốn, điều này còn giúp phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục . Không chỉ quan hệ tình dục qua đường âm đạo mới có thể dẫn đến bệnh lây truyền qua đường tình dục. Quan hệ tình dục qua đường hậu môn và bằng miệng cũng là con đường lây truyền.

Mụn rộp sinh dục là một căn bệnh có thể dẫn đến lở loét. Chúng xảy ra xung quanh miệng (nếu do quan hệ tình dục bằng miệng) và/hoặc xung quanh bộ phận sinh dục (trong trường hợp quan hệ tình dục qua đường âm đạo hoặc hậu môn). Trong trường hợp nghiêm trọng, người ta có thể bị đau dữ dội. Hơn nữa, nếu không quan tâm đến bệnh lây truyền qua đường tình dục chúng có thể tái phát. Một điều nữa nên biết là bệnh có thể xảy ra với bất kỳ ai, không phân biệt giới tính.

ThS.BS. Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth tư vấn thêm về bệnh nhiễm trùng này và cách phòng tránh, trong đó có 5 điều mà mọi người nên biết về mụn rộp sinh dục:

1. Hai loại virus gây mụn rộp sinh dục

Có hai loại mụn rộp sinh dục.

Mụn rộp sinh dục hay còn gọi là Herpes là một bệnh nhiễm trùng do virus Herpes simplex (HSV) gây ra. Nó được đặc trưng bởi các nốt mụn nước trên môi hoặc bộ phận sinh dục. Các nốt mụn rộp này gây đau đớn và có thể gây ra nhiều biến chứng khác.

Có 2 type HSV:

- HSV-1 gây ra mụn rộp miệng, thường ảnh hưởng đến miệng và vùng da xung quanh.

- HSV-2 gây ra mụn rộp sinh dục, thường lây truyền qua đường tình dục. Mụn rộp sinh dục là một bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến mà bất kỳ người có hoạt động tình dục nào cũng có thể mắc phải. Hầu hết những người nhiễm virus không có triệu chứng. Ngay cả khi không có dấu hiệu của bệnh, mụn rộp có thể lây lan cho bạn tình.

Mụn rộp miệng do virus Herpes simplex-1 (HSV-1) gây ra có thể lây lan từ miệng đến bộ phận sinh dục thông qua quan hệ tình dục bằng miệng. Do đó, một số trường hợp mắc bệnh mụn rộp sinh dục là do HSV-1.

Về cơ bản, mụn rộp sinh dục là một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các triệu chứng ban đầu bao gồm đau ở bộ phận sinh dục, ngứa và vết loét nhỏ. Tuy nhiên, phần đau đớn nhất là khi đi tiểu và có cảm giác nóng rát ở dưới đó. Có những bệnh nhân cho biết có cảm giác như bị kim châm hoặc bị phát ban trên da.

2. Nếu đang mang thai có thể truyền bệnh cho con

Mẹ bầu bùng phát mụn rộp sinh dục ảnh hưởng đến thai nhi.

Bất kỳ ai cũng có thể mắc HSV, bất kể tuổi tác. Một người có thể mắc bệnh mụn rộp khi da bị vỡ hoặc miệng, dương vật, âm đạo hoặc hậu môn tiếp xúc với virus.

Virus có thể lây nhiễm ngay cả khi không có triệu chứng rõ ràng và có thể lây truyền qua nước bọt và sự phát tán virus từ mô có vẻ khỏe mạnh.

Hầu hết những người bị mụn rộp sinh dục không biết mình mắc bệnh. Trong các trường hợp lây nhiễm HSV qua đường tình dục, có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn khi quan hệ tình dục không được bảo vệ bằng bao cao su hoặc các biện pháp bảo vệ khác.

Nếu phụ nữ mang thai bùng phát mụn rộp sinh dục khi sinh con, điều này có thể khiến em bé tiếp xúc với cả hai loại HSV và có thể khiến trẻ có nguy cơ bị các biến chứng nghiêm trọng.

Trong thời kỳ mang thai, hệ thống miễn dịch trở nên kém hiệu quả hơn, có thể khiến những phụ nữ này lần đầu tiên bùng phát bệnh. Phụ nữ mang thai bị nhiễm herpes trước đây sẽ có nguy cơ trung bình tái phát khoảng 3 lần trong thai kỳ.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn cả là tác động tiềm ẩn của mụn rộp đối với thai kỳ, vì trong một số trường hợp, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Nguy cơ người mẹ bị bệnh herpes sẽ truyền virus cho con của họ khi sinh con thường là thấp nếu bà mẹ không trải qua một đợt bùng phát vào thời điểm sinh nở.

Việc truyền virus herpes sang trẻ sơ sinh có thể gây ra những tác động lớn. Mức độ nhiễm trùng herpes có thể từ phát ban trên da, ảnh hưởng đến mắt và miệng, nhiễm trùng não hoặc nhiễm trùng khắp cơ thể.

Trong những trường hợp ít phổ biến hơn, virus có thể được truyền sang thai nhi trong tử cung. Điều này có thể gây nhiễm trùng não, gan, mắt, phổi và các cơ quan quan trọng khác, hoặc thậm chí tử vong. Có một số suy đoán rằng nhiễm herpes ban đầu khi mang thai có thể làm tăng nhẹ khả năng sảy thai và sinh non…

Các dấu hiệu nhiễm HSV ở trẻ sơ sinh bao gồm sốt nhẹ, phát ban hoặc mụn nước, bú kém, co giật và hôn mê. Các triệu chứng có thể bắt đầu từ 2 đến 12 ngày sau khi tiếp xúc và bệnh có thể xấu đi nhanh chóng.

3. Sử dụng bao cao su chỉ có thể giảm thiểu rủi ro

Quan hệ tình dục bằng bao cao su vẫn có thể lây lan mụn rộp.

Quan hệ tình dục an toàn có thể làm giảm nguy cơ nhưng loại virus này lây lan qua tiếp xúc da kề da. Quan hệ tình dục bằng bao cao su vẫn có thể lây lan mụn rộp. Mặc dù rủi ro đã giảm nhưng không hẳn là không tồn tại. Do đó, nếu nghi ngờ đối tác/ bạn tình bị nhiễm trùng, hãy tránh quan hệ tình dục cho đến khi đối tác bình phục hoàn toàn.

4. Biện pháp khắc phục tại nhà không phải là giải pháp cho bệnh mụn rộp sinh dục

Nhiều người thử dùng các loại nước ép tự chế để loại bỏ nhiễm trùng hoặc giảm bớt cơn đau do mụn rộp sinh dục gây ra nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nên đến bệnh viện chuyên khoa khám để được kiểm tra nếu thấy có vết loét hoặc phát ban quanh miệng hoặc bộ phận sinh dục.

5. Bệnh phổ biến và có thể điều trị được

Mụn rộp sinh dục khá phổ biến và không thể chữa trị dứt điểm. Tuy nhiên, có những loại thuốc có thể ngăn ngừa hoặc rút ngắn các đợt bùng phát. Thuốc kháng virus như Valacyclovir có thể được dùng hàng ngày, có thể làm giảm sự lây lan của nhiễm trùng. Trong thời gian điều trị, một cá nhân bị bùng phát thường xuyên sẽ dùng một liều nhỏ thuốc chống HPV mỗi ngày. Người ta đã chứng minh rằng liệu pháp ức chế có thể làm giảm số lượng các đợt bùng phát hơn 90%. Bệnh nhân cần sử dụng liệu pháp ức chế trong một thời gian dài.

Bệnh Herpes và hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV) do các loại virus khác nhau gây ra. Đây được coi là những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Việc nhiễm HIV có thể khiến một người dễ bị nhiễm HSV-2 hơn và ngược lại. Bệnh nhân bị nhiễm các loại virus này có nhiều khả năng truyền bệnh cho bạn tình của họ hơn. Những người mới được chẩn đoán mắc bệnh mụn rộp nên được xét nghiệm để xem có bị nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác hay không.

Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, về lâu dài sức khỏe sẽ bị tổn hại. Giữ vệ sinh tốt, biết lịch sử tình dục của bạn tình và thực hành tình dục an toàn. Nếu bạn vẫn thấy vết loét quanh miệng hoặc vùng sinh dục, đừng ngại đi khám.