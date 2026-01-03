5 loại rau củ trái mùa đắt tiền, nghèo dinh dưỡng
Các loại rau trồng trái vụ như cà tím, bí ngòi dễ bị hư hại khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp hoặc phải sử dụng chất kích thích tăng trưởng.
1. Bí ngòi
Bí ngòi mùa đông chủ yếu được trồng trong nhà kính, phát triển nhanh và có hàm lượng nước cao, song hương vị kém đậm đà, bên trong bí khá nhiều hạt. Bí ngòi trồng vào mùa đông cũng có giá trị dinh dưỡng thấp.
2. Cà chua
Cà chua cũng là loại cây phát triển tốt vào mùa hè, nên mọng nước và chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Ngược lại, cà chua trồng vào mùa đông thường cứng, vỏ ngoài cũng có xu hướng không đậm màu, bên trong vẫn còn hạt xanh. Lượng lycopene trong cà chua trồng vào mùa đông cũng không còn lý tưởng như mùa hè và giá thành cũng có phần đắt hơn.
3. Dưa chuột
Dưa chuột mùa đông chủ yếu trồng trong nhà kính. Để cây phát triển nhanh, một số nơi có thể sử dụng chất kích thích sinh trưởng. Những quả này thường thẳng tắp, bóng đẹp, đôi khi còn giữ nguyên bông hoa vàng ở đầu nhưng ruột rỗng, ít nước, có thể có vị chát. Do sinh trưởng trong điều kiện kém lý tưởng nên chúng cũng có xu hướng tích lũy ít dinh dưỡng.
4. Cà tím
Cà tím mùa đông thường có vỏ dày, ít thịt, nhanh nhũn sau khi chế biến. Ngoài ra, nếu chúng được kích thích sinh trưởng, thường có hình dáng thẳng tắp, bóng đẹp, quả nào cũng như quả nào. Tuy nhiên, về hàm lượng dinh dưỡng khó có thể được như cà tím trồng đúng vụ.
5. Ớt chuông
Ớt chuông trồng trái vụ thường có vị nhạt, không thơm, thiếu vị cay đặc trưng. Ớt chuông trái mùa có chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn, dẫn đến tích lũy chất dinh dưỡng không đủ và hàm lượng vitamin C thấp.
Vào mùa lạnh, bạn nên ưu tiên tiêu các loại rau củ chính vụ như bắp cải, củ cải trắng, cải thảo, súp lơ, su hào, bí ngô... Những loại rau này phát triển tốt trong thời tiết lạnh, cho năng suất cao, giàu dinh dưỡng.
3 loại rau dưỡng phổi, dễ nấu lại ngon miệng: Ăn nhiều hơn vào mùa đông vì đúng mùa, tươi sạch và giàu dinh dưỡngĂn - 17 phút trước
Cùng tìm hiểu 3 loại rau đúng mùa lại bổ dưỡng cho phổi, rất thích hợp dùng trong mùa đông. Chúng không chỉ mềm và giàu dinh dưỡng mà còn dễ chế biến - ai cũng có thể dễ dàng làm được!
Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốtĂn - 15 giờ trước
GĐXH – Đây loại củ quen thuộc với người Việt nhưng lại được người Nhật gọi là“củ trường sinh”. Không chỉ giàu dinh dưỡng, chúng được bán khá rẻ, dễ mua ở chợ Việt và chế biến được nhiều món ngon khó cưỡng.
Rau giúp 'hạ đường huyết tự nhiên', chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư, đắt cũng nên muaĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Loại rau này chứa Peperomin E có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư
Mẹo bảo quản việt quất tươi lâu, ngừa nấm mốcĂn - 18 giờ trước
Chuyên gia khuyên nên ngâm việt quất trong giấm loãng hoặc baking soda khoảng 5 phút, nhằm ức chế vi khuẩn, nhờ đó giữ loại quả này tươi ngon lâu hơn
Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Người bị sốt xuất huyết nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe, giảm nguy cơ biến chứng. Dưới đây là danh sách một số loại thực phẩm người bệnh sốt xuất huyết nên ăn.
Mẹo làm sạch lò vi sóng không cần lau chùi nhiềuĂn - 1 ngày trước
Thay vì lau chùi như cách thông thường, quay nóng một bát nước chứa dung dịch rửa bát và chanh tươi giúp làm mềm vết bẩn, khử mùi lò vi sóng.
Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biếnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cá rẻ, dễ mua, ít xương dăm nhưng lại giàu dinh dưỡng bất ngờ.
Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một trong những ngày nghỉ lễ trong năm được mong chờ nhất đó là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ngày này, gia đình quây quần bên nhau ngoài việc chuẩn bị những món ăn chính thì hãy tham khảo thêm thực đơn các món ăn vặt dưới đây.
Cách bảo quản khoai tây tươi lâu, ngăn mọc mầmĂn - 1 ngày trước
Khoai tây nên để cách xa hành tây, tỏi, cà chua vì chúng giải phóng lượng lớn khí ethylene cùng hơi ẩm, thúc đẩy quá trình nảy mầm, nhanh thối rữa.
Sai lầm khi dùng tỏi nhiều người mắc phảiĂn - 2 ngày trước
Tỏi nguyên củ khi bảo quản trong tủ lạnh sẽ càng nhanh mọc mầm hơn, tốt nhất nên treo ở nơi thoáng mát, khô ráo.
Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả nămĂn
GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.