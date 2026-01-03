Mới nhất
5 loại rau củ trái mùa đắt tiền, nghèo dinh dưỡng

Thứ bảy, 07:00 03/01/2026
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Các loại rau trồng trái vụ như cà tím, bí ngòi dễ bị hư hại khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp hoặc phải sử dụng chất kích thích tăng trưởng.

1. Bí ngòi

Bí ngòi mùa đông chủ yếu được trồng trong nhà kính, phát triển nhanh và có hàm lượng nước cao, song hương vị kém đậm đà, bên trong bí khá nhiều hạt. Bí ngòi trồng vào mùa đông cũng có giá trị dinh dưỡng thấp.

2. Cà chua

Cà chua cũng là loại cây phát triển tốt vào mùa hè, nên mọng nước và chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Ngược lại, cà chua trồng vào mùa đông thường cứng, vỏ ngoài cũng có xu hướng không đậm màu, bên trong vẫn còn hạt xanh. Lượng lycopene trong cà chua trồng vào mùa đông cũng không còn lý tưởng như mùa hè và giá thành cũng có phần đắt hơn.

5 loại rau củ trái mùa đắt tiền, nghèo dinh dưỡng - Ảnh 1.

Cà chua trái mùa thường cứng, màu sắc không đậm như chính vụ.

3. Dưa chuột

Dưa chuột mùa đông chủ yếu trồng trong nhà kính. Để cây phát triển nhanh, một số nơi có thể sử dụng chất kích thích sinh trưởng. Những quả này thường thẳng tắp, bóng đẹp, đôi khi còn giữ nguyên bông hoa vàng ở đầu nhưng ruột rỗng, ít nước, có thể có vị chát. Do sinh trưởng trong điều kiện kém lý tưởng nên chúng cũng có xu hướng tích lũy ít dinh dưỡng.

4. Cà tím

Cà tím mùa đông thường có vỏ dày, ít thịt, nhanh nhũn sau khi chế biến. Ngoài ra, nếu chúng được kích thích sinh trưởng, thường có hình dáng thẳng tắp, bóng đẹp, quả nào cũng như quả nào. Tuy nhiên, về hàm lượng dinh dưỡng khó có thể được như cà tím trồng đúng vụ.

5. Ớt chuông

Ớt chuông trồng trái vụ thường có vị nhạt, không thơm, thiếu vị cay đặc trưng. Ớt chuông trái mùa có chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn, dẫn đến tích lũy chất dinh dưỡng không đủ và hàm lượng vitamin C thấp.

Vào mùa lạnh, bạn nên ưu tiên tiêu các loại rau củ chính vụ như bắp cải, củ cải trắng, cải thảo, súp lơ, su hào, bí ngô... Những loại rau này phát triển tốt trong thời tiết lạnh, cho năng suất cao, giàu dinh dưỡng.

