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Cẩn trọng với chiếc khăn người bán thịt thường dùng để phủ lên thịt lợn

Thứ bảy, 08:00 04/07/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Nếu thường xuyên đi chợ truyền thống, hẳn bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những tảng thịt lợn được phủ một chiếc khăn hoặc miếng vải sạch. Không ít người cho rằng đây chỉ là cách để tránh ruồi bâu hoặc che bụi bẩn.

Tuy nhiên, theo những người bán thịt lâu năm, chiếc khăn ấy còn có nhiều công dụng khác trong quá trình bảo quản thịt trước khi bán hết.

Dẫu vậy, nếu sử dụng không đúng cách, chính chiếc khăn này cũng có thể trở thành nguồn làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Cẩn trọng với chiếc khăn người bán thịt lợn thường dùng trong năm 2026 - Ảnh 1.

Không phải ngẫu nhiên người bán hàng phủ khăn lên thịt

Thịt lợn sau khi pha lóc sẽ bắt đầu mất nước ngay khi tiếp xúc với không khí. Quá trình này diễn ra nhanh hơn trong điều kiện trời nắng, hanh khô hoặc có nhiều gió.

Khi bề mặt thịt bị khô, lớp ngoài sẽ se lại, đổi màu và giảm độ bóng tự nhiên. Điều này khiến miếng thịt tuy vẫn còn tươi nhưng nhìn kém hấp dẫn hơn, ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng.

Vì vậy, nhiều tiểu thương thường phủ lên bề mặt thịt một chiếc khăn vải sạch, hơi ẩm để làm chậm quá trình bốc hơi nước.

Chiếc khăn hoạt động như một lớp "lá chắn" giúp giữ lại phần nào độ ẩm trên bề mặt, nhờ đó thịt giữ được vẻ mềm mại và tươi hơn trong thời gian bày bán.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng chiếc khăn không có tác dụng bảo quản thịt theo nghĩa làm chậm quá trình hư hỏng. Nó chỉ giúp cải thiện cảm quan bên ngoài, còn chất lượng thịt vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ môi trường và thời gian bảo quản.

Chiếc khăn giúp hạn chế bụi và ruồi bám vào thịt

Các chợ truyền thống thường là không gian mở, lượng người qua lại đông, bụi trong không khí và côn trùng rất khó tránh khỏi. Một chiếc khăn phủ lên bề mặt thịt sẽ giúp: hạn chế bụi rơi trực tiếp lên thực phẩm; giảm số lượng ruồi đậu lên thịt; tránh việc khách hàng vô tình chạm tay trực tiếp vào miếng thịt khi lựa chọn.

Đây được xem là giải pháp thủ công đã được sử dụng từ nhiều năm trước, đặc biệt ở những sạp hàng chưa có điều kiện lắp đặt tủ kính hoặc hệ thống bảo quản chuyên dụng.

Giảm tác động của nắng và gió

Một nguyên nhân khác ít người để ý là ánh nắng trực tiếp.

Khi tia nắng chiếu vào bề mặt thịt trong nhiều giờ liên tục, nhiệt độ sẽ tăng lên, khiến nước trong thịt bốc hơi nhanh hơn và làm thay đổi màu sắc tự nhiên.

Nếu kết hợp thêm gió lớn, bề mặt thịt càng nhanh khô.

Lớp khăn phủ bên trên sẽ giúp giảm bớt tác động của nắng và gió, giữ cho miếng thịt nhìn tươi lâu hơn trong suốt buổi bán hàng.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ tạm thời chứ không thể thay thế việc bảo quản ở nhiệt độ thích hợp.

Cẩn trọng với chiếc khăn người bán thịt lợn thường dùng trong năm 2026 - Ảnh 2.

Nhưng chiếc khăn có thể trở thành ổ vi khuẩn nếu sử dụng sai cách

Theo các chuyên gia về an toàn thực phẩm, lợi ích của chiếc khăn chỉ phát huy khi nó thực sự sạch sẽ.

Nếu người bán sử dụng cùng một chiếc khăn để: lau bàn bán hàng; lau dao, thớt; lau tay; rồi tiếp tục phủ lên thịt, thì nguy cơ nhiễm khuẩn chéo sẽ tăng lên đáng kể. Các vi khuẩn từ bề mặt khăn hoàn toàn có thể bám sang thực phẩm.

Đặc biệt, khăn ẩm là môi trường khá thuận lợi cho nhiều loại vi sinh vật phát triển nếu không được giặt sạch và phơi khô thường xuyên.

Thay vì giúp bảo vệ thực phẩm, chiếc khăn lúc này lại có thể trở thành nguồn lây nhiễm.

Đừng nghĩ phủ khăn thì thịt sẽ tươi lâu hơn

Một quan niệm khá phổ biến là chỉ cần phủ khăn lên thịt thì có thể giữ được độ tươi suốt nhiều giờ.

Thực tế hoàn toàn không phải vậy.

Vi khuẩn phát triển chủ yếu phụ thuộc vào nhiệt độ. Ở mức nhiệt khoảng 20-40°C – điều kiện thường gặp tại các chợ vào mùa hè – nhiều loại vi khuẩn gây hại có thể sinh sôi rất nhanh. Chiếc khăn không có khả năng làm lạnh hay ức chế sự phát triển của vi sinh vật.

Do đó, nếu thịt được bày bán quá lâu ở nhiệt độ phòng, việc phủ khăn cũng không thể ngăn thực phẩm bị giảm chất lượng.

Người tiêu dùng nên chọn thịt thế nào để an toàn hơn?

Khi mua thịt tại chợ truyền thống, thay vì chỉ quan sát xem có phủ khăn hay không, người tiêu dùng nên chú ý nhiều yếu tố khác quan trọng hơn.

Một miếng thịt lợn tươi thường có các đặc điểm: màu hồng nhạt hoặc đỏ hồng tự nhiên; phần mỡ trắng sáng; bề mặt hơi se nhưng vẫn có độ đàn hồi; không có mùi lạ hoặc mùi ôi; khi dùng tay ấn nhẹ, thịt nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu.

Ngược lại, nên cân nhắc nếu thấy thịt có màu sẫm bất thường, nhớt, chảy nhiều nước hoặc có mùi khó chịu.

Ngoài ra, nếu có điều kiện, nên ưu tiên mua thịt tại các cửa hàng hoặc quầy bán có tủ kính, dụng cụ bảo quản sạch sẽ và người bán sử dụng găng tay hoặc kẹp gắp khi tiếp xúc với thực phẩm.

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