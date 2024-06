5 mẫu điện thoại giá tốt, pin "trâu" đang được khuyến mãi sốc đầu tháng 6

Nhờ các ưu điểm như chip mạnh, camera đa dụng và pin "trâu", với 7,1 triệu máy bán ra, trong top 10 smartphone bán chạy nhất nửa đầu năm 2023 – theo báo cáo của hãng phân tích và nghiên cứu thị trường Omdia (Anh), Galaxy A54 5G được đánh giá là 1 trong số những sản phẩm chủ lực của Samsung ở phân khúc giá tầm trung,



Tại Việt Nam, mẫu máy của Samsung được giới thiệu tới người tiêu dùng hồi tháng 3/2023, với mức giá 10,49 triệu đồng cho phiên bản 8 GB RAM- bộ nhớ 128GB, và 11,49 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

Sau hơn 1 năm ra mắt, mẫu điện thoại được cửa hàng điện thoại tại TP HCM rao bán với giá 6.999.00 đồng (bản 128GB, nguyên seal) - giảm 3,5 triệu đồng. Phiên bản 256GB có giá 7.699.000 triệu đồng – giảm 3,8 triệu đồng. Mức này được xem là khá hời khi so sánh với mặt bằng chung của các cửa hàng công nghệ đang bán máy với giá dao động từ 8,5-9,8 triệu đồng, và hoàn toàn có lợi thế hơn so Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus.

Thiết bị từ Samsung có chipset Exynos 1380, màn hình AMOLED 120 Hz 6,4 inch, viên pin 5.000 mAh sử dụng liên tục nhiều giờ, hỗ trợ sạc nhanh 25W, hỗ trợ 5G. Ba camera của Galaxy A54 5G bao gồm cam chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP, camera macro chụp cận cảnh 5MP và camera trước 32MP.

Mẫu điện thoại của Samsung đang được khuyến mãi tốt trong tháng 6.

Trong phân khúc giá tầm10 triệu đồng, không chỉ Samsung, nhiều mẫu điện thoại của Apple hay Xiaomi, OPPO cũng đang được điều chỉnh giảm mạnh trong đầu tháng 6.

iPhone 11 64GB là một trong những chiếc điện thoại giá tốt khi được điều chỉnh giảm còn 8,5 triệu đồng. Máy trang bị màn hình rộng 6.1 inch, tấm nền IPS LCD cấu hình vi xử lý Apple A13 Bionic 6 nhân, RAM 4GB, ROM 64GB, camera chính và phụ đều có độ phân giải 12MP, hệ điều hành iOS 14, viên pin dung lượng 3110mAh.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G giảm 2 triệu còn 7,3 triệu đồng. Máy trang bị chip MediaTek Dimensity 1080, hệ thống ba camera với cảm biến chính 50MP và mạng 5G. kích thước màn hình lớn 6.67 inch, tấm nền AMOLED, tần số quét 120Hz khiến chiếc điện thoại nổi bật trong tầm giá dưới 8 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 128GB đang có giá xấp xỉ 6,3 triệu đồng. Với mức chi phí này người dùng sẽ có chiếc điện thoại với màn hình 6.67 inch và tấm nền AMOLED đạt tần số quét 120Hz, camera chính chụp ảnh cảm biến 200MP, một camera góc rộng 8MP, một camera macro 2MP, chip Mediatek Helio G99-Ultra, viên pin 5000mAh và sạc nhanh 67W.

OPPO Reno10 5G.

OPPO Reno10 5G 256GB cũng đang là mẫu điện thoại có giá tốt – 8,6 triệu đồng, giảm hơn 2 triệu đồng so với niêm yết. Mẫu máy của Reno gây ấn tượng với một màn hình hiển thị rộng 6.7 inch, 3 ống kính trong đó camera chính 64MP. Cung cấp sức mạnh cho mẫu smartphone tầm trung là con chip MediaTek 7050 5G cho hiệu suất ổn định, đủ mạnh để cân tốt các tác vụ thường ngày, có thể chơi được các tựa game đồ họa cao như Liên Quân Mobile và PUBG Mobile. Viên pin với dung lượng 5.000mAh cho thời lượng sử dụng khá lâu, hỗ trợ sạc nhanh công suất lớn 67W.