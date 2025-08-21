Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025

Thứ năm, 15:44 21/08/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 21/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 20/8/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 20/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủChuyện khó tin: 3 người cùng trúng Vietlott trong một tối, giải độc đắc hơn 340 tỷ đã tìm về chủ

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 3 người chơi cùng may mắn trúng giải Jackpot 1, 2 của xổ số Power 6/55 với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 350 tỷ.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 21/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 21/8/2025
Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận

21/8/2025

L: 8K3

L: AG-8K3

L: 8K3

Giải đặc biệt

351303

650396

601298

Giải nhất

80523

55031

16586

Giải nhì

70628

70128

58581

Giải ba

87775

60059

74449

86644

98549

10589

Giải tư

85642

30693

59144

35085

03810

47386

08079

35283

66389

69256

75704

72950

50704

79718

80581

90542

70705

61056

10579

00094

44971

Giải năm

2577

4066

5783

Giải sáu

6058

2171

6231

3018

4486

3821

3762

4178

1049

Giải bảy

466

090

427

Giải tám

90

61

29

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 21/8/2025
Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình

21/8/2025

XSBDI

XSQT

XSQB

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ NĂM NGÀY 21/8/2025

Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 21/8/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0


Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giả Ba

O O O 


50.000

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt NamChia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Hồng Thủy
Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

