Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 21/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 21/8/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Tây Ninh
|An Giang
|Bình Thuận
21/8/2025
L: 8K3
L: AG-8K3
L: 8K3
|Giải đặc biệt
351303
650396
601298
|Giải nhất
80523
55031
16586
|Giải nhì
70628
70128
58581
|Giải ba
87775
60059
74449
86644
98549
10589
|Giải tư
85642
30693
59144
35085
03810
47386
08079
35283
66389
69256
75704
72950
50704
79718
80581
90542
70705
61056
10579
00094
44971
|Giải năm
2577
4066
5783
|Giải sáu
6058
2171
6231
3018
4486
3821
3762
4178
1049
|Giải bảy
466
090
427
|Giải tám
90
61
29
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Năm
|Bình Định
|Quảng Trị
|Quảng Bình
21/8/2025
XSBDI
XSQT
XSQB
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025 có kết quả như sau:
Hà Nội - Ký hiệu đặc biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
|0
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giả Ba
O O O
50.000
Xăng tăng dầu giảm trước thềm Quốc khánh 2/9Giá cả thị trường - 41 phút trước
GĐXH - Chiều 21/8, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu tăng giảm đan xen.
Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9Xu hướng - 1 giờ trước
GĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.
Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/ngườiXu hướng - 1 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.
Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soátBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-24/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm kéo dài đến chiều tối nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 21-24/8/2025: Nhiều khách hàng bị cúp điện 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam đẹp ngọt ngào, thiết kế riêng phù hợp đô thị rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh ngang Honda SHGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô thiết kế nhỏ xinh có mức giá siêu rẻ chỉ 197 triệu đồng sắp được bán ở Việt Nam khiến dân tình xôn xao.
Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC, vàng nhẫn đột ngột tăng mạnhGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đột ngột tăng bốc đầu, tới 600.000 đồng mỗi lượng, vọt lên nấc thang kỷ lục mới 125,4 triệu đồng; vàng nhẫn trên đỉnh cao 120,3 triệu đồng.
Bánh trung thu 'lên kệ' sớm: Đa dạng mẫu mã, giá cả hợp túi tiền, phục vụ nhu cầu người dân Thủ đôGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những gian hàng bánh trung thu đã được dựng lên dọc các tuyến phố hay trong siêu thị, trung tâm thương mại. Hương vị đặc trưng của mùa trăng rằm dường như đã “ghé cửa” sớm, gợi nhớ trong lòng nhiều người sự háo hức, mong chờ.
Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm sốc cả triệu đồng, thấp chưa từng có dù vẫn xịn ngang iPhone 16 Pro MaxGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những lựa chọn hot trên thị trường iPhone cũ nhờ trang bị mạnh mẽ, cung cấp hiệu năng vượt trội ở mức giá cực bèo.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 237 triệu đồng thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B với trang bị hiện đại cùng mức giá rẻ sẽ khiến cho loạt xe cùng phân khúc lo lắng về doanh số.