Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-24/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm kéo dài đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 21-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-24/8/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 14:00:00 Một phần khu dân cư Tài Lộc Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 14:00:00 Một phần đường Hoàng Văn Thụ Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 13:00:00 Nội bộ Cty TNHH TM & DV Triều Thâm đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 21/08/2025 13:00:00 21/08/2025 14:00:00 Một phần đường Bà Đệ Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 13:00:00 Nội bộ Cty TTNT Thanh Phương 1 Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 14:00:00 Một phần đường Hoàng Văn Thụ Phường Lý Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 12:00:00 Một phần đường Cao Thắng, Khu Đông Lạnh II, CAMIMEX, Mặt Hàng Mới, JOTOCO Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4.9MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 10:00:00 Nội bộ hộ NLMT Phạm Bạch Đằng Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 14:00:00 Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Sông Gành Hào Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.85MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 10:00:00 23/08/2025 13:00:00 Nội bộ hộ NLMT Nguyễn Văn Chuyển Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.112MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 16:00:00 Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ, xã Quách Phẩm và toàn bộ xã Trần Phán tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 16:00:00 Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:00:00 Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 11:00:00 Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 4, 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 09:00:00 21/08/2025 15:30:00 Ấp 5, ấp Mũi Tràm B, ấp Kinh Dớn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 09:00:00 23/08/2025 15:30:00 Ấp Kinh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 09:00:00 24/08/2025 15:30:00 Ấp 2, 2A, 2B, ấp 12A, 12B xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 19:00:00 Nội bộ trạm KH NPK. Công suất giảm: 5 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 17:30:00 Nội bộ trạm T2 Nhà máy Khí. Công suất giảm: 0 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 17:30:00 Nội bộ trạm T1 Nhà máy Khí. Công suất giảm: 5 Mw. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 06:00:00 22/08/2025 17:30:00 Một phần xã Khánh An, xã Nguyễn Phích, xã U Minh tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 6 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.5 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 16:00:00 Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2.5 Mw. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 16:00:00 Một phần Khóm 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Phú Hiệp, ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:30:00 22/08/2025 15:00:00 Ấp Văn Luyện và Một Phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:30:00 23/08/2025 16:00:00 Toàn bộ xã Tân Tiến, một phần ấp Tân An, xã Tân Thuận; một phần Ấp Tân Thành, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:30:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần xã Đầm Dơi, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 16:00:00 Xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, một phần xã Tân Tiến tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Tân lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 5, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 12:00:00 Một phần ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, một phần ấp 7, 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần khóm 1, ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 3, 5, 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 24/08/2025 08:00:00 24/08/2025 16:00:00 Một phần ấp 1, ấp 2 xã Hồ Thị Kỷ, một phần xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 20/08/2025 09:00:00 20/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 09:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần kênh Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 23/08/2025 09:00:00 23/08/2025 11:00:00 Một phần xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 21/08/2025 08:00:00 21/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; Một phần ấp Cây Me, ấp Nguyễn Quyền, ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22/08/2025 08:00:00 22/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần, ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 23/08/2025 08:00:00 23/08/2025 16:00:00 Một phần ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

