Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-24/8/2025: Cúp điện từ sáng sớm kéo dài đến chiều tối nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 21-24/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-24/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-24/8/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 14:00:00
Một phần khu dân cư Tài Lộc Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 14:00:00
Một phần đường Hoàng Văn Thụ Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 13:00:00
Nội bộ Cty TNHH TM & DV Triều Thâm đường Ngô Quyền Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
21/08/2025 13:00:00
21/08/2025 14:00:00
Một phần đường Bà Đệ Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 13:00:00
Nội bộ Cty TTNT Thanh Phương 1 Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 14:00:00
Một phần đường Hoàng Văn Thụ Phường Lý Tân Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 12:00:00
Một phần đường Cao Thắng, Khu Đông Lạnh II, CAMIMEX, Mặt Hàng Mới, JOTOCO Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4.9MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 10:00:00
Nội bộ hộ NLMT Phạm Bạch Đằng Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 14:00:00
Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Sông Gành Hào Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.85MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 10:00:00
23/08/2025 13:00:00
Nội bộ hộ NLMT Nguyễn Văn Chuyển Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.112MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 16:00:00
Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 16:00:00
Một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ, xã Quách Phẩm và toàn bộ xã Trần Phán tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 16:00:00
Một phần xã Hưng Mỹ, xã Tân Hưng, xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 16:00:00
Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 11:00:00
Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 16:00:00
Một phần ấp 4, 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
21/08/2025 09:00:00
21/08/2025 15:30:00
Ấp 5, ấp Mũi Tràm B, ấp Kinh Dớn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 09:00:00
23/08/2025 15:30:00
Ấp Kinh Hòn Bắc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 09:00:00
24/08/2025 15:30:00
Ấp 2, 2A, 2B, ấp 12A, 12B xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 19:00:00
Nội bộ trạm KH NPK. Công suất giảm: 5 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 06:00:00
22/08/2025 17:30:00
Nội bộ trạm T2 Nhà máy Khí. Công suất giảm: 0 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 06:00:00
22/08/2025 17:30:00
Nội bộ trạm T1 Nhà máy Khí. Công suất giảm: 5 Mw.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 06:00:00
22/08/2025 17:30:00
Một phần xã Khánh An, xã Nguyễn Phích, xã U Minh tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 6 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 16:00:00
Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 0.5 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 16:00:00
Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 16:00:00
Một phần xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 2.5 Mw.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 08:30:00
22/08/2025 16:00:00
Một phần Khóm 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
22/08/2025 08:30:00
22/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Phú Hiệp, ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
22/08/2025 08:30:00
22/08/2025 15:00:00
Ấp Văn Luyện và Một Phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 08:30:00
23/08/2025 16:00:00
Toàn bộ xã Tân Tiến, một phần ấp Tân An, xã Tân Thuận; một phần Ấp Tân Thành, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 08:30:00
23/08/2025 16:00:00
Một phần xã Đầm Dơi, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 16:00:00
Xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, một phần xã Tân Tiến tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 16:00:00
Một phần ấp 4, xã Tân lộc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 16:00:00
Một phần ấp 5, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, một phần ấp 7, 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 16:00:00
Một phần khóm 1, ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 16:00:00
Một phần ấp 3, 5, 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
24/08/2025 08:00:00
24/08/2025 16:00:00
Một phần ấp 1, ấp 2 xã Hồ Thị Kỷ, một phần xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
20/08/2025 09:00:00
20/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 09:00:00
23/08/2025 16:00:00
Một phần kênh Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
23/08/2025 09:00:00
23/08/2025 11:00:00
Một phần xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
21/08/2025 08:00:00
21/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển; Một phần ấp Cây Me, ấp Nguyễn Quyền, ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
22/08/2025 08:00:00
22/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 16:00:00
Một phần, ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
23/08/2025 08:00:00
23/08/2025 16:00:00
Một phần ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xăng tăng dầu giảm trước thềm Quốc khánh 2/9Giá cả thị trường - 37 phút trước
GĐXH - Chiều 21/8, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu tăng giảm đan xen.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 53 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 21/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hãng hàng không tăng chuyến tăng tuyến phục vụ người dân về Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9Xu hướng - 1 giờ trước
GĐXH - Các hãng hàng không cũng đã công bố kế hoạch tăng mạnh số chuyến bay trong 6 ngày cao điểm, từ 29/8/2025 đến 3/9/2025.
Hà Nội: Người dân ùn ùn thưởng thức buffet sầu riêng nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh, giá vé chưa đầy 300.000 đồng/ngườiXu hướng - 1 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (21/8), tại Hà Nội, rất đông người dân có mặt Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2025 để thưởng thức các mặt hàng nông sản Việt Nam. Riêng quầy sầu riêng, thực khách được ăn thỏa thích sầu riêng tại chỗ, chỉ với 299.000 đồng/người.
Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng 350% lượt khách đến Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, giá vé xe được kiểm soátBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Theo đại diện Bến xe Mỹ Đình, trong các ngày cao điểm tới đây, lượng khách trong các ngày cao điểm chiều đi từ Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, dự kiến 950 lượt xe/ngày.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 21-24/8/2025: Nhiều khách hàng bị cúp điện 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam đẹp ngọt ngào, thiết kế riêng phù hợp đô thị rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh ngang Honda SHGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô thiết kế nhỏ xinh có mức giá siêu rẻ chỉ 197 triệu đồng sắp được bán ở Việt Nam khiến dân tình xôn xao.
Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC, vàng nhẫn đột ngột tăng mạnhGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đột ngột tăng bốc đầu, tới 600.000 đồng mỗi lượng, vọt lên nấc thang kỷ lục mới 125,4 triệu đồng; vàng nhẫn trên đỉnh cao 120,3 triệu đồng.
Bánh trung thu 'lên kệ' sớm: Đa dạng mẫu mã, giá cả hợp túi tiền, phục vụ nhu cầu người dân Thủ đôGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những gian hàng bánh trung thu đã được dựng lên dọc các tuyến phố hay trong siêu thị, trung tâm thương mại. Hương vị đặc trưng của mùa trăng rằm dường như đã “ghé cửa” sớm, gợi nhớ trong lòng nhiều người sự háo hức, mong chờ.
Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm sốc cả triệu đồng, thấp chưa từng có dù vẫn xịn ngang iPhone 16 Pro MaxGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những lựa chọn hot trên thị trường iPhone cũ nhờ trang bị mạnh mẽ, cung cấp hiệu năng vượt trội ở mức giá cực bèo.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 237 triệu đồng thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B với trang bị hiện đại cùng mức giá rẻ sẽ khiến cho loạt xe cùng phân khúc lo lắng về doanh số.