5 thí sinh sở hữu ảnh profile đẹp nhất tại Miss Grand VietNam

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 vừa công bố Top 5 thí sinh có ảnh profile được yêu thích nhất trong phần thi Best Profile Picture. Đây là hoạt động nhằm khởi động cho hành trình tìm kiếm tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để thí sinh giới thiệu hình ảnh cá nhân và tiếp cận khán giả.

Phần thi phụ trước thềm sơ khảo Miss Grand VietNam (Ảnh: BTC).

Lily Chen - Nữ doanh nhân đa tài đến từ Tây Ninh

Họ và tên: Trần Như Ngọc (1995), quê Tây Ninh. Lily Chen được biết đến với nhiều vai trò như doanh nhân, diễn viên, ca sĩ, dược sĩ, người mẫu ảnh và MC. Cô từng giành Á quân Tình Bolero 2019, Á quân Én Vàng 2022. Trong ảnh profile, Lily Chen ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp sắc sảo, phong thái tự tin.

Thí sinh Trần Như Ngọc (Ảnh: BTC).

Nguyễn Phương Anh - Nét đẹp dịu dàng từ Bắc Ninh

Đại diện quê hương quan họ Bắc Ninh, Phương Anh chinh phục khán giả với gương mặt khả ái, đường nét thanh tú và thần thái nhẹ nhàng. Thông tin chi tiết về thành tích sẽ được BTC cập nhật trong các vòng thi tiếp theo.

Thí sinh Nguyễn Phương Anh (Ảnh: BTC).

Bùi Thu Thủy - Hoa khôi du lịch Hưng Yên

Đăng quang Miss Tourism World Việt Nam 2024, Bùi Thu Thủy mang đến hình ảnh rạng rỡ, nền nã và thanh lịch. Cô được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt kỹ năng giao tiếp, khả năng quảng bá hình ảnh đất nước qua các vòng thi.

Thí sinh Bùi Thu Thủy (Ảnh: BTC).

MLô H Senaivi - Người đẹp Ê Đê đa tài từ Đắk Lắk

Sinh năm 2001, Senaivi tốt nghiệp Đại học RMIT ngành thiết kế sáng tạo, thông thạo tiếng Việt, Anh và Trung. Cô sở hữu bảng thành tích học tập - hoạt động nổi bật tại Việt Nam và Mỹ, từng đạt nhiều học bổng, giải thưởng về nghệ thuật, hùng biện và có kinh nghiệm làm MC song ngữ. Ngoài ra, Senaivi còn tích cực tham gia các dự án bảo vệ môi trường, thiết kế sáng tạo hợp tác cùng Adidas và nhiều triển lãm nghệ thuật.

Thí sinh MLô H Senaivi (Ảnh: BTC).

Nguyễn Thị Thúy Thảo - Nét duyên trẻ trung của Đà Nẵng

Sinh năm 2005, Thúy Thảo từng vào Top 14 Hội thi Học sinh - Sinh viên Tài năng, Thanh lịch TP. Đà Nẵng, giành giải Ba cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Kiến trúc. Cô mang đến hình ảnh tươi mới, đầy năng lượng tuổi 20.

Thí sinh Nguyễn Thị Thúy Thảo (Ảnh: BTC).

Đa sắc màu nhan sắc Miss Grand Vietnam 2025

Sự xuất hiện của Top 5 Best Profile Picture cho thấy sức hút và sự đa dạng của dàn thí sinh năm nay - từ nghệ sĩ, doanh nhân đến sinh viên, du học sinh. Liệu những gương mặt này sẽ tiếp tục tỏa sáng tại vòng sơ khảo và tiến sâu vào đêm chung kết? Khán giả có thể theo dõi và ủng hộ thí sinh qua các nền tảng chính thức của Miss Grand Vietnam 2025.