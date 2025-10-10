7 món ngon với trứng gà giúp giảm rụng tóc
GĐXH - Lòng đỏ trứng gà chứa nhiều protein giúp nuôi dưỡng và tái tạo tế bào gốc của tóc, hỗ trợ tình trạng giảm rụng tóc.
Trứng gà giúp giảm rụng tóc?
Trứng gà có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện trí nhớ, bảo vệ thị lực. Gần đây, một nghiên cứu mới ở Nhật Bản chỉ ra trứng còn có thể ngăn ngừa rụng tóc.
Trên tạp chí The Journal of Medicinal Foods, các nhà khoa học cho biết thí nghiệm cấy tế bào nang lông của con người lên cơ thể chuột, phát hiện trứng gà có thể kích thích sự phát triển tế bào tóc, đồng thời ngăn ngừa rụng tóc. Nguyên nhân là lòng đỏ trứng thúc đẩy quá trình sản xuất yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu. Bên cạnh đó, 70% tóc là keratin, một loại protein mà trứng lại rất giàu protein.
Để phục hồi và nuôi dưỡng các tế bào tóc, các chuyên gia Nhật Bản khuyên bạn hãy ăn một quả trứng gà mỗi ngày.
Món ngon với trứng gà giúp giảm rụng tóc
Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọtĂn
GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.