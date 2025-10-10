7 món ngon với trứng gà giúp giảm rụng tóc

Trứng gà giúp giảm rụng tóc?

Trứng gà có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện trí nhớ, bảo vệ thị lực. Gần đây, một nghiên cứu mới ở Nhật Bản chỉ ra trứng còn có thể ngăn ngừa rụng tóc.

Ảnh minh họa

Trên tạp chí The Journal of Medicinal Foods, các nhà khoa học cho biết thí nghiệm cấy tế bào nang lông của con người lên cơ thể chuột, phát hiện trứng gà có thể kích thích sự phát triển tế bào tóc, đồng thời ngăn ngừa rụng tóc. Nguyên nhân là lòng đỏ trứng thúc đẩy quá trình sản xuất yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu. Bên cạnh đó, 70% tóc là keratin, một loại protein mà trứng lại rất giàu protein.

Để phục hồi và nuôi dưỡng các tế bào tóc, các chuyên gia Nhật Bản khuyên bạn hãy ăn một quả trứng gà mỗi ngày.

Món ngon với trứng gà giúp giảm rụng tóc

Món ngon với trứng gà

Bạn có thể kết hợp trúng gà với nhiều món như bánh mì, bánh pancake, bánh sừng bò... kết hợp cùng nhiều rau xanh, hoa quả.

Trứng gà kết hợp cùng các thực phẩm khác giúp bữa ăn đa dạng và đầy đủ dưỡng chất hơn.

Bạn có thể thay đổi thực đơn khi kết hợp trứng gà với bánh sừng bò, thịt nguội.

Bánh mì khoai mì tự làm với bơ dừa, việt quất, cải xoăn luộc và trứng. Đây cũng là một gợi ý bữa ăn ngon miệng, đẹp mắt mà đầy đủ dưỡng chất.

Trứng giàu dinh dưỡng và chứa hàm lượng protein cao, thúc đẩy quá trình xây dựng và sửa chữa các mô, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ.

Protein và các axit amin thiết yếu trong trứng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Ăn một hoặc hai quả trứng vào bữa sáng có thể đáp ứng tốt nhu cầu protein cho cơ thể, giữ làn da, vóc dáng săn chắc, mái tóc khỏe mạnh.

Thêm trứng vào bữa sáng giúp tăng tỷ lệ protein mà không độn thêm quá nhiều calo.

