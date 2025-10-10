Mới nhất
7 món ngon với trứng gà giúp giảm rụng tóc

Thứ sáu, 16:36 10/10/2025 | Ăn
GĐXH - Lòng đỏ trứng gà chứa nhiều protein giúp nuôi dưỡng và tái tạo tế bào gốc của tóc, hỗ trợ tình trạng giảm rụng tóc.

Trứng gà giúp giảm rụng tóc?

Trứng gà có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện trí nhớ, bảo vệ thị lực. Gần đây, một nghiên cứu mới ở Nhật Bản chỉ ra trứng còn có thể ngăn ngừa rụng tóc.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trên tạp chí The Journal of Medicinal Foods, các nhà khoa học cho biết thí nghiệm cấy tế bào nang lông của con người lên cơ thể chuột, phát hiện trứng gà có thể kích thích sự phát triển tế bào tóc, đồng thời ngăn ngừa rụng tóc. Nguyên nhân là lòng đỏ trứng thúc đẩy quá trình sản xuất yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu. Bên cạnh đó, 70% tóc là keratin, một loại protein mà trứng lại rất giàu protein.

Để phục hồi và nuôi dưỡng các tế bào tóc, các chuyên gia Nhật Bản khuyên bạn hãy ăn một quả trứng gà mỗi ngày.

Món ngon với trứng gà giúp giảm rụng tóc

Món ngon với trứng gà

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 2.

Bạn có thể kết hợp trúng gà với nhiều món như bánh mì, bánh pancake, bánh sừng bò... kết hợp cùng nhiều rau xanh, hoa quả.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 3.

Trứng gà kết hợp cùng các thực phẩm khác giúp bữa ăn đa dạng và đầy đủ dưỡng chất hơn.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 4.

Bạn có thể thay đổi thực đơn khi kết hợp trứng gà với bánh sừng bò, thịt nguội.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 5.

Bánh mì khoai mì tự làm với bơ dừa, việt quất, cải xoăn luộc và trứng. Đây cũng là một gợi ý bữa ăn ngon miệng, đẹp mắt mà đầy đủ dưỡng chất.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 6.

Trứng giàu dinh dưỡng và chứa hàm lượng protein cao, thúc đẩy quá trình xây dựng và sửa chữa các mô, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 7.

Protein và các axit amin thiết yếu trong trứng giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 8.

Ăn một hoặc hai quả trứng vào bữa sáng có thể đáp ứng tốt nhu cầu protein cho cơ thể, giữ làn da, vóc dáng săn chắc, mái tóc khỏe mạnh.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 9.

Thêm trứng vào bữa sáng giúp tăng tỷ lệ protein mà không độn thêm quá nhiều calo.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 10.Loại nước hỗ trợ thải độc gan, thơm ngon dễ làm tại nhà

GĐXH - Một ly nước đậu xanh nấu loãng mỗi ngày giúp thanh nhiệt, làm mát gan và cải thiện tình trạng mụn, nóng trong.

7 Món ngon từ trứng gà giúp giảm rụng tóc hiệu quả cho sức khỏe tóc - Ảnh 11.Thức uống thanh lọc gan từ loại củ bán đầy siêu thị Việt, có cách chế biến cực dễ

GĐXH - Loại củ này giàu betalain, flavonoid và polyphenol - những hợp chất giúp tăng cường hoạt động của enzyme giải độc trong gan.


Phương Nghi (t/h)
