6 năm sau ly hôn, Song Hye Kyo gây 'bỏng mắt' chỉ vì một chi tiết

Thứ bảy, 08:15 23/08/2025 | Đẹp
Sau 6 năm kể từ ngày ly hôn, hiện Song Hye Kyo vẫn giữ được sức hút tên tuổi trong lòng công chúng.

Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn, làng giải trí Hàn Quốc vẫn chưa thôi nhắc đến cặp đôi từng được mệnh danh là “tiên đồng ngọc nữ”. Nếu như nam tài tử họ Song xây dựng tổ ấm riêng thì Song Hye Kyo chọn tập trung cho sự nghiệp.

Không chỉ giữ vững danh tiếng trong diễn xuất, nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời còn liên tục gây chú ý với những lần xuất hiện trên thảm đỏ, sự kiện quốc tế hay các chiến dịch quảng bá thương hiệu.

Điều khiến công chúng bất ngờ là ở tuổi 43, Song Hye Kyo vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thần thái sang trọng và gu ăn mặc cực kỳ tinh tế.

6 năm sau ly hôn, Song Hye Kyo gây 'bỏng mắt' chỉ vì một chi tiết - Ảnh 1.

Song Hye Kyo vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút ở tuổi ngoài 40. (Ảnh IGNV)

Nhìn lại hành trình 6 năm qua, có thể nhận thấy Song Hye Kyo kiên định với phong cách outfit đơn sắc. Dù xuất hiện tại sự kiện điện ảnh hay các dự án quảng bá, đồng hành cùng nhãn hàng, nữ minh tinh thường lựa chọn những bộ trang phục xoay quanh hai tông màu trắng và đen.

Gam trắng giúp Song Hye Kyo toát lên sự thanh lịch, nhẹ nhàng, mang đến cảm giác thuần khiết và trong trẻo. Trong khi đó, những bộ cánh có tông màu đen lại khắc họa rõ nét vẻ quyến rũ, bí ẩn và đầy quyền lực.

6 năm sau ly hôn, Song Hye Kyo gây 'bỏng mắt' chỉ vì một chi tiết - Ảnh 2.

Nữ diễn viên hàng đầu xứ Hàn ưa chuộng những mẫu thiết kế có tông màu trắng tối giản, thanh lịch, nữ tính. (Ảnh IGNV)

6 năm sau ly hôn, Song Hye Kyo gây 'bỏng mắt' chỉ vì một chi tiết - Ảnh 3.

Từ thảm đỏ, tham gia các sự kiện đến đời sống hằng ngày, nữ diễn viên vẫn chuộng outfit tông trắng thanh lịch. (Ảnh IGNV)

6 năm sau ly hôn, Song Hye Kyo gây 'bỏng mắt' chỉ vì một chi tiết - Ảnh 4.

Ngoài ra, cô cũng thường xuyên diện thiết kế đơn sắc có tông đen chủ đạo. (Ảnh IGNV)

6 năm sau ly hôn, Song Hye Kyo gây 'bỏng mắt' chỉ vì một chi tiết - Ảnh 5.

Bộ cánh có tông màu đen lại khắc họa rõ nét vẻ quyến rũ, bí ẩn và đầy quyền lực của minh tinh xứ Hàn. (Ảnh IGNV)

Sự luân phiên, kết hợp giữa hai màu sắc đối lập này khiến phong cách của nữ diễn viên vừa ổn định, vừa tạo được dấu ấn riêng biệt. Cô không cần chạy theo xu hướng rực rỡ hay nhiều layer phức tạp, nhưng vẫn có thể khiến người đối diện khó rời mắt.

Điều khiến phong cách của Song Hye Kyo gây ấn tượng mạnh chính là cách cô tận dụng những chi tiết tinh tế để làm nên sự khác biệt. Đó có thể là một chiếc váy trễ vai hé lộ bờ vai mảnh mai, đường cắt xẻ cao vừa đủ để tôn đôi chân thon dài, hay phần cổ áo cách điệu khéo léo khoe xương quai xanh quyến rũ.

6 năm sau ly hôn, Song Hye Kyo gây 'bỏng mắt' chỉ vì một chi tiết - Ảnh 6.

Ở khoảnh khắc đời thường, Song Hye Kyo mặc áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật vì vóc dáng thon thả, làn da trắng như sứ. (Ảnh IGNV)

Chính những chi tiết này tạo nên “điểm bỏng mắt” trong tổng thể outfit vốn dĩ tối giản. Người xem dễ dàng cảm nhận sự gợi cảm ẩn hiện, không phô trương, đúng chuẩn tinh thần “less is more” (càng ít càng nhiều). Đây cũng là lý do vì sao dù mặc váy trắng thanh thuần hay váy đen cổ điển, Song Hye Kyo vẫn tỏa sáng theo cách riêng.

6 năm sau ly hôn, Song Hye Kyo gây 'bỏng mắt' chỉ vì một chi tiết - Ảnh 7.

Thiết kế có tông trắng đơn sắc, kết hợp phần cổ hở giúp nữ diễn viên khéo léo khoe nét quyến rũ. (Ảnh IGNV)

Song Hye Kyo là minh chứng rõ rệt cho việc không cần quá nhiều màu sắc hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ cần sự tinh tế trong lựa chọn trang phục đã đủ để ghi dấu ấn, mang đến hình ảnh thanh lịch, tối giản nhưng không hề nhạt nhòa.

Điều này giúp cô định hình hình ảnh không chỉ là minh tinh màn bạc, mà còn là một fashion icon được giới mộ điệu thời trang ngưỡng mộ. Các thương hiệu xa xỉ quốc tế cũng thường xuyên chọn Song Hye Kyo làm gương mặt đại diện nhờ khí chất phù hợp với tinh thần sang trọng, đẳng cấp nhưng không phô trương.

