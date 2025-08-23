6 năm sau ly hôn, Song Hye Kyo gây 'bỏng mắt' chỉ vì một chi tiết
Sau 6 năm kể từ ngày ly hôn, hiện Song Hye Kyo vẫn giữ được sức hút tên tuổi trong lòng công chúng.
Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn, làng giải trí Hàn Quốc vẫn chưa thôi nhắc đến cặp đôi từng được mệnh danh là “tiên đồng ngọc nữ”. Nếu như nam tài tử họ Song xây dựng tổ ấm riêng thì Song Hye Kyo chọn tập trung cho sự nghiệp.
Không chỉ giữ vững danh tiếng trong diễn xuất, nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời còn liên tục gây chú ý với những lần xuất hiện trên thảm đỏ, sự kiện quốc tế hay các chiến dịch quảng bá thương hiệu.
Điều khiến công chúng bất ngờ là ở tuổi 43, Song Hye Kyo vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thần thái sang trọng và gu ăn mặc cực kỳ tinh tế.
Nhìn lại hành trình 6 năm qua, có thể nhận thấy Song Hye Kyo kiên định với phong cách outfit đơn sắc. Dù xuất hiện tại sự kiện điện ảnh hay các dự án quảng bá, đồng hành cùng nhãn hàng, nữ minh tinh thường lựa chọn những bộ trang phục xoay quanh hai tông màu trắng và đen.
Gam trắng giúp Song Hye Kyo toát lên sự thanh lịch, nhẹ nhàng, mang đến cảm giác thuần khiết và trong trẻo. Trong khi đó, những bộ cánh có tông màu đen lại khắc họa rõ nét vẻ quyến rũ, bí ẩn và đầy quyền lực.
Sự luân phiên, kết hợp giữa hai màu sắc đối lập này khiến phong cách của nữ diễn viên vừa ổn định, vừa tạo được dấu ấn riêng biệt. Cô không cần chạy theo xu hướng rực rỡ hay nhiều layer phức tạp, nhưng vẫn có thể khiến người đối diện khó rời mắt.
Điều khiến phong cách của Song Hye Kyo gây ấn tượng mạnh chính là cách cô tận dụng những chi tiết tinh tế để làm nên sự khác biệt. Đó có thể là một chiếc váy trễ vai hé lộ bờ vai mảnh mai, đường cắt xẻ cao vừa đủ để tôn đôi chân thon dài, hay phần cổ áo cách điệu khéo léo khoe xương quai xanh quyến rũ.
Chính những chi tiết này tạo nên “điểm bỏng mắt” trong tổng thể outfit vốn dĩ tối giản. Người xem dễ dàng cảm nhận sự gợi cảm ẩn hiện, không phô trương, đúng chuẩn tinh thần “less is more” (càng ít càng nhiều). Đây cũng là lý do vì sao dù mặc váy trắng thanh thuần hay váy đen cổ điển, Song Hye Kyo vẫn tỏa sáng theo cách riêng.
Song Hye Kyo là minh chứng rõ rệt cho việc không cần quá nhiều màu sắc hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ cần sự tinh tế trong lựa chọn trang phục đã đủ để ghi dấu ấn, mang đến hình ảnh thanh lịch, tối giản nhưng không hề nhạt nhòa.
Điều này giúp cô định hình hình ảnh không chỉ là minh tinh màn bạc, mà còn là một fashion icon được giới mộ điệu thời trang ngưỡng mộ. Các thương hiệu xa xỉ quốc tế cũng thường xuyên chọn Song Hye Kyo làm gương mặt đại diện nhờ khí chất phù hợp với tinh thần sang trọng, đẳng cấp nhưng không phô trương.
Những sai lầm thường gặp khi trang điểm và cách khắc phụcĐẹp - 14 giờ trước
GĐXH - Trang điểm không chỉ đơn thuần là việc sử dụng mỹ phẩm để che khuyết điểm mà còn là nghệ thuật thể hiện cá tính và phong cách riêng của mỗi người.
Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ'Đẹp - 18 giờ trước
GĐXH - Lê Hạ Anh vào vai cô lái đò tên Hồng trong phim "Mưa đỏ". Ngoài tài năng diễn xuất của Lê Hạ Anh, khán giả còn rất yêu thích nhan sắc của cô.
Cách chăm sóc tóc rễ tre đúngĐẹp - 19 giờ trước
GĐXH - Chăm sóc tóc rễ tre cần kiên nhẫn và đúng phương pháp. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản.
Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen ZThời trang - 23 giờ trước
GĐXH - Đông Nhi hơn đàn em Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cả giáp vẫn không hề lép vế khi đứng chung khung hình mới đây.
Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sauĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ cần dùng một số thực phẩm phổ biến có sẵn tại nhà là bạn có thể loại bỏ những vết thâm đen dưới nách, giúp nách sáng mịn lên rõ rệt.
Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màngChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Hòa Minzy không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi ở nhà, đặc biệt mỗi lần tẩy trang, cô khiến fan chú ý bởi gương mặt mộc bóng khỏe.
Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn tóc nhanh dài, hãy dùng các cách sauĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Tóc không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn phản ánh sức khỏe tổng thể. Nhiều mẹo dân gian như ủ tóc với dầu dừa, chuối, hay tinh dầu bưởi được truyền tai nhau với lời quảng cáo rằng có thể giúp tóc dài nhanh chóng.
Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuầnĐẹp - 2 ngày trước
Một gương mặt thon gọn, không chỉ mang lại diện mạo trẻ trung, gương mặt hài hòa còn giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp. Thay vì can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn những phương pháp tự nhiên, an toàn để cải thiện đường nét khuôn mặt.
Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Vóc dáng của Khổng Tú Quỳnh trong loạt ảnh diện đồ tắm mới đây không khỏi khiến fan trầm trồ.
Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cướiThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.
Mặt mộc tuổi 44 của Hiền ThụcChăm sóc da
GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.