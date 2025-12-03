Học lỏm 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool
GĐXH - Khám phá 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool, từ áo khoác lông đến dạ tweed. Cùng tìm hiểu cách phối đồ ấn tượng và phong cách cho mùa lạnh nhé!
Áo lông sành điệu
Trong tủ đồ mùa đông của chị em thường có rất nhiều loại áo khoác khác nhau. Một số chị em thì thích mặc áo khoác dạ, áo phao hay áo khoác măng tô... cũng có không ít cô nàng thích những dáng áo khoác trẻ trung hơn như blazer, áo khoác lông cừu hay áo jacket. Mỗi loại áo khoác sẽ có phong cách và ưu điểm khác nhau. Trong đó được yêu thích nhất chắc hẳn không thể bỏ qua chiếc áo khoác lông.
Nữ diễn viên Quỳnh Kool cũng không bỏ qua outfit cực kỳ ấn tượng này. Từ khi trời chuyển mùa, trên trang cá nhân Quỳnh Kool thường xuyên cập nhật phong cách mới khiến giới mộ điệu trầm trồ.
Set đồ dạ tweed
Áo khoác dạ tweed vốn được biết đến như một biểu tượng vượt thời gian trong thế giới thời trang. Chính nhờ chất liệu sang trọng và tính linh hoạt đã biến tweed trở thành lựa chọn yêu thích của những quý cô hiện đại. Trải qua nhiều thập kỷ, áo dạ tweed không chỉ là một chiếc áo giữ ấm mùa lạnh mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và khí chất riêng của người mặc.
Cách phối đồ với áo dạ tweed đa dạng từ quần jean, chân váy chữ A, chân váy xếp ly, chân váy xếp tầng,... đều khiến phái đẹp trở nên nổi bật.
Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?Chăm sóc da - 4 giờ trước
GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?
Da đầu bong tróc, ngứa liên tục: Chuyên gia chỉ ra cách chọn dầu gội phù hợp mà nhiều người bỏ quaĐẹp - 6 giờ trước
Nắng nóng kéo dài, môi trường ô nhiễm, làm việc trong phòng máy lạnh và thói quen gội đầu không phù hợp đang khiến tình trạng bong tróc – ngứa da đầu ngày càng phổ biến. Điều đáng nói, nhiều người lại vô tình chọn sai dầu gội, khiến tình trạng kéo dài hơn thay vì cải thiện.
Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡGiảm cân - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Kiều Anh ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và cuốn hút với khán giả. Mới đây, cô lại khiến khán giả chú ý trong phim "Gia đình trái dấu" đóng cùng NSƯT Hoàng Hải.
Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đôngĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa đông mang đến không khí lạnh và khô hanh, gây ảnh hưởng lớn đến mái tóc. Tóc có thể rơi vào tình trạng vừa bết dầu vừa khô xơ, làm giảm thẩm mỹ và gây khó chịu.
Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giảnĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.
Lương Thùy Linh với gương mặt bầu bĩnh gây sốt mạng xã hộiĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh xuất hiện diện mạo mới có phần mũm mĩm khiến fan trầm trồ thích thú.
Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'Giảm cân - 2 ngày trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm không giấu diếm mà tự tin khoe body thật và cô đang bắt đầu quay trở lại tập gym bắt đầu vào cuộc chơi "không mỡ thừa".
Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng HảiThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.
Ngỡ ngàng với sắc vóc ở tuổi 59 của 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh'Đẹp - 2 ngày trước
Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng luôn khiến khán giả phải ngưỡng mộ vì ngoại hình trẻ trung hơn quá nhiều so với tuổi thật.
Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khôChăm sóc da - 3 ngày trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh và hanh khô, làn da rất dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc và thiếu sức sống. Đây chính là thời điểm mỗi người cần chú trọng hơn đến quy trình cấp ẩm để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da.
Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị HuyềnThời trang
GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.