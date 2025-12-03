Học lỏm 2 outfit mùa đông chất lừ của Quỳnh Kool

Soi tủ đồ mùa đông ngập tràn kiểu áo chất tweed của 'nàng dâu hào môn' Đỗ Mỹ Linh GĐXH - Đỗ Mỹ Linh ưa chuộng mẫu áo khoác chất liệu tweed có phom dáng đơn giản nhưng nhờ khéo phối đồ vẫn trở nên sang chảnh.

Áo lông sành điệu

Trong tủ đồ mùa đông của chị em thường có rất nhiều loại áo khoác khác nhau. Một số chị em thì thích mặc áo khoác dạ, áo phao hay áo khoác măng tô... cũng có không ít cô nàng thích những dáng áo khoác trẻ trung hơn như blazer, áo khoác lông cừu hay áo jacket. Mỗi loại áo khoác sẽ có phong cách và ưu điểm khác nhau. Trong đó được yêu thích nhất chắc hẳn không thể bỏ qua chiếc áo khoác lông.

Nữ diễn viên Quỳnh Kool cũng không bỏ qua outfit cực kỳ ấn tượng này. Từ khi trời chuyển mùa, trên trang cá nhân Quỳnh Kool thường xuyên cập nhật phong cách mới khiến giới mộ điệu trầm trồ.

Để phối đồ áo lông mùa đông cho nữ, bạn có thể kết hợp với quần ống rộng, quần jeans skinny, quần legging, hoặc chân váy các loại như chân váy chữ A, chân váy dài xẻ tà, chân váy midi.

Các kiểu phối đồ khác nhau sẽ tạo nên phong cách đa dạng, từ thanh lịch, nữ tính đến năng động, cá tính, phụ thuộc vào kiểu dáng áo khoác và trang phục đi kèm.

Áo khoác lông màu be, trắng kết hợp cùng váy lụa vừa cá tính vừa tiểu thư đài các.

Tất nhiên, phụ kiện túi xách, kính mắt... là điều không thể thiếu.

Áo khoác dạ dáng dài đính lông mang lại vẻ ngoài đẳng cấp và thời thượng. Lấy cảm hứng từ hình ảnh đầy cuốn hút của Lisa trong những outfit đầy quyến rũ cho mùa Đông, bạn có thể phối áo khoác dáng dài với váy ngắn hoặc quần skinny để tạo nên tổng thể hài hòa, vừa thanh thoát vừa gọn gàng.

Hoàn thiện set đồ với boots cao cổ, giày cao gót sẽ giúp bạn thêm phần nổi bật và phong cách. Hoặc nếu bạn là người yêu thích những bộ phim Hàn lãng mạn, thì một chiếc áo lông phong cách Hàn Quốc kết hợp cùng găng tay giữ nhiệt hoặc mũ len cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Set đồ dạ tweed

Áo khoác dạ tweed vốn được biết đến như một biểu tượng vượt thời gian trong thế giới thời trang. Chính nhờ chất liệu sang trọng và tính linh hoạt đã biến tweed trở thành lựa chọn yêu thích của những quý cô hiện đại. Trải qua nhiều thập kỷ, áo dạ tweed không chỉ là một chiếc áo giữ ấm mùa lạnh mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và khí chất riêng của người mặc.

Cách phối đồ với áo dạ tweed đa dạng từ quần jean, chân váy chữ A, chân váy xếp ly, chân váy xếp tầng,... đều khiến phái đẹp trở nên nổi bật.

Quỳnh Kool chọn set dạ tweed màu kem phom ngắn tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng. Điểm nhấn tinh tế của set đồ là chi tiết đính đá và phần lông đính ở tay khiến người mặc thêm phần lãng mạn.

Túi xách màu đỏ nổi bật là điểm nhấn của tổng thể outfit Quỳnh Kool lựa chọn.

Nữ diễn viên mix cùng đôi giày cao gót đỏ.

Vẫn là set dạ tweed nhưng với màu đỏ nổi bật, Quỳnh Kool rạng rỡ khi xuống phố.



