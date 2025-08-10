7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút

Ngày trước, tôi từng phải mất cả buổi để chùi bếp, mồ hôi ướt trán mà vẫn không sạch bóng. Sau nhiều lần tìm hiểu và thử nghiệm, tôi đã đúc kết được 7 cách làm sạch dầu mỡ nhanh gọn – chỉ mất khoảng 5 phút, bếp sáng bóng như mới.

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp

1. Nước rửa chén hòa với nước ấm

Pha nước rửa chén vào nước ấm (40 – 50°C), dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển lau trực tiếp lên vết dầu. Nước ấm giúp dầu mỡ tan nhanh, tiết kiệm thời gian chùi rửa. Nếu dầu mỡ bám lâu ngày, hãy để dung dịch trên bề mặt 1 phút rồi mới lau.

2. Baking soda hòa cùng nước

Rắc một lớp mỏng baking soda lên vết dầu mỡ, xịt chút nước để tạo độ ẩm. Đợi 1 – 2 phút, dùng khăn ẩm lau sạch. Baking soda là “cứu tinh” khi bếp gas bị vàng ố do dầu mỡ bám cả tháng.

3. Giấm trắng

Pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:1, xịt lên bếp và để 2 – 3 phút. Lau lại bằng khăn ẩm, vừa sạch vừa khử mùi hôi dầu mỡ. Lưu ý, không dùng giấm trên bề mặt đá cẩm thạch hoặc đá tự nhiên vì có thể làm mờ bề mặt.

4. Nước cốt chanh

Cắt đôi quả chanh, chà trực tiếp lên vết dầu. Lau lại bằng khăn ướt, bếp sẽ vừa sạch vừa thơm mát. Có một mẹo nhỏ là nếu bạn dùng chanh muối sẽ tăng khả năng làm sạch.

5. Nước vo gạo

Dùng nước vo gạo đặc lau bếp ngay sau khi nấu. Lớp tinh bột trong nước vo gạo giúp “bắt” dầu mỡ và bụi bẩn. Cách này cực tiện khi đang nấu cơm, không cần thêm hóa chất.

6. Muối hạt

Rắc muối hạt lên vùng dầu mỡ mới bám, sau đó lau bằng khăn ẩm. Muối hút dầu nhanh và còn có tác dụng khử mùi.

7. Kem đánh răng

Bóp kem đánh răng ra khăn mềm, chà lên vết bẩn. Lau lại bằng khăn ẩm, bếp sáng bóng tức thì. Cách này rất hữu ích cho bếp inox hoặc bếp điện từ.

Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon? GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao món thịt kho của các cụ ta ngày xưa - nấu trên bếp than âm ỉ - luôn thấm đều và ngon hơn món kho nấu trên bếp gas/bếp từ hiện đại?