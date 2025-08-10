Mới nhất
7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút

Chủ nhật, 13:27 10/08/2025 | Ăn
GĐXH - Bếp là “trận địa” chính của mỗi gia đình, nhưng cũng là nơi dễ bị dầu mỡ bám dính, đặc biệt là sau những bữa chiên xào. Nếu để lâu, lớp dầu mỡ sẽ bám dày, ngả vàng và khó cọ rửa.

Ngày trước, tôi từng phải mất cả buổi để chùi bếp, mồ hôi ướt trán mà vẫn không sạch bóng. Sau nhiều lần tìm hiểu và thử nghiệm, tôi đã đúc kết được 7 cách làm sạch dầu mỡ nhanh gọn – chỉ mất khoảng 5 phút, bếp sáng bóng như mới.

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp

1. Nước rửa chén hòa với nước ấm

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút- Ảnh 1.

Pha nước rửa chén vào nước ấm (40 – 50°C), dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển lau trực tiếp lên vết dầu. Nước ấm giúp dầu mỡ tan nhanh, tiết kiệm thời gian chùi rửa. Nếu dầu mỡ bám lâu ngày, hãy để dung dịch trên bề mặt 1 phút rồi mới lau.

2. Baking soda hòa cùng nước

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút- Ảnh 2.

Rắc một lớp mỏng baking soda lên vết dầu mỡ, xịt chút nước để tạo độ ẩm. Đợi 1 – 2 phút, dùng khăn ẩm lau sạch. Baking soda là “cứu tinh” khi bếp gas bị vàng ố do dầu mỡ bám cả tháng.

3. Giấm trắng

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút- Ảnh 3.

Pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:1, xịt lên bếp và để 2 – 3 phút. Lau lại bằng khăn ẩm, vừa sạch vừa khử mùi hôi dầu mỡ. Lưu ý, không dùng giấm trên bề mặt đá cẩm thạch hoặc đá tự nhiên vì có thể làm mờ bề mặt.

4. Nước cốt chanh

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút- Ảnh 4.

Cắt đôi quả chanh, chà trực tiếp lên vết dầu. Lau lại bằng khăn ướt, bếp sẽ vừa sạch vừa thơm mát. Có một mẹo nhỏ là nếu bạn dùng chanh muối sẽ tăng khả năng làm sạch.

5. Nước vo gạo

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút- Ảnh 5.

Dùng nước vo gạo đặc lau bếp ngay sau khi nấu. Lớp tinh bột trong nước vo gạo giúp “bắt” dầu mỡ và bụi bẩn. Cách này cực tiện khi đang nấu cơm, không cần thêm hóa chất.

6. Muối hạt

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút- Ảnh 6.

Rắc muối hạt lên vùng dầu mỡ mới bám, sau đó lau bằng khăn ẩm. Muối hút dầu nhanh và còn có tác dụng khử mùi.

7. Kem đánh răng

7 cách làm sạch dầu mỡ bám trên bếp chỉ trong 5 phút- Ảnh 7.

Bóp kem đánh răng ra khăn mềm, chà lên vết bẩn. Lau lại bằng khăn ẩm, bếp sáng bóng tức thì. Cách này rất hữu ích cho bếp inox hoặc bếp điện từ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

