7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng

Thứ sáu, 11:17 26/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Bạn mất ngủ hay khó vào giấc? 7 món ăn bài thuốc cổ truyền giúp an thần, cân bằng cơ thể và ngủ sâu trọn vẹn mỗi đêm.

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 1.

Yến mạch kiện tỳ, bổ khí huyết, giúp ngủ ngon.

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 2.

Trà tâm sen giúp thanh tâm, an thần.

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 3.

Trà lạc tiên thanh nhiệt, an thần, giảm căng thẳng.

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 4.

Lá vông nem có tác dụng tốt trong trị mất ngủ.

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 5.

Phục thần giúp dưỡng tâm.

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 6.

Chim bồ câu hầm hạt sen hỗ trợ ngủ ngon.

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 7.

Hạt sen có tác dụng an thần, điều hòa giấc ngủ.

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 8.

Giấc ngủ ngon không chỉ là nhu cầu, mà còn là món quà bạn dành cho cơ thể và tinh thần. Hãy chăm sóc bản thân bằng những món ăn bài thuốc đơn giản, để mỗi đêm trôi qua là một giấc ngủ sâu và mỗi buổi sáng thức dậy là tràn đầy năng lượng sống (Nguồn Sức khỏe và Đời sống)

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 9.Bật mí 7 thực phẩm ăn vào là đẹp, chuyên gia khuyên ai muốn giảm cân phải thử

GĐXH - Không phải nhịn ăn, không cần 'ép xác'. Đây là 7 thực phẩm ít calo nhưng giàu protein, giúp bạn ăn no bụng mà vẫn giảm cân vù vù.

7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng - Ảnh 10.Thức ăn cũng là 'mỹ phẩm': 6 loại trái cây Gen Z không thể bỏ qua để da sáng mịn

GĐXH - Bạn có biết 6 loại trái cây này không chỉ ngon mà còn có thể thay thế mỹ phẩm đắt tiền? Dưỡng da sáng mịn, chống lão hóa, hoàn toàn tự nhiên!

 

Bảo An
