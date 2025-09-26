7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng

Giấc ngủ ngon không chỉ là nhu cầu, mà còn là món quà bạn dành cho cơ thể và tinh thần. Hãy chăm sóc bản thân bằng những món ăn bài thuốc đơn giản, để mỗi đêm trôi qua là một giấc ngủ sâu và mỗi buổi sáng thức dậy là tràn đầy năng lượng sống (Nguồn Sức khỏe và Đời sống)