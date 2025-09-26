7 món ăn là 'bài thuốc' giúp ngủ ngon cả đêm, tràn đầy năng lượng
GĐXH - Bạn mất ngủ hay khó vào giấc? 7 món ăn bài thuốc cổ truyền giúp an thần, cân bằng cơ thể và ngủ sâu trọn vẹn mỗi đêm.
Hàng loạt người dân một chung cư ở TPHCM bị sốt, đau bụng sau khi ăn bánh mìY tế - 15 phút trước
Nhiều người dân sinh sống tại một chung cư ở phường Long Bình (TPHCM) đã phản ánh về các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một cửa hàng trong khu vực.
Tin vui cho người bệnh đột quỵ: Thêm cơ hội hồi phục cho người bị đột quỵ 'quá giai đoạn vàng'Bệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông đột quỵ thừa nhận có thói quen hút thuốc lâu năm cùng với bệnh lý nền tăng huyết áp nhưng không điều trị liên tục.
Bất ngờ chế độ ăn của người đàn ông có huyết tương trắng như sữa, triglycerid cao gấp 80 lầnBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Thói quen ăn uống không điều độ và thường xuyên uống rượu, lại có tiền sử tăng Triglycerid máu nhưng không điều trị thuốc... đã khiến ông T. phải nhập viện vì viêm tụy cấp.
Thanh niên 23 tuổi bị tiêu cơ vân cấp vì tập gym, chơi pickleball 5 tiếng mỗi ngày để ép cânSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Mỗi ngày dành 5 tiếng tập gym và chơi pickleball để ép cân, anh Hưng bị đau khớp ngón chân. Đi khám tình cờ phát hiện tiêu cơ vân cấp.
Đừng chủ quan khi tim đập lạ: Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu nguy hiểm ai cũng bỏ quaBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Tim đập loạn nhịp, hụt nhịp hay nhanh bất thường? Đây là dấu hiệu rối loạn nhịp tim bạn không được bỏ qua, cảnh báo sức khỏe tim mạch.
Bật mí 7 thực phẩm ăn vào là đẹp, chuyên gia khuyên ai muốn giảm cân phải thửSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Không phải nhịn ăn, không cần 'ép xác'. Đây là 7 thực phẩm ít calo nhưng giàu protein, giúp bạn ăn no bụng mà vẫn giảm cân vù vù.
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thíchBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Rau bina chứa hàm lượng cao axit oxalic, một trong những thành phần chính hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất gây bệnh thận.
Kỳ tích: Giành giật sự sống từ 'cửa tử' của người đàn ông ở Phú Thọ bị ngừng tim nhiều lầnY tế - 21 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ đã cứu sống ngoạn mục người bệnh bị điện giật, ngừng tim nhiều lần, tiên lượng rất nặng.
Người phụ nữ 29 tuổi ở Hà Nội nhập viện gấp sau khi tẩy nốt ruồi ở chỗ người quenSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân cho biết không nắm được mình được tẩy bằng kỹ thuật gì và được bôi loại thuốc nào, hoàn toàn tin tưởng vào người quen mà bỏ qua bước thăm khám ban đầu.
Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báoBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Lối sống hiện đại của giới trẻ với căng thẳng, thức khuya, ít vận động,... đang âm thầm tác động xấu đến nhịp tim và sức khỏe tim mạch.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.