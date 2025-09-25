Thức ăn cũng là 'mỹ phẩm': 6 loại trái cây Gen Z không thể bỏ qua để da sáng mịn

6 giờ trước

GĐXH - Anh V phát hiện ung thư trực tràng trong lần đến viện khám với mục đích kiểm tra sức khỏe định kỳ. Anh V chỉ có biểu hiện bất thường nhẹ là táo bón và tiêu chảy xen kẽ...