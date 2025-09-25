eMagazine

Chất xơ trong đậu lăng giúp cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ổn định lượng đường trong máu, từ đó kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng (9 g protein và 115 calo trong 1/2 cốc đã nấu chín), có thể dễ dàng thêm đậu lăng vào các món súp, salad hoặc các món hầm để có một bữa ăn đầy đủ và lành mạnh.

Để có một bữa ăn ít calo mà vẫn ngon miệng, nên ưu tiên các loại cá nạc như cá ngừ hoặc cá thịt trắng. Với hàm lượng protein cao (khoảng 20 - 24 g trong 85 - 113 g đã nấu chín) và ít calo (180 - 200 calo), cá xứng đáng là món ăn không thể thiếu trong thực đơn giảm cân.

Bên cạnh đó, việc tiêu hóa protein cần nhiều năng lượng hơn, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Có thể chế biến ức gà bằng cách luộc, hấp, nướng hoặc áp chảo để giữ lại tối đa các chất dinh dưỡng, biến nó thành món ăn chính lành mạnh và ngon miệng cho người muốn giảm cân.

Đậu phụ có thể được chế biến thành món xào, món súp, món nướng hoặc thậm chí là nguyên liệu chính trong salad, mang đến hương vị và kết cấu thú vị cho bữa ăn. Nhờ vậy, đậu phụ không chỉ là lựa chọn hoàn hảo cho người ăn chay mà còn là thực phẩm lý tưởng để đa dạng hóa thực đơn giảm cân.

Đây là một thực phẩm lý tưởng cho bữa sáng, giúp khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng mà không lo lắng về cân nặng. Với chỉ khoảng 140 calo trong 2 quả trứng lớn, bạn có thể dễ dàng chế biến chúng thành nhiều món ăn khác nhau như trứng luộc, trứng ốp la hoặc món salad trứng thơm ngon và bổ dưỡng.

Nhờ kết cấu sánh mịn và hương vị chua nhẹ, sữa chua Hy Lạp rất lý tưởng để thêm vào các món sinh tố, dùng làm món tráng miệng hoặc ăn nhẹ. Có thể kết hợp nó với các loại trái cây tươi, hạt chia hoặc yến mạch để tăng cường chất xơ và làm cho bữa ăn thêm phần bổ dưỡng.Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein cao hơn sữa chua thông thường, (170 g sữa chua, 15 - 20 g protein, 100 - 150 calo).

Tính tiện lợi và đa dạng của phô mai tươi cũng là một điểm cộng lớn. Có thể thưởng thức nó như một món ăn nhẹ độc lập hoặc kết hợp với các món ăn khác. Hãy thử trộn với trái cây tươi, mật ong cho món tráng miệng ngọt ngào, hoặc trộn với các loại thảo mộc, tiêu xay để có một món salad hay bữa ăn chính giàu đạm.

