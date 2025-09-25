Tính tiện lợi và đa dạng của phô mai tươi cũng là một điểm cộng lớn. Có thể thưởng thức nó như một món ăn nhẹ độc lập hoặc kết hợp với các món ăn khác. Hãy thử trộn với trái cây tươi, mật ong cho món tráng miệng ngọt ngào, hoặc trộn với các loại thảo mộc, tiêu xay để có một món salad hay bữa ăn chính giàu đạm.