Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thíchBệnh thường gặp - 54 phút trước
GĐXH - Rau bina chứa hàm lượng cao axit oxalic, một trong những thành phần chính hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất gây bệnh thận.
Kỳ tích: Giành giật sự sống từ 'cửa tử' của người đàn ông ở Phú Thọ bị ngừng tim nhiều lầnY tế - 2 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ đã cứu sống ngoạn mục người bệnh bị điện giật, ngừng tim nhiều lần, tiên lượng rất nặng.
Người phụ nữ 29 tuổi ở Hà Nội nhập viện gấp sau khi tẩy nốt ruồi ở chỗ người quenSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân cho biết không nắm được mình được tẩy bằng kỹ thuật gì và được bôi loại thuốc nào, hoàn toàn tin tưởng vào người quen mà bỏ qua bước thăm khám ban đầu.
Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báoBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Lối sống hiện đại của giới trẻ với căng thẳng, thức khuya, ít vận động,... đang âm thầm tác động xấu đến nhịp tim và sức khỏe tim mạch.
Cụ bà sốt cao, nhiễm khuẩn huyết từ vết đốt nhỏ ngoài daSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện vết loét rất đặc trưng ở hõm nách, đây là triệu chứng điển hình của sốt mò.
Thức ăn cũng là 'mỹ phẩm': 6 loại trái cây Gen Z không thể bỏ qua để da sáng mịnSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Bạn có biết 6 loại trái cây này không chỉ ngon mà còn có thể thay thế mỹ phẩm đắt tiền? Dưỡng da sáng mịn, chống lão hóa, hoàn toàn tự nhiên!
Người đàn ông 77 tuổi được giải thoát khỏi 'căn bệnh khó nói' hành hạ trong nhiều nămBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Người bệnh mắc cùng lúc 3 bệnh lý vùng niệu – sinh dục: phì đại tuyến tiền liệt, thoát vị bẹn phải và khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải.
Người phụ nữ ở Quảng Ninh đột quỵ ngay trên giường bệnh, may mắn hồi phục nhanh nhờ được làm điều nàyBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức chậm, liệt nửa người. Nhóm điều trị cấp cứu đột quỵ nhanh chóng được kích hoạt, kịp thời cứu chưa cho người bệnh.
Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Anh V phát hiện ung thư trực tràng trong lần đến viện khám với mục đích kiểm tra sức khỏe định kỳ. Anh V chỉ có biểu hiện bất thường nhẹ là táo bón và tiêu chảy xen kẽ...
Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lạiY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ đang mang song thai bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ đã phải ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.