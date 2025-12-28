Người đàn ông 49 tuổi suy thận sau nhiều năm ăn uống chủ quan: 'Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe'

7 dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu dễ nhận biết nhưng người Việt thường bỏ qua GĐXH - Suy thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng lại thường bị xem nhẹ do các dấu hiệu ban đầu không rõ ràng. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Suy thận – hậu quả tích lũy từ những thói quen tưởng vô hại

Suy thận, đặc biệt là suy thận mạn tính, thường không xảy ra đột ngột mà là kết quả của quá trình tổn thương kéo dài nhiều năm do thói que sinh hoạt thiếu lành mạnh. Ở giai đoạn đầu, bệnh diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng nên người bệnh dễ chủ quan.

Trường hợp anh Trương (49 tuổi, ở Trung Quốc) vừa qua là một ví dụ điển hình.

Ảnh minh họa.

Theo lời người vợ, chồng chị nhiều năm duy trì lối sống thiếu lành mạnh, ăn uống theo sở thích, ít vận động, thường xuyên dùng các món ăn mặn, nhiều chất béo, đường và đồ uống kích thích.

Dù không ít lần được nhắc nhở về thói quen ăn uống, nhưng "Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe anh". Anh Trương vẫn cho rằng "ăn một ít thì không sao".

Chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi kéo dài, phù nhẹ và các chỉ số xét nghiệm bất thường, anh mới đi khám thì bệnh suy thận đã tiến triển.

3 thói quen tạo gánh nặng cho thận, thúc đẩy nguy cơ suy thận

Ăn mặn kéo dài

Theo các chuyên gia y tế, thói quen ăn mặn khá phổ biến, đặc biệt ở người trưởng thành và người cao tuổi. Khi cơ thể nạp quá nhiều muối, thận buộc phải làm việc nhiều hơn để đào thải natri dư thừa. Về lâu dài, điều này gây tăng huyết áp – một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạn.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, lượng muối trong khẩu phần ăn của nhiều người thường vượt xa mức này, đặc biệt từ thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối, món kho đậm đà.

Ăn nhiều chất béo, đường

Các món ăn giàu chất béo và đường có thể mang lại cảm giác ngon miệng, nhưng lại là yếu tố nguy cơ lớn đối với thận. Ăn nhiều chất béo dễ dẫn đến béo phì, rối loạn chuyển hóa, làm tăng áp lực lọc của thận.

Trong khi đó, thực phẩm nhiều đường khiến cơ thể phải tăng tiết insulin, làm tăng gánh nặng chuyển hóa và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thận. Nhiều nghiên cứu cho thấy, rối loạn chuyển hóa và đái tháo đường là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy giảm chức năng thận ở người trung niên.

Ảnh minh họa.

Uống nhiều trà đặc, cà phê đặc

Uống trà đặc hoặc cà phê đậm là thói quen của không ít người, đặc biệt là dân văn phòng. Tuy nhiên, các loại đồ uống này chứa nhiều caffeine, nếu sử dụng kéo dài có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, tăng bài tiết nước tiểu và gây rối loạn cân bằng nước – điện giải.

Với nam giới trên 40 tuổi, việc uống trà, cà phê đặc thường xuyên, nhất là vào buổi tối, có thể âm thầm đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận mà không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài.

Cảnh giác với 6 biến chứng nguy hiểm của bệnh suy thận

Khi suy thận không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như:

Cao huyết áp: Khi thận bị tổn thương, việc điều hòa muối và nước bị rối loạn, từ đó làm huyết áp tăng lên theo thời gian.

Thiếu máu: Thận suy khiến cơ thể giảm sản xuất hormone tạo hồng cầu, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chóng mặt và da xanh xao.

Rối loạn điện giải: Sự mất cân bằng các chất như kali, natri, canxi có thể gây yếu cơ, tim đập bất thường, hoặc choáng váng, ngất xỉu.

Ảnh minh họa.

Suy tim: Chất lỏng dư thừa và huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn, làm tăng nguy cơ suy tim hoặc trụy tim.

Ảnh hưởng đến thần kinh và miễn dịch: Độc tố tích tụ lâu ngày khiến bạn dễ đau đầu, mất tập trung, đồng thời làm suy giảm khả năng chống lại bệnh tật.

Nguy cơ tử vong nếu không điều trị: Nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời, suy thận có thể tiến triển nặng, gây suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Làm gì để phòng ngừa suy thận?

Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm nguy cơ suy thận và các biến chứng nguy hiểm, người trưởng thành cần:

- Giảm muối trong bữa ăn, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

- Cân đối chất béo và đường, duy trì cân nặng hợp lý.

- Uống trà, cà phê ở mức độ vừa phải, tránh dùng quá đặc.

- Uống đủ nước, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá.

- Tập luyện thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, phù chân tay, tiểu đêm nhiều, huyết áp tăng bất thường, cần đi khám sớm để đánh giá chức năng thận.