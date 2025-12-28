Người đàn ông 49 tuổi suy thận sau nhiều năm ăn uống chủ quan: 'Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe'
GĐXH - Suy thận không xảy ra trong một sớm một chiều mà là hậu quả tích lũy của những thói quen sinh hoạt và ăn uống tưởng chừng vô hại.
Suy thận – hậu quả tích lũy từ những thói quen tưởng vô hại
Suy thận, đặc biệt là suy thận mạn tính, thường không xảy ra đột ngột mà là kết quả của quá trình tổn thương kéo dài nhiều năm do thói que sinh hoạt thiếu lành mạnh. Ở giai đoạn đầu, bệnh diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng nên người bệnh dễ chủ quan.
Trường hợp anh Trương (49 tuổi, ở Trung Quốc) vừa qua là một ví dụ điển hình.
Theo lời người vợ, chồng chị nhiều năm duy trì lối sống thiếu lành mạnh, ăn uống theo sở thích, ít vận động, thường xuyên dùng các món ăn mặn, nhiều chất béo, đường và đồ uống kích thích.
Dù không ít lần được nhắc nhở về thói quen ăn uống, nhưng "Tôi đã khuyên nhưng anh ấy không nghe anh". Anh Trương vẫn cho rằng "ăn một ít thì không sao".
Chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi kéo dài, phù nhẹ và các chỉ số xét nghiệm bất thường, anh mới đi khám thì bệnh suy thận đã tiến triển.
3 thói quen tạo gánh nặng cho thận, thúc đẩy nguy cơ suy thận
Ăn mặn kéo dài
Theo các chuyên gia y tế, thói quen ăn mặn khá phổ biến, đặc biệt ở người trưởng thành và người cao tuổi. Khi cơ thể nạp quá nhiều muối, thận buộc phải làm việc nhiều hơn để đào thải natri dư thừa. Về lâu dài, điều này gây tăng huyết áp – một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạn.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, lượng muối trong khẩu phần ăn của nhiều người thường vượt xa mức này, đặc biệt từ thực phẩm chế biến sẵn, đồ muối, món kho đậm đà.
Ăn nhiều chất béo, đường
Các món ăn giàu chất béo và đường có thể mang lại cảm giác ngon miệng, nhưng lại là yếu tố nguy cơ lớn đối với thận. Ăn nhiều chất béo dễ dẫn đến béo phì, rối loạn chuyển hóa, làm tăng áp lực lọc của thận.
Trong khi đó, thực phẩm nhiều đường khiến cơ thể phải tăng tiết insulin, làm tăng gánh nặng chuyển hóa và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng thận. Nhiều nghiên cứu cho thấy, rối loạn chuyển hóa và đái tháo đường là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy giảm chức năng thận ở người trung niên.
Uống nhiều trà đặc, cà phê đặc
Uống trà đặc hoặc cà phê đậm là thói quen của không ít người, đặc biệt là dân văn phòng. Tuy nhiên, các loại đồ uống này chứa nhiều caffeine, nếu sử dụng kéo dài có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, tăng bài tiết nước tiểu và gây rối loạn cân bằng nước – điện giải.
Với nam giới trên 40 tuổi, việc uống trà, cà phê đặc thường xuyên, nhất là vào buổi tối, có thể âm thầm đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận mà không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài.
Cảnh giác với 6 biến chứng nguy hiểm của bệnh suy thận
Khi suy thận không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như:
Cao huyết áp: Khi thận bị tổn thương, việc điều hòa muối và nước bị rối loạn, từ đó làm huyết áp tăng lên theo thời gian.
Thiếu máu: Thận suy khiến cơ thể giảm sản xuất hormone tạo hồng cầu, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chóng mặt và da xanh xao.
Rối loạn điện giải: Sự mất cân bằng các chất như kali, natri, canxi có thể gây yếu cơ, tim đập bất thường, hoặc choáng váng, ngất xỉu.
Suy tim: Chất lỏng dư thừa và huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn, làm tăng nguy cơ suy tim hoặc trụy tim.
Ảnh hưởng đến thần kinh và miễn dịch: Độc tố tích tụ lâu ngày khiến bạn dễ đau đầu, mất tập trung, đồng thời làm suy giảm khả năng chống lại bệnh tật.
Nguy cơ tử vong nếu không điều trị: Nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời, suy thận có thể tiến triển nặng, gây suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.
Làm gì để phòng ngừa suy thận?
Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm nguy cơ suy thận và các biến chứng nguy hiểm, người trưởng thành cần:
- Giảm muối trong bữa ăn, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.
- Cân đối chất béo và đường, duy trì cân nặng hợp lý.
- Uống trà, cà phê ở mức độ vừa phải, tránh dùng quá đặc.
- Uống đủ nước, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá.
- Tập luyện thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ.
Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, phù chân tay, tiểu đêm nhiều, huyết áp tăng bất thường, cần đi khám sớm để đánh giá chức năng thận.
Tưởng con sốt phát ban, bà mẹ tá hỏa khi bác sĩ kết luận tay chân miệngMẹ và bé - 1 giờ trước
Một bà mẹ trẻ không khỏi bất ngờ khi con trai 2 tuổi được chẩn đoán mắc tay chân miệng dù đang giữa mùa đông, thời điểm nhiều người vẫn nghĩ bệnh đã “qua mùa”.
Các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất sắt cho trẻSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Tùy thuộc vào thói quen ăn uống hàng ngày, bạn có thể lựa chọn các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giàu chất sắt trong danh sách dưới đây.
Mùa đông nên ăn gì để giảm cân? Gợi ý thực phẩm giúp giữ dáng mà không phải nhịn ănSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Mùa đông khiến nhiều người dễ tăng cân vì cảm giác thèm ăn và ít vận động hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu lựa chọn đúng thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày, bạn vẫn có thể kiểm soát cân nặng hiệu quả mà không cần ép mình ăn kiêng khắc nghiệt. Vậy nên ăn gì trong mùa lạnh để vừa đủ năng lượng, vừa hạn chế tích mỡ?
Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Cảnh báo 1 môi trường thuận lợi cho chúng phát triểnSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Một thói quen ăn uống hằng ngày vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khởi phát và phát triển của tế bào ung thư nếu kéo dài.
Không phải ai cũng biết: Mật ong uống buổi sáng khác hoàn toàn buổi tốiSống khỏe - 4 giờ trước
Mật ong là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, nhưng thời điểm sử dụng lại quyết định lớn đến hiệu quả đối với sức khỏe. Uống mật ong buổi sáng hay buổi tối không giống nhau, bởi mỗi khung giờ gắn liền với nhịp sinh học, tiêu hóa và điều hòa năng lượng của cơ thể.
7 dấu hiệu suy thận giai đoạn đầu dễ nhận biết nhưng người Việt thường bỏ quaSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Suy thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng lại thường bị xem nhẹ do các dấu hiệu ban đầu không rõ ràng. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.
3 đồ uống âm thầm tàn phá não bộ mà nhiều người trẻ đang uống hằng ngàySống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Não bộ là cơ quan tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của cơ thể, đồng thời cũng rất nhạy cảm với các yếu tố từ chế độ ăn uống.
Khoe sức ăn của con, một bà mẹ khiến 16.000 cư dân mạng phẫn nộSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Nhiều cư dân mạng chỉ trích bà mẹ thiếu kiến thức...
Người phụ nữ suy thận giai đoạn 3 vì lý do nhiều người mắc phải nhưng ít khi nghĩ tớiSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Cái gì quá mức cũng không tốt, thậm chí phản tác dụng. Kiểu bồi bổ của người phụ nữ này khiến thận "sợ" chẳng kém gì nhịn tiểu hay uống nhiều bia rượu.
Đi tập thể dục để hạ đường huyết, người đàn ông bất ngờ tử vong: Bác sĩ chỉ ra sai lầm cực nghiêm trọng mà nhiều người Việt đang mắcSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia tim mạch, trường hợp của ông Lưu không phải là cá biệt...
Người phụ nữ suy thận giai đoạn 3 vì lý do nhiều người mắc phải nhưng ít khi nghĩ tớiSống khỏe
GĐXH - Cái gì quá mức cũng không tốt, thậm chí phản tác dụng. Kiểu bồi bổ của người phụ nữ này khiến thận "sợ" chẳng kém gì nhịn tiểu hay uống nhiều bia rượu.