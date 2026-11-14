8 giây 'biến hình' của Hoa hậu Thùy Lâm trong ô tô gây sốt

Minh Hằng: 'Từ lâu tôi không còn đặt nặng việc đóng vai chính'Giải trí -
GĐXH - "Từ lâu, tôi không đặt nặng việc đóng vai chính trong một dự án. Ở ngưỡng làm nghề hiện tại, tôi muốn làm mới bản thân", Minh Hằng chia sẻ.
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GĐXH - "Từ lâu, tôi không đặt nặng việc đóng vai chính trong một dự án. Ở ngưỡng làm nghề hiện tại, tôi muốn làm mới bản thân", Minh Hằng chia sẻ.
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