8 giây 'biến hình' của Hoa hậu Thùy Lâm trong ô tô gây sốt

Thứ bảy, 19:59 14/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Thùy Lâm thu hút sự chú ý khi đăng tải một đoạn video ngắn trên TikTok. Không phải hình ảnh tại một sự kiện giải trí hay bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, nàng hậu thực hiện màn biến hình bên trong ô tô.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 1.

Chỉ vỏn vẹn 8 giây, người đẹp đã kịp ghi lại khoảnh khắc thay đổi diện mạo, khoe nhan sắc rạng rỡ trước ống kính. “Xinh đẹp là đặc quyền của phụ nữ”, Thuỳ Lâm bày tỏ thêm. Điều khiến đoạn clip nhận được sự chú ý chính là ngoại hình của Thùy Lâm. Ở tuổi 39, nàng hậu vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, cuốn hút. Dù để mặt mộc hay trang điểm nhẹ nhàng, nàng hậu vẫn sở hữu visual toả rõ hào quang, thần thái nhẹ nhàng và trẻ trung hơn tuổi. Thông tin trên Phụ Nữ Mới.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 2.

Thùy Lâm, tên thật Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1987. Cô từng được đào tạo thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, hoạt động với nhiều vai trò như ca sĩ, người mẫu và diễn viên. Tên tuổi của người đẹp được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Quỳnh Hoa trong bộ phim truyền hình Kiều nữ và đại gia. Năm 2008, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và cùng năm đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe, lọt vào Top 15 chung cuộc. VTC News đưa tin.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 3.

Khi ấy, Thùy Lâm đang có nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau thành tích tại đấu trường quốc tế, cô lựa chọn bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Người đẹp quyết định kết hôn và dần rời xa các hoạt động showbiz để tập trung cho cuộc sống gia đình. Bạn đời của Thùy Lâm là Nguyễn Anh Tuấn, một Tiến sĩ Kinh tế từng có thời gian học tập tại Mỹ. Hai người quen nhau thông qua sự giới thiệu của hai gia đình vốn có mối quan hệ thân thiết. Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2009 và tổ chức đám cưới vào đầu năm 2010.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 4.

Quyết định rời TP.HCM để ra Hà Nội sinh sống cùng chồng từng khiến nhiều người tiếc nuối. Khi đó, Thùy Lâm đang có vị trí nhất định trong làng giải trí và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Thế nhưng với cô, cuộc sống gia đình lại mở ra một hành trình mới.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 5.

Những năm đầu về Hà Nội, Thùy Lâm từng phải làm quen với môi trường sống, văn hóa và thời tiết khác biệt so với TP.HCM. Tuy nhiên, sự đồng hành của chồng cùng tình cảm từ gia đình hai bên giúp cô dần thích nghi. Thùy Lâm từng chia sẻ rằng mẹ chồng dành cho cô nhiều tình cảm và sự quan tâm. Sau khi kết hôn, nàng hậu chuyển hướng sang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, đồng thời dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 6.

Từng là người thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Thùy Lâm dần trở nên kín tiếng hơn. Cô ít tham gia các hoạt động giải trí, không chạy theo sự nổi tiếng và cũng hạn chế chia sẻ quá nhiều về đời tư. Thay vào đó, cuộc sống của người đẹp xoay quanh công việc kinh doanh, chồng và hai con. Chính sự thay đổi này từng khiến không ít khán giả tò mò. Tuy nhiên, Thùy Lâm cho thấy cô hài lòng với lựa chọn của mình. Cô từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy hạnh phúc và tự hào về gia đình, đồng thời dành nhiều lời tốt đẹp cho ông xã.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 7.

Hạnh phúc của gia đình Thùy Lâm càng được vun đắp khi cặp đôi có hai con, một trai một gái. Con trai của nàng hậu là Anh Khôi, thường được gọi thân mật là Su, sinh năm 2010. Con gái Thùy An, biệt danh Mon, sinh năm 2013. Hai con của Thùy Lâm càng lớn càng gây chú ý bởi ngoại hình và chiều cao nổi bật.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 8.

Thùy Lâm từng cho biết ông xã rất chú trọng việc cho các con tham gia hoạt động thể chất từ nhỏ. Cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh, Nguyễn Anh Tuấn thường đưa con trai đến phòng tập gym và cùng các con chơi thể thao. Theo nàng hậu, cô dù không phải người quá chăm tập thể dục nhưng luôn ủng hộ việc chồng cho các con vận động thường xuyên. “Chồng tôi rất chăm chỉ cho các con tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngay từ khi còn bé”, Thùy Lâm từng chia sẻ trên Ngôi sao. Cô cho rằng vận động giúp trẻ giải phóng năng lượng, đồng thời góp phần hình thành thói quen sống năng động.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 9.

Ở tuổi gần 40, Thùy Lâm không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu hay các sự kiện giải trí như trước. Thay vào đó, cô lựa chọn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Thỉnh thoảng, người đẹp chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, hình ảnh chăm sóc bản thân, công việc kinh doanh hoặc những chuyến đi cùng chồng con.

Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt với màn biến hình 8 giây trong ô tô - Ảnh 10.

Sự thay đổi ấy khiến hình ảnh Thùy Lâm trong mắt công chúng cũng khác trước. Nếu từng được biết đến với danh hiệu hoa hậu, vai diễn trên màn ảnh và những sân khấu lớn, hiện tại cô được nhắc đến nhiều hơn với hình ảnh một người phụ nữ dành thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống bình yên.


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