8 giây 'biến hình' của Hoa hậu Thùy Lâm trong ô tô gây sốt

Thùy Lâm từng cho biết ông xã rất chú trọng việc cho các con tham gia hoạt động thể chất từ nhỏ. Cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh, Nguyễn Anh Tuấn thường đưa con trai đến phòng tập gym và cùng các con chơi thể thao. Theo nàng hậu, cô dù không phải người quá chăm tập thể dục nhưng luôn ủng hộ việc chồng cho các con vận động thường xuyên. “Chồng tôi rất chăm chỉ cho các con tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngay từ khi còn bé”, Thùy Lâm từng chia sẻ trên Ngôi sao. Cô cho rằng vận động giúp trẻ giải phóng năng lượng, đồng thời góp phần hình thành thói quen sống năng động.