Minh Hằng: 'Từ lâu tôi không còn đặt nặng việc đóng vai chính'

Minh Hằng sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 39 GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng đang có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng hoa và sở hữu nhan sắc trẻ trung, quyến rũ ở tuổi 39.

Sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Minh Hằng tái xuất với "Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ", đánh dấu lần đầu thử sức với thể loại kinh dị. Khác với những hình tượng từng thể hiện, trong dự án mới này, Minh Hằng vào vai Mẹ Mìn - nhân vật trung tâm gắn với những điều ước và cái giá mà con người phải trả để đạt được mong muốn. Câu chuyện khai thác những tham vọng, tổn thương và lựa chọn của các nhân vật khi đứng trước cơ hội thay đổi cuộc đời.

Chia sẻ về quyết định trở lại điện ảnh, Minh Hằng cho biết, cô không còn đặt nặng việc đảm nhận vai chính mà ưu tiên những trải nghiệm mới trong hành trình làm nghề.

"Đã từ lâu, tôi không đặt nặng việc đóng vai chính trong một dự án. Ở ngưỡng làm nghề hiện tại, tôi muốn làm mới bản thân", nữ diễn viên bày tỏ. Dù kinh dị là địa hạt chưa từng thử sức, cô vẫn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những giới hạn mới của bản thân.

Sau ba năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Minh Hằng tái xuất với "Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ", đánh dấu lần đầu thử sức với thể loại kinh dị.

Ở góc độ diễn xuất, Minh Hằng nói vai diễn không quá khó về tâm lý nhưng lại là thử thách lớn ở khả năng tưởng tượng. Khác với những bộ phim có bối cảnh, nhân vật và tình huống cụ thể, thể loại phim này khiến diễn viên đôi khi không biết mình thể hiện đã đúng hay chưa bởi nhiều cảnh phải diễn trước những yếu tố sẽ được bổ sung bằng kỹ xảo ở khâu hậu kỳ. Đây cũng là trải nghiệm đòi hỏi nữ diễn viên phải vận dụng trí tưởng tượng và khả năng kiểm soát biểu cảm để tạo nên một nhân vật siêu nhiên thuyết phục trên màn ảnh.

Minh Hằng từng định từ chối vì thấy chưa đủ khả năng đảm nhận vai diễn. Tuy nhiên, sự tò mò về cách ê-kíp hiện thực hóa hình tượng Mẹ mìn trên màn ảnh đã khiến cô thay đổi quyết định.

NSX Tâm Tường tiết lộ đã dành 1 năm 8 tháng thuyết phục Minh Hằng tham gia dự án, đồng thời khẳng định: "Nếu không có nhân vật Mẹ mìn thì sẽ không có câu chuyện trong bộ phim".

Khi biết Minh Hằng nhận lời tham gia một bộ phim thuộc thể loại khác biệt, ông xã khá bất ngờ. "Anh ấy hỏi: Đó giờ em không đóng phim này, sao giờ nhận lời? Tôi bảo muốn đóng thử để biết thế nào", cô kể.

Theo Minh Hằng, chồng hiểu tính cách khá quyết đoán của vợ. Khi đã thích và muốn làm điều gì, cô thường quyết tâm theo đuổi nên anh không ngăn cản mà để bà xã tự lựa chọn.

Sau thời gian vắng bóng điện ảnh, Minh Hằng vẫn được khán giả quan tâm khi tái xuất.

Trong quá trình hoá thân vào nhân vật, Minh Hằng đối mặt với thử thách lớn, khi phần lớn phân cảnh của nhân vật được thực hiện trước phông xanh. Việc thiếu vắng bối cảnh và những yếu tố hình ảnh hoàn chỉnh khiến Minh Hằng gặp khó khăn trong việc hình dung không gian, cảm xúc, cũng như hiệu quả của từng cảnh quay.

"Hai ngày quay đầu tiên khiến tôi thật sự hoang mang nhưng là một diễn viên, tôi thích bản thân gặp nhiều thử thách để khai phá bản thân", cô chia sẻ. Đây cũng là trải nghiệm đòi hỏi nữ diễn viên phải vận dụng trí tưởng tượng và khả năng kiểm soát biểu cảm để tạo nên một nhân vật siêu nhiên thuyết phục trên màn ảnh.

Bên cạnh Minh Hằng, Mẹ Mìn còn có sự tham gia của Rima Thanh Vy vai Zoe mang khát vọng nổi tiếng, Khương Lê vai Hiếu - chàng trai muốn thành tỷ phú, Nhật Kim Anh vai Hạnh - mẹ của Hiếu, là người phụ nữ hôn nhân bất hạnh nhưng thương con;... Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ cuối tháng 11.

Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động ở cả hai lĩnh vực ca sĩ và diễn viên. Ở mảng truyền hình, cô ghi dấu qua các dự án Mộng phù du, Gọi giấc mơ về, Ngã rẽ cuộc đời, Vừa đi vừa khóc. Trong điện ảnh, cô từng đóng chính trong: Những nụ hôn rực rỡ, Sắc đẹp ngàn cân, Bẫy ngọt ngào, Chị chị em em,... Ngoài diễn xuất, Minh Hằng còn là giám khảo, huấn luyện viên của các chương trình Bước nhảy hoàn vũ nhí và The Face Việt Nam. Cô kết hôn vào tháng 6/2022 và đón con trai đầu lòng năm 2023.



