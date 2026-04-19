8 'siêu thực phẩm' trồng ngay trong nhà: Có loại hay bị nhổ bỏ nhưng lại giàu dưỡng chất bất ngờ
GĐXH - Không phải thực phẩm đắt đỏ hay nhập khẩu, ngay trong không gian sống quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể sở hữu những “siêu thực phẩm” tự nhiên, dễ trồng và giàu giá trị dinh dưỡng. Xu hướng trồng cây ăn được tại nhà đang phổ biến, khi nhiều gia đình vừa muốn cải thiện sức khỏe, vừa tạo nên một không gian sống xanh, gần gũi.
Theo gợi ý từ Times of India, có ít nhất 8 loại cây quen thuộc, thậm chí từng bị xem là “cỏ dại”, lại chứa hàm lượng dưỡng chất đáng kể và có thể dễ dàng trồng ngay trong nhà.
Một trong những cái tên quen thuộc nhất là bạc hà – loại rau gia vị gần như xuất hiện trong mọi gian bếp. Không chỉ tạo hương thơm mát, bạc hà còn chứa menthol, hợp chất được cho là giúp làm dịu hệ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng sau bữa ăn. Đây cũng là loại cây “dễ tính”, chỉ cần một chậu nhỏ đặt nơi có ánh sáng tự nhiên là có thể phát triển xanh tốt quanh năm.
Gừng – nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt – cũng góp mặt trong danh sách này. Ngoài vai trò tạo vị ấm, gừng còn được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Việc trồng gừng trong nhà khá đơn giản, chỉ cần một củ gừng tươi đặt trong đất ẩm, sau một thời gian có thể thu hoạch phần thân rễ để dùng dần.
Húng quế là một lựa chọn khác vừa quen thuộc vừa giàu lợi ích. Với hàm lượng tinh dầu tự nhiên, loại rau thơm này thường được nhắc tới nhờ khả năng kháng khuẩn và hỗ trợ giảm viêm. Chỉ cần một góc cửa sổ có nắng, húng quế có thể sinh trưởng tốt, cung cấp nguồn lá tươi cho bữa ăn hằng ngày.
Không chỉ là nguyên liệu làm đẹp, nha đam còn được xem như một “trợ thủ” cho hệ tiêu hóa. Phần gel trong lá có thể hỗ trợ làm dịu đường ruột và cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất. Điểm cộng lớn của nha đam là khả năng thích nghi tốt, không cần chăm sóc cầu kỳ, phù hợp với cả những người bận rộn.
Sả – loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực châu Á – không chỉ giúp món ăn dậy mùi mà còn mang lại cảm giác dễ chịu cho hệ tiêu hóa. Hương thơm đặc trưng của sả còn giúp không gian sống thêm thư giãn. Người trồng có thể tận dụng phần gốc sả, ươm trong nước cho ra rễ rồi chuyển sang trồng đất.
Ít phổ biến hơn nhưng giàu giá trị dinh dưỡng là cỏ cà ri. Loại cây này chứa nhiều chất xơ, sắt và các hợp chất có lợi cho cơ thể. Đặc biệt, cỏ cà ri có thể trồng dạng rau mầm ngay trong khay nhỏ, rất phù hợp với không gian sống đô thị. Lá non có thể dùng trong salad hoặc sinh tố, tạo nên hương vị mới lạ.
Bất ngờ nhất trong danh sách có lẽ là bồ công anh – loài cây ở nhiều nơi thường bị xem là cỏ dại và bị nhổ bỏ. Thực tế, lá non của bồ công anh lại chứa nhiều vitamin A, C, K và được cho là có thể hỗ trợ chức năng gan và tiêu hóa. Khi trồng trong chậu, cây phát triển khá tốt ở nơi có ánh sáng vừa phải và có thể thu hoạch lá để dùng như rau xanh.
Cuối cùng là chùm ngây – loại cây từng được nhiều nghiên cứu nhắc đến như một nguồn dinh dưỡng dồi dào. Lá chùm ngây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, thường được liên hệ với lợi ích tăng cường miễn dịch và cải thiện năng lượng. Dù thường trồng ngoài trời, chùm ngây vẫn có thể phát triển trong chậu nếu được cung cấp đủ ánh sáng.
Xu hướng đưa “vườn rau mini” vào không gian sống không chỉ là lựa chọn mang tính thẩm mỹ, mà còn phản ánh sự thay đổi trong lối sống hiện đại: ưu tiên sức khỏe, tự chủ nguồn thực phẩm và kết nối với thiên nhiên. Đôi khi, những loại cây từng bị xem nhẹ lại chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng bữa ăn mỗi ngày.
