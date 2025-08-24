9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm
Muốn mâm cơm gia đình luôn ngon miệng, ấm cúng mà không lặp đi lặp lại? Đây là 9 gợi ý thực đơn cơm nhà vừa đủ chất, vừa dễ làm, đảm bảo cả tuần ăn cơm đều thấy ngon.
Bữa cơm nhà không chỉ đơn giản là chuyện ăn uống, mà còn là khoảng thời gian gắn kết cả gia đình sau một ngày dài. Thế nhưng, nhiều chị em thường đau đầu với câu hỏi: “Hôm nay ăn gì?” để vừa ngon miệng, vừa đủ chất mà lại không tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị.
Đừng lo, dưới đây là 9 gợi ý thực đơn cơm nhà hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa rau - thịt - cá - canh, vừa hợp dinh dưỡng, vừa hợp túi tiền. Với những mâm cơm này, bạn có thể dễ dàng xoay vòng cho cả tuần, đảm bảo bữa nào cũng ngon, không còn lo cảnh “ngán cơm nhà, thèm cơm tiệm” nữa.
Thực đơn 1:
- Chân giò hầm đậu nành (phiên bản nấu bằng nồi cơm điện)
- Dưa chuột trộn chua ngọt
- Rau muống xào tỏi
- Bí đỏ hấp kèm ngô
Thực đơn 2:
- Sườn xào chua ngọt
- Trứng xào cà chua
- Rau dền xào tỏi
- Dưa chuột trộn chua ngọt
Thực đơn 3:
- Cà ri khoai tây tôm
- Đậu tương xào thịt băm
- Cần tây xào tỏi
- Cà tím trộn lạnh
Thực đơn 4:
- Sườn heo kho hành
- Nghêu xào hành gừng
- Mướp hương xào
- Xà lách xào
Thực đơn 5:
- Gà luộc chấm muối tiêu
- Trứng xào cà chua
- Tôm xào bột konjac chua cay
- Cải thìa non xào
Thực đơn 6:
- Nghêu xào cay
- Chả hấp cải muối mặn
- Đậu bắp xào nấm
- Canh rau chân vịt nấu viên thịt
Thực đơn 7:
- Sườn heo kho hành
- Tàu hủ ky hấp cuộn
- Khoai môn tẩm hành dầu
- Cải non xào tỏi
Thực đơn 8:
- Rau muối xào với tàu hủ ky
- Cánh gà sốt mật ong tỏi
- Khoai tây sợi chua cay
- Mướp xào
Thực đơn 9:
- Sườn bò hầm cà chua
- Nghêu móng tay kho hành
- Rau lang xào tỏi
- Dưa chuột trộn lạnh
