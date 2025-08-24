Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm

Chủ nhật, 08:00 24/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Muốn mâm cơm gia đình luôn ngon miệng, ấm cúng mà không lặp đi lặp lại? Đây là 9 gợi ý thực đơn cơm nhà vừa đủ chất, vừa dễ làm, đảm bảo cả tuần ăn cơm đều thấy ngon.

Bữa cơm nhà không chỉ đơn giản là chuyện ăn uống, mà còn là khoảng thời gian gắn kết cả gia đình sau một ngày dài. Thế nhưng, nhiều chị em thường đau đầu với câu hỏi: “Hôm nay ăn gì?” để vừa ngon miệng, vừa đủ chất mà lại không tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Đừng lo, dưới đây là 9 gợi ý thực đơn cơm nhà hấp dẫn, kết hợp hài hòa giữa rau - thịt - cá - canh, vừa hợp dinh dưỡng, vừa hợp túi tiền. Với những mâm cơm này, bạn có thể dễ dàng xoay vòng cho cả tuần, đảm bảo bữa nào cũng ngon, không còn lo cảnh “ngán cơm nhà, thèm cơm tiệm” nữa.

Thực đơn 1:

- Chân giò hầm đậu nành (phiên bản nấu bằng nồi cơm điện)

- Dưa chuột trộn chua ngọt

- Rau muống xào tỏi

- Bí đỏ hấp kèm ngô

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm- Ảnh 1.

Thực đơn 2:

- Sườn xào chua ngọt

- Trứng xào cà chua

- Rau dền xào tỏi

- Dưa chuột trộn chua ngọt

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm- Ảnh 2.

Thực đơn 3:

- Cà ri khoai tây tôm

- Đậu tương xào thịt băm

- Cần tây xào tỏi

- Cà tím trộn lạnh

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm- Ảnh 3.

Thực đơn 4:

- Sườn heo kho hành

- Nghêu xào hành gừng

- Mướp hương xào

- Xà lách xào

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm- Ảnh 4.

Thực đơn 5:

- Gà luộc chấm muối tiêu

- Trứng xào cà chua

- Tôm xào bột konjac chua cay

- Cải thìa non xào

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm- Ảnh 5.

Thực đơn 6:

- Nghêu xào cay

- Chả hấp cải muối mặn

- Đậu bắp xào nấm

- Canh rau chân vịt nấu viên thịt

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm- Ảnh 6.

Thực đơn 7:

- Sườn heo kho hành

- Tàu hủ ky hấp cuộn

- Khoai môn tẩm hành dầu

- Cải non xào tỏi

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm- Ảnh 7.

Thực đơn 8:

- Rau muối xào với tàu hủ ky

- Cánh gà sốt mật ong tỏi

- Khoai tây sợi chua cay

- Mướp xào

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm- Ảnh 8.

Thực đơn 9:

- Sườn bò hầm cà chua

- Nghêu móng tay kho hành

- Rau lang xào tỏi

- Dưa chuột trộn lạnh

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm- Ảnh 9.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cách làm 2 món 'cơm lười' vừa dễ nấu, ăn ngon lại đủ chất cho ngày cuối tuần

Cách làm 2 món 'cơm lười' vừa dễ nấu, ăn ngon lại đủ chất cho ngày cuối tuần

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Cơm lười là kiểu nấu cơm trộn cực kỳ đơn giản, phù hợp với người sống một mình hoặc những ngày bạn không muốn mất quá nhiều thời gian vào bếp.

Tại sao phở bò nên ăn cùng giấm?

Tại sao phở bò nên ăn cùng giấm?

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều quán phở trên phố cổ Hà Nội không có một miếng chanh nào. Thay vào đó, thực khách sẽ dùng giấm khi muốn có vị chua ăn cùng phở.

Mâm cỗ Vu Lan cờ đỏ sao vàng 'gây bão' mạng xã hội: Khi đạo hiếu hòa cùng niềm tự hào dân tộc

Mâm cỗ Vu Lan cờ đỏ sao vàng 'gây bão' mạng xã hội: Khi đạo hiếu hòa cùng niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360 - 17 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp mùa Vu Lan trùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9, chị Thu Ngọc đã thực hiện mâm cỗ rực đỏ sao vàng, chan chứa tự hào dân tộc.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Nhìn cảnh anh ân cần bên người mẹ già, nhiều khán giả không khỏi xúc động và để lại lời khen ngợi.

Chỉ mất khoảng 10 phút nấu đậu phụ theo cách này: Hương vị đậm đà, mềm mịn, thậm chí còn ngon hơn thịt

Chỉ mất khoảng 10 phút nấu đậu phụ theo cách này: Hương vị đậm đà, mềm mịn, thậm chí còn ngon hơn thịt

Ăn - 20 giờ trước

Sự hấp dẫn của món ăn này nằm ở hương vị đời thường và cách chế biến dễ dàng. Đậu phụ mềm mịn như tan chảy trong mịn, nước sốt đậm đà ăn cùng cơm cực đưa vị.

Xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội: Địa chỉ những điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9

Xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội: Địa chỉ những điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Hà Nội bố trí 40 điểm phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9.

Đây là những món ăn nên kiêng kỵ trong tháng 'cô hồn' để giữ sức khỏe và tránh vận đen

Đây là những món ăn nên kiêng kỵ trong tháng 'cô hồn' để giữ sức khỏe và tránh vận đen

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Tháng 7 âm lịch hay tháng cô hồn là thời điểm được dân gian quan niệm cần kiêng khá nhiều thứ nhằm tránh gặp điềm xấu, và một trong số đó có cả ăn uống. Hãy cùng khám phá những món ăn nên kiêng vào tháng cô hồn để tránh vận xui.

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80

12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80

Ẩm thực 360 - 23 giờ trước

GĐXH - Cuối tuần này, đừng bỏ qua 12 gợi ý mâm cơm ngon vừa đủ món, vừa dinh dưỡng để cả gia đình quây quần bên nhau trước giờ diễu binh A80.

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người thích vị chua chua từ chanh trong bát phở, nhưng lại băn khoăn làm tăng hay giảm dinh dưỡng của món ăn.

Mùa thu nên ăn thường xuyên 3 món ăn dưỡng phổi để phòng ho, rát cổ

Mùa thu nên ăn thường xuyên 3 món ăn dưỡng phổi để phòng ho, rát cổ

Ăn - 1 ngày trước

Việc sử dụng các loại rau củ tốt cho phổi để chế biến thành món ngon khi chuyển mùa sẽ giúp bạn phòng chống được những cơn ho do thời tiết.

Xem nhiều

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Ăn
110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!

110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!

Ẩm thực 360
Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội

Ăn
25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top