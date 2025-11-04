Mới nhất
9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

Thứ ba, 11:59 04/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã có 9 năm hôn nhân bên chồng Tây, hiện tại tổ ấm của họ có hai thiên thần đáng yêu và xinh xắn.

Con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh: 7 tuổi biết chăm em cho mẹ, ngoại hình phổng phaoCon gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh: 7 tuổi biết chăm em cho mẹ, ngoại hình phổng phao

GĐXH - Myla - con gái lai Tây của siêu mẫu Hà Anh đang được cộng đồng mạng khen ngợi vì có tính cách ngoan ngoãn, xứng đáng là chị cả trong nhà.

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Ảnh 2.

Siêu mẫu Hà Anh mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc đẹp bên chồng Tây với những dòng tâm sự hạnh phúc: "Gần 12 năm gắn bó, năm sau tròn 10 năm kỷ niệm cưới, hai em bé đáng yêu như nhân vật cổ tích, chúng mình vẫn nỗ lực yêu thương, đồng cảm và chia sẻ với nhau. Những buổi đi ăn tối nhẹ nhàng riêng với nhau mà không con cái dù chỉ là thỉnh thoảng nhưng thật đặc biệt bởi hai người có dịp trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm thời mới yêu, thời mới lấy nhau.... Một đêm được trẻ lại bên nhau dù đã cùng đầu 4".

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Ảnh 3.

Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây kết hôn năm 2016 sau 3 năm hẹn hò yêu đương nồng nàn.

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Ảnh 4.

Cặp đôi vun đắp tổ ấm bằng tình yêu thương chân thành và những câu chuyện lãng mạn. Theo dõi trang cá nhân của Hà Anh, khán giả nhận thấy cô và chồng Tây hòa hợp với nhau trong mọi thứ.

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Ảnh 5.

Khi chia sẻ về chồng, Hà Anh tiết lộ anh không chỉ điển trai mà còn là người đàn ông tâm lý, lịch thiệp. Được biết, anh có tên là Olly Dowden, một thầy giáo tiểu học người Anh. Olly sinh năm 1984 kém Hà Anh 2 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Ảnh 6.

Cả 2 gặp gỡ tình cờ trong tiệc sinh nhật một người bạn và sau đó bắt đầu hẹn hò. Sau 9 năm kết hôn, cặp đôi vẫn cực kỳ ngọt ngào bên nhau.

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Ảnh 7.

Nói về chuyện kinh tế trong gia đình, Hà Anh tâm sự: "Chúng tôi chia sẻ mọi thứ cùng nhau, từ cuộc sống đến công việc. Cả hai có ý thức đóng góp kinh tế cho cuộc sống gia đình bằng cách lập quỹ chung. Tuy nhiên, tôi và ông xã đều giữ riêng thu nhập của mình để có sự độc lập nhất định".

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Ảnh 8.

Mặc dù dành mọi sự quan tâm cho 2 con nhưng vợ chồng siêu mẫu không quên sắp xếp thời gian riêng tư bên nhau.

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Ảnh 9.

Hà Anh thổ lộ, nhờ khoảng không gian riêng như vậy, vợ chồng cô có thể trò chuyện, san sẻ mọi điều từ công việc đến cảm xúc của nhau.

Đây là hình ảnh đáng yêu của con gái đầu siêu mẫu Hà Anh. Cô bé có chiều cao vượt trội cùng gương mặt xinh xắn như thiên thần.

Em bé thứ 2 của nhà Hà Anh là một bé trai bụ bẫm đáng yêu khiến ai nhìn cũng yêu mến.

Ảnh: FBNV

Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàngCon gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàng

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây và 2 con mới đây đã trở về Hà Nội để chào mừng Quốc khánh 2/9.

Đỗ Quyên
Tags:

