9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

Siêu mẫu Hà Anh mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc đẹp bên chồng Tây với những dòng tâm sự hạnh phúc: "Gần 12 năm gắn bó, năm sau tròn 10 năm kỷ niệm cưới, hai em bé đáng yêu như nhân vật cổ tích, chúng mình vẫn nỗ lực yêu thương, đồng cảm và chia sẻ với nhau. Những buổi đi ăn tối nhẹ nhàng riêng với nhau mà không con cái dù chỉ là thỉnh thoảng nhưng thật đặc biệt bởi hai người có dịp trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm thời mới yêu, thời mới lấy nhau.... Một đêm được trẻ lại bên nhau dù đã cùng đầu 4".