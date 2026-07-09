VTV nói về lý do 'Như chưa hề có cuộc chia ly' dừng phát sóng trên VTV1

Những ngày gần đây, thông tin chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" dừng phát sóng trên VTV1 từ đầu tháng 7 khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Theo Thời báo VTV, trong văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam, công ty TNHH Xã hội nối thân thương (We Connect) - đơn vị sản xuất chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đề xuất xin dừng phát sóng từ ngày 04/7/2026 sau khi cân nhắc các yếu tố về nhân sự, chất lượng nội dung và khả năng đảm bảo nguồn lực.

Chia sẻ trên fanpage chính thức, đơn vị sản xuất mong khán giả thông cảm với quyết định này, đồng thời bày tỏ sự cảm kích và tự hào với sự quan tâm, tạo điều kiện và những đánh giá tích cực của Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam đối với chương trình.

"Như chưa hề có cuộc chia ly" trở lại với khán giả truyền hình từ ngày 05/4/2025 trên kênh VTV1 như một dự án hợp tác phát sóng đặc biệt và được duy trì phát sóng vào thứ 7 đầu tiên mỗi tháng trong hơn 1 năm qua. 15 chương trình đã lên sóng truyền tải nhiều hành trình đoàn tụ giàu cảm xúc, lấy nhiều nước mắt của khán giả.

Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" sẽ dừng phát sóng trên truyền hình từ đầu tháng 7/2026. Ảnh VTV

Được biết, ê-kíp sẽ tiếp tục kể những câu chuyện về hành trình tìm kiếm, kết nối, đoàn tụ thông qua các chương trình thời lượng dài và khán giả có thể theo dõi trên hệ thống kênh truyền thông riêng của chương trình. Như vậy, việc rời sóng VTV1 lần này thực chất là sự chuyển dịch sang nền tảng số nhằm bảo đảm chất lượng nội dung và duy trì hành trình lâu dài.

Ra đời từ ý tưởng của nhà báo Thu Uyên, số đầu tiên của "Như chưa hề có cuộc chia ly" lên sóng ngày 1/12/2007. Trải qua gần hai thập niên, chương trình trở thành biểu tượng của dòng truyền hình nhân văn tại Việt Nam, chuyên tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ những gia đình ly tán vì chiến tranh, thiên tai, hoàn cảnh kinh tế hay những biến cố của cuộc sống.

Không ít cuộc tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, thậm chí hơn nửa thế kỷ, đã khép lại bằng những cuộc đoàn viên khiến hàng triệu khán giả xúc động.

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