MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi, biểu cảm lém lỉnh khiến fan 'tan chảy'

GĐXH - "Có những hôm tôi phải ra ngoài vì công việc một lúc thôi cũng thấy sốt ruột. Tôi cứ nghĩ, lỡ đúng lúc đó con biết đi, hay lần đầu tiên con gọi "mẹ" mà mình lại không có mặt thì sẽ tiếc lắm. Với tôi, những khoảnh khắc đầu tiên ấy chỉ đến một lần trong đời", MC Mai Ngọc chia sẻ.