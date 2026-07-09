MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi, biểu cảm lém lỉnh khiến fan 'tan chảy'
GĐXH - MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi với vẻ ngoài lanh lợi và ngày càng lém lỉnh.
Ở tuổi 14 tháng, Panda không chỉ lớn lên từng ngày mà còn trở thành niềm vui và nguồn cảm hứng đặc biệt trong cuộc sống của Mai Ngọc. Qua từng bức ảnh, người hâm mộ cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của nữ MC khi chứng kiến con trai trưởng thành từng ngày.
Đáng chú ý, trong bộ ảnh 14 tháng tuổi, MC Mai Ngọc cùng bé Panda chụp hình bên cạnh bộ ảnh con hồi 3 tháng tuổi. Mai Ngọc hài hước tiết lộ: "Không biết có hiểu không mà ối, á ghê lắm".
Kể từ khi sinh con đầu lòng, Mai Ngọc thường xuyên chia sẻ hành trình nuôi dạy Panda trên mạng xã hội. Trong một bài phỏng vấn với Gia đình & Xã hội, nữ MC cho biết cô chủ động tạm gác công việc để dành toàn bộ thời gian đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời.
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