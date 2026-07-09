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MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi, biểu cảm lém lỉnh khiến fan 'tan chảy'

Thứ năm, 14:00 09/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - MC Mai Ngọc khoe con trai 14 tháng tuổi với vẻ ngoài lanh lợi và ngày càng lém lỉnh.

Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 1.MC Mai Ngọc: 'Tôi chỉ sợ bỏ lỡ lần đầu con gọi mẹ'

GĐXH - "Có những hôm tôi phải ra ngoài vì công việc một lúc thôi cũng thấy sốt ruột. Tôi cứ nghĩ, lỡ đúng lúc đó con biết đi, hay lần đầu tiên con gọi "mẹ" mà mình lại không có mặt thì sẽ tiếc lắm. Với tôi, những khoảnh khắc đầu tiên ấy chỉ đến một lần trong đời", MC Mai Ngọc chia sẻ.

Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 2.

 MC Mai Ngọc mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải loạt ảnh mới của quý tử 14 tháng tuổi.

Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 3.

Kèm theo loạt ảnh, Mai Ngọc xúc động viết: "Panda 14 tháng tuổi. Nhanh quá, mới ngày nào 3 tháng tuổi, con chụp bộ đầu tiên, giờ đã chạy loăng quăng. Người bảo em giống bố, người bảo em giống mẹ, giống ai thì em cũng là 'cục quậy siêu hài' mẹ yêu nhất đời".

Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 4.
Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 5.

Ở tuổi 14 tháng, Panda không chỉ lớn lên từng ngày mà còn trở thành niềm vui và nguồn cảm hứng đặc biệt trong cuộc sống của Mai Ngọc. Qua từng bức ảnh, người hâm mộ cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của nữ MC khi chứng kiến con trai trưởng thành từng ngày.

Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 6.
Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 7.
Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 8.
Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 9.

Đáng chú ý, trong bộ ảnh 14 tháng tuổi, MC Mai Ngọc cùng bé Panda chụp hình bên cạnh bộ ảnh con hồi 3 tháng tuổi. Mai Ngọc hài hước tiết lộ: "Không biết có hiểu không mà ối, á ghê lắm". 

Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 10.
Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 11.

Kể từ khi sinh con đầu lòng, Mai Ngọc thường xuyên chia sẻ hành trình nuôi dạy Panda trên mạng xã hội. Trong một bài phỏng vấn với Gia đình & Xã hội, nữ MC cho biết cô chủ động tạm gác công việc để dành toàn bộ thời gian đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời. 

Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 12.

Theo Mai Ngọc, giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nên cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 13.

Không chỉ chăm sóc từng giấc ngủ, Mai Ngọc còn xây dựng cho Panda nếp sinh hoạt khoa học, khuyến khích tiếp xúc với sách và các hoạt động khám phá phù hợp với tuổi. Chính vì vậy, con trai Mai Ngọc được nhiều người nhận xét ngày càng lanh lợi, khỏe mạnh và phát triển tốt.

Con trai MC Mai Ngọc 14 tháng tuổi: Biểu cảm lém lỉnh khiến fan ' tan chảy ' - Ảnh 14.

"Khi em bé 2 tuổi và đi học thì tôi sẽ quay trở lại. Chắc cũng chỉ khoảng nửa năm nữa thôi, thời gian trôi nhanh lắm. Khi con bước sang giai đoạn mới, tôi sẽ bắt đầu với những dự án công việc đã ấp ủ", Mai Ngọc chia sẻ.

 

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