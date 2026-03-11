Ăn gì để tăng trí nhớ trong mùa thi tốt nhất?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trứng

Trứng là một nguồn thực phẩm dồi dào choline, chất dinh dưỡng chuyển hóa thành acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong việc truyền tải thông tin giữa các tế bào não.

Việc bổ sung choline qua thực phẩm giúp cải thiện khả năng tư duy và trí nhớ của não bộ. Ngoài ra, choline còn hỗ trợ xây dựng và duy trì cấu trúc tế bào não, góp phần quan trọng vào sức khỏe não bộ lâu dài.

Socola đen

Socola đen chứa caffeine và flavonoids – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những chất này không chỉ tăng cường lưu lượng máu đến não mà còn giúp cải thiện tâm trạng, nâng cao khả năng tập trung và tăng cường trí nhớ.

Tuy nhiên, nên sử dụng socola đen ở mức độ vừa phải, vì tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây tác dụng phụ như khó ngủ, mệt mỏi và tim đập nhanh.

Các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh luôn nằm trong danh sách thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ và tốt cho sức khỏe não bộ. Rau cải xoăn, rau bina và bông cải xanh đặc biệt giàu các dưỡng chất thiết yếu như vitamin K, lutein, folate và beta carotene.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ Albacore, cá cơm, cá mòi và cá kiếm là nguồn giàu axit béo omega-3, giúp bảo vệ và tăng cường chức năng não bộ. Omega-3 có thể cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và hỗ trợ tư duy logic.

Việt quất

Việt quất là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là anthocyanins, giúp bảo vệ não khỏi tổn thương do stress oxy hóa và hỗ trợ chức năng não bộ. Ngoài ra, việt quất còn chứa nhiều vitamin C – một chất chống oxy hóa quan trọng khác.

Nghệ

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tiềm năng của nghệ trong hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer. Curcumin - thành phần hoạt chất trong nghệ, có khả năng giảm viêm và stress oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào não và hỗ trợ chức năng não bộ, góp phần ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô cung cấp hàm lượng magie dồi dào, hỗ trợ cải thiện chức năng não bộ và tăng cường khả năng tập trung. Bổ sung magie cũng góp phần giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ.

Ngoài ra, hạt bí ngô còn mang lại nhiều lợi ích khác như cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Cam

Cam cũng là một nguồn thực phẩm hữu ích cho việc cải thiện trí nhớ. Nó rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa. Hơn nữa, cam còn có khả năng tăng cường lưu lượng máu đến não, từ đó hỗ trợ cải thiện chức năng ghi nhớ.

Trà xanh

Trà xanh chứa hợp chất catechins, giúp tăng cường sự tập trung và tỉnh táo, đồng thời bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa, từ đó cải thiện chức năng não bộ. Ngoài ra, trà xanh còn chứa chất caffeine và theanine.

Caffeine trong trà giúp nâng cao sự tỉnh táo và khả năng tập trung, giúp bạn dễ dàng ghi nhớ thông tin. Trong khi đó, theanine có tác dụng bảo vệ các tế bào của hệ thần kinh trung ương, duy trì chức năng não và hỗ trợ trí nhớ, góp phần phòng ngừa tình trạng mất trí nhớ.

Bơ

Bơ là loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho tế bào não, bao gồm lutein và zeaxanthin. Ngoài ra, bơ còn được biết đến là nguồn cung cấp axit béo lành mạnh, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể, giúp bạn trở nên khỏe mạnh và minh mẫn hơn.

Ngũ cốc

Bột yến mạch, bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt và gạo lứt là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Các loại ngũ cốc này còn chứa hàm lượng carbohydrate cao, cung cấp năng lượng cần thiết cho não bộ, giúp nó hoạt động hiệu quả hơn.