Ăn gì để tăng trí nhớ trong mùa thi tốt nhất?
GĐXH - Ăn gì để tăng trí nhớ trong mùa thi tốt nhất? Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm tốt cho não bộ.
Trứng
Trứng là một nguồn thực phẩm dồi dào choline, chất dinh dưỡng chuyển hóa thành acetylcholine – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong việc truyền tải thông tin giữa các tế bào não.
Việc bổ sung choline qua thực phẩm giúp cải thiện khả năng tư duy và trí nhớ của não bộ. Ngoài ra, choline còn hỗ trợ xây dựng và duy trì cấu trúc tế bào não, góp phần quan trọng vào sức khỏe não bộ lâu dài.
Socola đen
Socola đen chứa caffeine và flavonoids – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những chất này không chỉ tăng cường lưu lượng máu đến não mà còn giúp cải thiện tâm trạng, nâng cao khả năng tập trung và tăng cường trí nhớ.
Tuy nhiên, nên sử dụng socola đen ở mức độ vừa phải, vì tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây tác dụng phụ như khó ngủ, mệt mỏi và tim đập nhanh.
Các loại rau lá xanh
Các loại rau lá xanh luôn nằm trong danh sách thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ và tốt cho sức khỏe não bộ. Rau cải xoăn, rau bina và bông cải xanh đặc biệt giàu các dưỡng chất thiết yếu như vitamin K, lutein, folate và beta carotene.
Cá béo
Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ Albacore, cá cơm, cá mòi và cá kiếm là nguồn giàu axit béo omega-3, giúp bảo vệ và tăng cường chức năng não bộ. Omega-3 có thể cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và hỗ trợ tư duy logic.
Việt quất
Việt quất là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là anthocyanins, giúp bảo vệ não khỏi tổn thương do stress oxy hóa và hỗ trợ chức năng não bộ. Ngoài ra, việt quất còn chứa nhiều vitamin C – một chất chống oxy hóa quan trọng khác.
Nghệ
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tiềm năng của nghệ trong hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer. Curcumin - thành phần hoạt chất trong nghệ, có khả năng giảm viêm và stress oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào não và hỗ trợ chức năng não bộ, góp phần ngăn ngừa bệnh Alzheimer.
Hạt bí ngô
Hạt bí ngô cung cấp hàm lượng magie dồi dào, hỗ trợ cải thiện chức năng não bộ và tăng cường khả năng tập trung. Bổ sung magie cũng góp phần giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ.
Ngoài ra, hạt bí ngô còn mang lại nhiều lợi ích khác như cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.
Cam
Cam cũng là một nguồn thực phẩm hữu ích cho việc cải thiện trí nhớ. Nó rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa. Hơn nữa, cam còn có khả năng tăng cường lưu lượng máu đến não, từ đó hỗ trợ cải thiện chức năng ghi nhớ.
Trà xanh
Trà xanh chứa hợp chất catechins, giúp tăng cường sự tập trung và tỉnh táo, đồng thời bảo vệ tế bào não khỏi stress oxy hóa, từ đó cải thiện chức năng não bộ. Ngoài ra, trà xanh còn chứa chất caffeine và theanine.
Caffeine trong trà giúp nâng cao sự tỉnh táo và khả năng tập trung, giúp bạn dễ dàng ghi nhớ thông tin. Trong khi đó, theanine có tác dụng bảo vệ các tế bào của hệ thần kinh trung ương, duy trì chức năng não và hỗ trợ trí nhớ, góp phần phòng ngừa tình trạng mất trí nhớ.
Bơ
Bơ là loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho tế bào não, bao gồm lutein và zeaxanthin. Ngoài ra, bơ còn được biết đến là nguồn cung cấp axit béo lành mạnh, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể, giúp bạn trở nên khỏe mạnh và minh mẫn hơn.
Ngũ cốc
Bột yến mạch, bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt và gạo lứt là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Các loại ngũ cốc này còn chứa hàm lượng carbohydrate cao, cung cấp năng lượng cần thiết cho não bộ, giúp nó hoạt động hiệu quả hơn.
Trong tháng Giêng, hãy ăn loại 'rau chiêu tài' này giúp gia tăng tài lộcĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Trong bữa cơm gia đình Việt, nhiều loại rau dân dã xuất hiện thường xuyên đến mức người ta ít khi để ý đến ý nghĩa phía sau. Thế nhưng trong quan niệm dân gian Á Đông, có một loại rau rất quen thuộc lại từng được xem là biểu tượng của may mắn và tài lộc – đó chính là rau hẹ.
Đau đầu nên ăn gì để hết đau?Ăn - 4 giờ trước
GĐXH - Nhận biết tốt các thực phẩm an toàn cho người bệnh đau đầu không phải là điều dễ dàng. Vậy, người bị đau đầu nên ăn gì tốt cho sức khỏe?
Thói quen làm giảm độ giòn của thực phẩm khi dùng nồi chiên không dầuĂn - 19 giờ trước
Nhiều người có thói quen lót giấy bạc hoặc giấy nến phía dưới để tránh thực phẩm dính vào khay chiên nhưng cách này làm giảm độ giòn của món ăn sau chế biến.
Tại sao nồi chiên không dầu đang dần bị 'thất sủng'? Người trong nghề tiết lộ sự thậtĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Có thời điểm, nồi chiên không dầu được xem như “bảo bối nhà bếp”. Từ quảng cáo “chiên không cần dầu”, “ít béo tốt cho sức khỏe” đến hình ảnh những mẻ gà vàng ruộm, khoai tây giòn rụm tràn ngập mạng xã hội, thiết bị này nhanh chóng trở thành hiện tượng. Gần như gia đình nào cũng sắm một chiếc.
Những thức ăn không nên nấu lại hoặc hâm nóng lại bằng lò vi sóngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một số nguyên liệu đã nấu chín, nếu hâm nóng lại đặc biệt là sau khi bảo quản không đúng cách rất dễ gây ngộ độc thực phẩm.
Loại thức ăn thừa bạn nên bỏ ngay khi dọn tủ lạnh để giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóaĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh thường quá tải vì đồ ăn tích trữ và thức ăn thừa từ nhiều bữa. Tuy nhiên, không phải món nào cất tủ lạnh cũng có thể dùng lại an toàn, nhất là khi đã để lâu hoặc bảo quản chưa đúng cách.
Mâm cơm 'giải cứu tinh thần' của cô gái 9XĂn - 1 ngày trước
Hồng Nhung, 28 tuổi, không ngờ 'liều thuốc' giúp cô bình tâm lại không nằm ở buổi trị liệu đắt tiền mà từ căn bếp nhỏ trong nhà.
Loại quả “tốt nhất thế giới” ở nước ta có nhiều là đặc sản của tỉnh Sơn La, ăn kiểu gì cũng ngon và bổ dưỡngĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Xếp thứ 18 trong danh sách 20 trái cây “tốt nhất thế giới”, tốt cho sức khỏe, loại quả này được trồng nhiều ở nước ta. Quả này cũng là một trong những đặc sản của tỉnh Sơn La.
William làm bánh gối tặng vợ conĂn - 1 ngày trước
Thân vương William tự tay đổ nhân, viền mép bánh và thêm ký hiệu vương miện kèm chữ cái đầu trong tên vợ cùng các con.
Tháng Giêng, nếu tủ lạnh vẫn còn thứ này, cẩn thận kẻo hao năng lượng cả nămĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Sau Tết, trong tủ lạnh nhiều gia đình vẫn còn vài đòn giò lụa, giò bò, chả quế chưa dùng hết. Nghĩ rằng “đồ vẫn còn ngon, ăn dần cho đỡ phí”, không ít nhà biến giò chả thành món chính suốt cả tuần đầu năm: sáng bánh mì giò, trưa cơm giò, tối lại chả chiên. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến bạn “hao” nhiều hơn là lợi.
Cách ăn và chế biến trứng gà vô cùng nguy hạiĂn
GĐXH - Trứng gà là thức ăn quen thuộc với tất cả chúng ta nhưng liệu bạn đã biết cách ăn trứng sao cho không gây nguy hại đến sức khỏe chưa? Hãy tham khảo những cách chế biến sai lầm có trong bài viết sau.