Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặp
GĐXH - Chương trình tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, sinh viên trong tình huống khẩn cấp.
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa phối hợp với Đại học Y Dược (ĐH Quốc gia) tổ chức chương trình đào tạo, tập huấn "Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" cho cán bộ, sinh viên nhà trường.
Mục đích của chương trình nhằm trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, nâng cao năng lực phản ứng nhanh của giảng viên, sinh viên trong các tình huống khẩn cấp, tránh xảy ra những hậu quả nghiêm trọng.
Tham dự chương trình gồm có lãnh đạo/giảng viên trường Đại học Y dược; giảng viên Bộ môn Y học Cấp cứu Ngoại viện (Trường Đại học Y dược); đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
PGS.TS Nguyễn Anh Thu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN nhấn mạnh rằng buổi tập huấn sơ cứu cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế là một phần trong chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện mà Nhà trường đang triển khai. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN còn coi trọng công tác hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các đơn vị thành viên trong cùng "mái nhà chung" ĐHQGHN.
Bên cạnh đó, bà Thu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp: "Khi tình huống bất ngờ xảy ra thì kỹ năng sơ cấp cứu sẽ mang tính quyết định. Dù đây là những kỹ năng sống có thể không thường xuyên sử dụng nhưng nếu không có sự chuẩn bị thì hậu quả xảy ra sẽ rất đáng tiếc. Chính vì vậy, tôi rất hy vọng các bạn sinh viên sẽ tập trung, dành thời gian để tiếp thu và có thể rèn luyện thành thạo các kỹ năng được hướng dẫn hôm nay. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các bạn sinh viên và giảng viên trong nhà trường có cơ hội giao lưu, học hỏi trực tiếp từ những bác sĩ, giảng viên đầu ngành với phương pháp đào tạo chuẩn mực".
Trong buổi tập huấn, sinh viên được hướng dẫn những kiến thức sơ cứu cơ bản và quan trọng, từ việc đảm bảo an toàn cho cả nạn nhân lẫn người hỗ trợ, cho đến các bước xử trí ban đầu trong tình huống khẩn cấp. Đây không chỉ đơn thuần là những kỹ năng y tế, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi người trong việc gìn giữ sức khỏe cộng đồng.
Trong quá trình tập huấn, sinh viên không chỉ dừng lại ở việc nghe giảng lý thuyết mà còn trực tiếp tham gia vào những buổi thực hành phong phú, mô phỏng nhiều tình huống cấp cứu thường gặp trong thực tế.
Các kỹ năng thiết yếu như hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn, kỹ thuật cầm máu, cố định gãy xương hay xử trí khi bị ngạt thở đều được tổ chức bài bản, trực quan.
Dưới sự kèm cặp sát sao của đội ngũ bác sĩ và giảng viên Trường Đại học Y Dược – ĐHQGHN, từng động tác, từng tư thế của sinh viên đều được quan sát và điều chỉnh cẩn thận, nhằm bảo đảm tính chính xác và hiệu quả trong thực hành.
Chương trình đào tạo "Hướng dẫn một số kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp - Sơ cứu nhanh giành sự sống" do Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN) tổ chức đã khép lại trong bầu không khí hứng khởi, thu hút sự tham gia tích cực của sinh viên, cán bộ và giảng viên.
Qua những phần lý thuyết đan xen với thực hành, người học không chỉ nắm được các nguyên tắc xử trí trong tình huống khẩn cấp mà còn rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin và sẵn sàng hành động để bảo vệ chính mình cũng như hỗ trợ cộng đồng khi cần.
Trước đó, trong hai ngày 8-9/9, các giảng viên Bộ môn Y học Cấp cứu Ngoại viện của Trường Đại học Y Dược kết hợp tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp cho cán bộ và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
