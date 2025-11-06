Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thể
GĐXH - Giảm mỡ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ăn kiêng hay tập luyện kiệt sức. Chìa khóa thật sự đôi khi nằm ngay trong chính bữa ăn mỗi ngày của bạn. Chỉ cần lựa chọn đúng những thực phẩm giúp cơ thể kích hoạt khả năng đốt cháy năng lượng, bạn hoàn toàn có thể giữ được vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh và tinh thần nhẹ nhõm hơn mỗi ngày.
Cơ chế tự nhiên giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn
Cơ thể con người có khả năng tự điều chỉnh và đốt cháy năng lượng nếu được "tiếp nhiên liệu" đúng cách. Một số loại thực phẩm tự nhiên chứa hoạt chất đặc biệt giúp kích thích quá trình chuyển hóa mỡ, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân mà không cần chế độ ăn uống quá khắt khe.
Những lựa chọn này không chỉ giúp cơ thể loại bỏ lượng mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng, đùi hay cánh tay, mà còn cung cấp thêm vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ giúp làn da săn chắc, tươi sáng hơn.
Khi kết hợp cùng lối sống lành mạnh, việc thêm những thực phẩm này vào thực đơn hằng ngày sẽ trở thành cách đơn giản, tự nhiên và an toàn để bạn giảm mỡ an toàn, lấy lại vóc dáng cân đối và nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống.
(Theo Sức khoẻ và Đời sống)
1 món rau “nhớt như dầu” nhưng người Nhật lại thích vì giúp trẻ lâu và ngừa ung thư, ở Việt Nam chợ nào cũng cóSống khỏe - 43 phút trước
Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật.
Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhấtSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Một ly nước chanh ấm pha cùng mật ong uống vào buổi sáng là thói quen của nhiều người để cải thiện sức khỏe.
Liên tiếp nhập viện vì viêm phổi khi trời lạnh: Dấu hiệu cảnh báo bệnh, người cao tuổi tuyệt đối không bỏ quaBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh như viêm phổi, do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.
Phẫu thuật giúp người phụ nữ thoát khỏi 20 năm đau nửa đầuBệnh thường gặp - 20 giờ trước
Suốt hơn 20 năm sống trong đau đớn vì chứng đau nửa đầu mãn tính, nữ bệnh nhân được “giải thoát” nhờ phương pháp phẫu thuật đặc biệt tại bệnh viện Nhân dân 115.
Cảnh báo 'cơn sóng ngầm' suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 3 việc cha mẹ cần làm ngay để con không thấp còi, kém sứcMẹ và bé - 21 giờ trước
GĐXH - Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi mà con mình lại còi hơn, ăn ít hơn, mẹ nào chẳng chạnh lòng. Nhưng ít ai biết rằng, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi ảnh hưởng không chỉ đến cân nặng, chiều cao mà còn cả trí tuệ sau này.
Vinmec điều trị thành công ung thư tiền liệt tuyến nhờ phác đồ xạ trị mớiSống khỏe - 22 giờ trước
Bằng việc cập nhật và ứng dụng phác đồ xạ trị mới đang được triển khai tại Mỹ và châu Âu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã điều trị thành công cho một bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn nguy cơ cao.
Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDSY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Mùa đông ăn gì để da mặt sáng mịn? Bí kíp giữ da căng bóng mà không cần đến spaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trời lạnh làm da khô, xỉn màu, thiếu sức sống – nhưng bạn biết không, chỉ cần điều chỉnh nhẹ trong bữa ăn mỗi ngày, làn da có thể “hồi sinh” mịn màng trở lại. Cùng khám phá bí kíp ăn uống mùa đông giúp da mặt sáng mịn mà chuyên gia da liễu khuyên ai cũng nên biết!
Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bị cúm, bạn nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây giàu vitamin C (như cam, chanh), trà gừng, trà chanh mật ong... để bù nước, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch
Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnhSống khỏe - 1 ngày trước
Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.
Mùa đông ăn gì để da mặt sáng mịn? Bí kíp giữ da căng bóng mà không cần đến spaSống khỏe
GĐXH - Trời lạnh làm da khô, xỉn màu, thiếu sức sống – nhưng bạn biết không, chỉ cần điều chỉnh nhẹ trong bữa ăn mỗi ngày, làn da có thể “hồi sinh” mịn màng trở lại. Cùng khám phá bí kíp ăn uống mùa đông giúp da mặt sáng mịn mà chuyên gia da liễu khuyên ai cũng nên biết!