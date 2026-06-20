Hà Nội: Đối tượng cầm hung khí chém người ở chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn

Ngày 20/6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Minh (đối tượng bỏ trốn trong vụ án bảo vệ chung cư hành hung khách gửi xe) ra đầu thú.

Nguyễn Văn Minh được xác định là người trực tiếp cầm hung khí nguy hiểm chém tài xế ô tô gây thương tích nặng và hung hãn truy đuổi một người đàn ông khác vào can ngăn dưới hầm tòa nhà New Horizon City (số 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Ngay sau khi gây ra vụ việc, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Đối tượng chém tài xế ở chung cư New Horizon ra đầu thú. Ảnh: CAHN

Tuy nhiên, trước sự truy xét gắt gao của các trinh sát hình sự, biết không thể tiếp tục ẩn náu, trưa ngày 20/6, Nguyễn Văn Minh đã phải tìm đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Minh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tối ngày 14/6, anh T.M.H. cùng vợ và con nhỏ di chuyển bằng xe ô tô đến thăm người quen tại chung cư New Horizon City. Chiếc xe được bàn giao cho tài xế N.M.D. điều khiển. Đến khi ra về (khoảng rạng sáng ngày 15/6), tại lối ra của hầm gửi xe, nhân viên trực thông báo mức phí gửi ô tô của gia đình hết tổng cộng 160.000 đồng. Cho rằng mức giá này có sự bất thường, tài xế D. đã thắc mắc và đề nghị phía bảo vệ tòa nhà phải cung cấp biên lai, hóa đơn thu tiền hợp lệ.

Hai bên sau đó xảy ra tranh cãi, lời qua tiếng lại gay gắt. Đỉnh điểm của sự việc, nhóm bảo vệ gồm 4 đối tượng đã mất kiểm soát, vác theo hung khí lao vào tấn công dồn dập. Đối tượng Nguyễn Văn Minh đã dùng hung khí chém trực tiếp khiến tài xế D. bị thương tích nghiêm trọng. Thấy lái xe bị đánh, anh H. lao vào can ngăn bảo vệ cũng bị nhóm này rượt đuổi, đánh đập.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành tạm giữ hình sự 3 đồng phạm của Minh là các bảo vệ hầm chung cư bao gồm Vũ Anh Dũng (SN 1972), Nguyễn Việt Hoàng (SN 2007) và Đ.T.H (SN 2008).

Hà Nội: Bắt giữ nhóm bảo vệ chung cư đuổi đánh khách nhập viện vì mâu thuẫn phí gửi xe ô tô GĐXH - Tối 16/6, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đã bắt giữ 3 đối tượng là bảo vệ chung cư New Horizon City về hành vi cố ý gây thương tích.