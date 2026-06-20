Uống rượu rồi hỗn chiến, 3 thanh niên ở Cao Bằng bị khởi tố
GĐXH - Từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu, các đối tượng đã dùng gạch, ghế nhựa và dao lao vào tấn công nhau, khiến một người bị thương phải nhập viện. Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 20/6, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, ngày 19/6/2026, Công an xã Nguyên Bình đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đối với 3 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16/4/2026, một nhóm thanh niên gồm Hoàng Văn Thắng (SN 2007, trú tại xã Thành Công), Đặng Tiến Hiển (SN 2001, trú tại xã Tam Kim), Đ.T.H (SN 2009, chưa đủ tuổi thành niên, trú tại xã Tam Kim) cùng một số thanh niên khác ngồi uống rượu tại khu vực trước cổng chợ trung tâm xã Nguyên Bình. Trong quá trình uống rượu, giữa các đối tượng phát sinh mâu thuẫn, cãi vã.
Lo sợ bị đánh, Hoàng Văn Thắng đã lấy một con dao gấp dài khoảng 20 cm mang theo trong người. Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, do không kiềm chế được bản thân, các đối tượng xảy ra xô xát, rượt đuổi và đánh nhau từ khu vực cổng chợ đến đoạn cầu nhỏ gần Trung tâm Y tế xã Nguyên Bình, gây mất an ninh, trật tự công cộng.
Tại đây, vụ việc tiếp tục diễn biến phức tạp khi các đối tượng sử dụng gạch, ghế nhựa để tấn công nhau. Trong lúc xô xát, Hoàng Văn Thắng đã dùng dao gấp đâm nhiều nhát vào vùng lưng của Đặng Tiến Hiển, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 8%. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nguyên Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 19/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thắng về các tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 và "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; khởi tố Đặng Tiến Hiển và Đ.T.H. về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả 3 bị can để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh báo đối với thanh, thiếu niên về những hệ lụy nghiêm trọng của việc lạm dụng rượu, bia, thiếu kiềm chế trong giải quyết mâu thuẫn và sử dụng hung khí để xử lý xung đột.
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