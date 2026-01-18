Dũng Hớn hé lộ cái kết của Chiến 'đo' trong phim 'Cách em 1 milimet'

Bộ phim "Cách em 1 milimet" đang đi đến những tập cuối, khán giả cũng chờ đợi cái kết của phim với các nhân vật được yêu mến. Trong "Cách em 1 milimet", ở những biến cố xảy đến với các thành viên của "Đại bản doanh", Chiến "đo" luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người với sự chân thành, tốt bụng, hết lòng vì bạn bè.

Nhân vật Chiến "đo" để lại dấu ấn rõ nét nhờ tạo hình đặc trưng, lời thoại gần gũi và lối diễn xuất sinh động của diễn viên Dũng Hớn (Lưu Mạnh Dũng). Từng cảm xúc của nhân vật đều được anh xử lý khéo léo, tạo cảm giác chân thật. Với khả năng đào sâu tâm lý vai diễn, Dũng Hớn đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng.

Trong phim, Chiến "đo" gây ấn tượng mạnh bởi tính hài hước, nhưng cũng rất yêu thương các bạn của mình. Các thành viên của "Đại bản doanh" dù vui hay buồn, gặp chuyện bất trắc thì Chiến "đo" luôn là người xuất hiện đúng lúc để chia sẻ, bảo vệ các bạn của mình.

Theo Thời báo VTV, Dũng Hớn cho biết, anh rất thích kịch bản bộ phim "Cách em 1 milimet" bởi nó đưa mỗi người trở về với tuổi thơ, những trò chơi, những thú vui khi bé thơ của thời mà điện thoại thông minh chưa có... Nam diễn viên đã nghiên cứu kỹ về kịch bản với từng câu thoại, từng nét diễn để phù hợp với vai diễn và tính cách nhân vật nhất.

Dũng Hớn đã có vai Chiến "đo" thành công trong bộ phim "Cách em 1 milimet".

Dũng Hớn cho biết, Chiến "đo" là vai diễn mà anh sẽ nhớ nhất, yêu mến nhất trong cuộc đời diễn xuất của mình. "Bởi vì nó mang lại cho Dũng Hớn quá nhiều thứ: cho Dũng Hớn quay trở về tuổi thơ, được sống là một nhân vật khác, một con người khác nhưng mà tính tình lại cũng hao hao với Dũng Hớn", nam diễn viên bộc bạch.



Diễn viên Dũng Hớn cũng bật mí, trong phân cảnh cả nhóm "Đại bản doanh" đi thăm mộ Quyên, khi không khí khá căng thẳng, anh chợt nghĩ ra mấy câu thơ nên xin đạo diễn Trần Trọng Khôi cho thử đọc. Sau đó, đạo diễn đồng ý đưa vào phân cảnh đó, giúp giảm tải đi sự căng thẳng trên phim.

Ảnh hậu trường của Chiến "đo" và Mỹ Vân khiến khán giả chờ đợi một cái kết có hậu cho cả hai.

Bật mí về nhân vật của mình ở cuối phim, Dũng Hớn cho biết, Chiến "đo" rất vui vẻ và mang lại năng lượng tích cực cho tất cả các bạn của "Đại bản doanh" cũng như quý vị khán giả. Đôi lúc Chiến cũng có chút buồn. Tuy nhiên, ở những tập cuối của phim "Cách em 1 milimet", không phải buồn một chút nữa mà Chiến sẽ buồn nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa Dũng Hớn sẽ thể hiện khả năng diễn xuất của mình ở những cảnh nội tâm.

Trong các tập đã phát sóng gần đây, khán giả cũng như các nhân vật trong nhóm "Đại bản doanh" cũng ra sức "đẩy thuyền" cặp đôi Chiến "đo" và Mỹ Vân - con gái ông chủ cũ của Biên. Sau khi Biên và Thư "ống bơ" trở thành một cặp và tự tin để đến bên nhau, Mỹ Vân cũng đã rút lui và không thể xen vào mối quan hệ đó được, cô nàng buồn bã và cũng từ đây gặp gỡ nhiều hơn với Chiến "đo".

Cặp đôi Chiến "đo" - Mỹ Vân được nhiều khán giả "đẩy thuyền".

Từ những hình ảnh hậu trường của diễn viên Dũng Hớn, khán giả cũng rất chờ đợi một cái kết đẹp cho cặp đôi này. Bởi Chiến "đo" là người sống tình cảm, nghiêm túc trong tình bạn và tình yêu. Chiến "đo" xứng đáng có một tình yêu đẹp và Mỹ Vân là một người rất phù hợp.

"Cách em 1 milimet" đang đi đến những tập cuối, khán giả rất chờ đợi cái kết đẹp cho các nhân vật.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)