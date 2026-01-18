Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'

Tập 15 đồng thời là tập cuối của chương trình đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Từ 30 gương mặt ở Giai đoạn sống còn, trải qua những buổi sát hạch khắc nghiệt đến 11 Tân binh thăng cấp cùng 5 đêm Công diễn giao lưu quốc tế và cuối cùng, 8 chàng trai tài năng có mặt tại đêm Chung kết là minh chứng cho sự lột xác ngoạn mục về cả ngoại hình, kỹ năng chuyên môn lẫn thái độ làm nghề.

Tại sân khấu Giao lưu quốc tế cùng nhóm nhạc Hàn Quốc TEMPEST, 8 tân binh mang đến 2 tiết mục bùng nổ, đạt 98,6% so với điểm cột mốc, qua đó mở khóa thêm 2 vị trí ra mắt, đưa đội hình chính thức của nhóm nhạc ra mắt (debut) với 7 thành viên.

Tiết mục "Temple" cho thấy năng lực thi đấu, giao lưu quốc tế được nâng cấp của các "tân binh". Ảnh VTV

Với tên gọi UPRIZE mang tinh thần "Vươn lên", nhóm nhạc mới bước ra từ chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" mang theo khát khao khẳng định về tinh thần chủ động viết nên con đường của chính mình, không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.

Nhóm nhạc ra mắt với 7 thành viên bao gồm: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng.

Trong giây phút nhận chiếc áo danh dự - biểu tượng cho sự kỷ luật và gắn kết, 7 thành viên đã có những chia sẻ đầy xúc động, mang theo một câu chuyện trưởng thành đầy cảm hứng của chính bản thân mình.

Cường Bạch là thành viên đầu tiên tiến thẳng vào đội hình ra mắt và đồng thời cũng đạt danh hiệu “Thần tượng quốc dân” khi đạt Top 1 bình chọn online. Phúc Nguyên là người có điểm tích lũy cao nhất. Lâm Anh bước vào Top 3 với thành tích ổn định xuyên suốt các công diễn.

3 thành viên đầu tiên được xướng tên của nhóm nhạc UPRIZE Cường Bạch, Phúc Nguyên và Lâm Anh. Ảnh VTV

Những thành viên tiếp theo Đức Duy, Wonbi và Duy Lân từng có lúc đối diện với tình thế nguy hiểm, có khi trải qua giai đoạn chưa thật nổi bật nhưng đã bứt phá, tỏa sáng đúng thời điểm để giành lấy vị trí xứng đáng của mình trong nhóm nhạc ra mắt.

Đức Duy, Wonbi và Duy Lân đã thể hiện màn bứt phá trong nửa cuối chương trình. Ảnh VTV

Người được gọi tên cuối cùng trong nhóm nhạc UPRIZE là Long Hoàng. Đây là tân binh có hành trình chông gai nhất, từng nhận "vé vớt" để góp mặt ở Top 11 "Tân binh toàn năng", từng nhiều lần đứng ở nhóm cuối bảng điểm bình chọn cá nhân nhưng cuối cùng Long Hoàng vẫn là người được lựa chọn để cùng ra mắt với các đồng đội.

Dù đội hình UPRIZE đã chính thức gọi tên 7 thành viên nhưng sự vắng mặt của Thái Lê Minh Hiếu đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả khi là người duy nhất trong Top 8 dừng bước.