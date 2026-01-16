'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

Long Vũ - con trai Vân Dung được nhiều khán giả biết đến khi gây ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như "Cuộc chiến không giới tuyến", "Đi giữa trời rực rỡ", "Cầu vồng ở phía chân trời" được phát sóng trên giờ vàng VTV. Nói về việc diễn xuất của con, danh hài Vân Dung tiết lộ muốn để con tự lựa chọn nghề nghiệp và trưởng thành trên đôi chân của chính mình.

