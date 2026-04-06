Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tức giận khi nhà xưởng bị đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trường

Trong trích đoạn giới thiệu tập 4 phim "Ngược đường ngược nắng", hai vợ chồng ông bà Trực - Diện than phiền vì bị đối tác ép giao khối lượng hàng lớn sớm hơn một ngày. Hợp đồng chỉ thỏa thuận miệng nên họ đành phải chịu sức ép và tính gọi thợ làm tăng ca.

Giữa lúc đang bàn việc tăng cường làm hàng, Trung (Đình Tú) bất ngờ thông báo xưởng phải dừng hoạt động. Lý do là cậu đã ký vào bản cam kết tạm dừng xưởng để khắc phục tình trạng khói bụi. Việc này khiến bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) rất tức giận.

Bà Diện tức giận trước việc xưởng tăm hương bị đóng cửa. Ảnh VTV

Sang nhà ông Phúc (NSƯT Thanh Bình), Trung đã lên tiếng thay mặt mẹ xin lỗi ông Phúc và bà Tính (NSƯT Tú Oanh) vì những hiểu lầm không đáng có trước đó.

Bà Tính nói Trung là "kẻ thù" vì đã vu oan cho Mai (Ngọc Huyền). Thái độ của cả bà Tính và Mai với Trung đều khó chịu ra mặt.

Trung sang nhà hàng xóm xin lỗi nhưng lại nhận về sự bực tức. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác trong tập phim, ông Trực (Anh Tuấn) sang tận nơi tìm ông Phúc để làm cho ra nhẽ. Ông Trực cáo buộc ông Phúc đã sai Mai giả làm khách du lịch quay phim để tố cáo xưởng mình gây ô nhiễm.

Ông Phúc kiên quyết phủ nhận mọi lời buộc tội và cho rằng ông Trực đang tự suy diễn. Cuộc nói chuyện nhanh chóng biến thành màn cãi vã gay gắt.

Ông Phúc và ông Trực đã xảy ra tranh cãi vì bên nọ đổ lỗi cho bên kia. Ảnh VTV

"Ngụy quân tử! Không đáng mặt đàn ông! Ông sai con Mai giả khách du lịch quay phim chụp ảnh xưởng nhà tôi, sau đó tố cáo xưởng nhà tôi là gây ô nhiễm môi trường. Rồi ông bảo cái Vân sai thằng Trung nhà tôi ký vào biên bản để đến bây giờ bị đóng cửa đấy... Gian manh, ra cái vẻ hiền hậu. Chính cái mặt này nên ông mới lấy được Tâm đấy, mới được nhận truyền nghề cho đấy" - ông Trực mắng ông Phúc.

Tập 4 phim "Ngược đường ngược nắng" được phát sóng vào 21h ngày 6/4 trên VTV1.

Diễn viên nhí đang gây chú ý trong 'Đồng hồ đếm ngược' là ai? GĐXH - Nhân vật bé Nhi xuất hiện trong “Đồng hồ đếm ngược" gây chú ý bởi được coi là điểm nhấn câu chuyện cảm động ở những tập cuối.