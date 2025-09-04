MC Hạnh Phúc: Dẫn sự kiện A80 không phải cơ hội cho một cá nhân nào đó nổi tiếng

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (A80) đã diễn ra trong thời tiết không thể đẹp hơn, dù dự báo trước đó trời sẽ mưa. Thế nhưng sau khi chương trình truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam kết thúc, một "cơn mưa" lớn đã xảy ra. Đó là "cơn mưa" của lời khen dành cho Lễ kỷ niệm và cho những hình ảnh "10 điểm không có nhưng" - một cơn mưa đúng nghĩa tưới mát những "cái đầu nóng" vì bức xúc, chê trách của khán giả trước đó trong sự kiện A50 của VTV.

Đóng góp vào thành công chung ấy là nhiều tháng trời lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị kỹ lưỡng của ê-kíp Đài truyền hình Việt Nam và những đêm không ngủ khi gần đến sự kiện của hàng trăm con người. BTV Hạnh Phúc – Hồng Nhung được chọn dẫn chính truyền hình trực tiếp tại trường quay của VTV cũng đã góp phần ấn tượng vào thành công chung ấy.

BTV Hạnh Phúc – Hồng Nhung và khách mời tại trường quay trong chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Một chi tiết rất thú vị được khán giả phát hiện ngay khi chương trình đang diễn ra: "Nay đã có bác Nguyễn Hoà Bình (Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình điều hành chương trình đại lễ trực tiếp) lại thêm BTV Trần Hạnh Phúc dẫn nữa, quá ý nghĩa cho ngày Độc lập 2/9". Một sự lựa chọn vừa ý nghĩa vừa tinh tế.

BTV Hạnh Phúc với chất giọng trầm ấm, tình cảm, cách nhả chữ chậm rãi mà rõ ràng, chắc chắn đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc linh thiêng, trang trọng của đại lễ đến người xem. Sự "cộng hưởng" từ gương mặt hiền hoà, nụ cười thiện lành cũng giúp anh tạo thiện cảm với khán giả. Sau chương trình, Hạnh Phúc không còn là cái tên mà thực sự là cảm xúc của anh khi nhận vô số lời khen ngợi. Nhưng trên trang cá nhân, anh chỉ chia sẻ dòng trạng thái khiêm nhường: "Tự hào lắm thay VTV của tôi! Đây chỉ là 1 phần rất nhỏ trong ekip của chương trình THTT Đại lễ hôm nay! Xin cảm ơn tất cả. Chúc mừng 80 năm Quốc khánh!".

Dù áp lực công việc và thiếu ngủ nhiều đêm nhưng khi phóng viên Gia đình và Xã hội đặt câu hỏi phỏng vấn, BTV Hạnh Phúc đã vui vẻ nhận lời và chia sẻ những câu chuyện hậu trường của buổi truyền hình trực tiếp.



Chỉ một từ: "Cẩn trọng"

Dẫn trực tiếp một sự kiện lớn như A80 hẳn phải vô cùng áp lực, dù là người có nhiều kinh nghiệm ở các chương trình lớn nhưng đứng trước nhiệm vụ chưa từng có này, lại "tiềm ẩn" sự săm soi của hàng triệu người, cảm xúc của anh khi đó thế nào?



- Tôi thật sự may mắn khi trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mình được đồng hành ở nhiều chương trình đặc biệt: từ Lễ khánh thành và khởi công hàng loạt công trình trọng điểm chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cầu truyền hình Thời cơ vàng kết nối Hà Nội – Huế – TP.HCM, Lễ tổng kết phong trào "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát", chương trình Rạng rỡ Việt Nam trước – trong – sau Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; đến Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2025 diễn ra chiều 2/9 ngay sau khi kết thúc buổi truyền hình trực tiếp của Đài. Đây đều là những sự kiện có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao, được xã hội đặc biệt quan tâm.

BTV Hạnh Phúc với chất giọng trầm ấm, tình cảm, cách nhả chữ chậm rãi mà rõ ràng, chắc chắn đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc linh thiêng của đại lễ đến người xem.

Được đứng ở vị trí người dẫn, tôi coi đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Bởi mỗi chương trình không chỉ vài tiếng đồng hồ lên sóng, mà là cả quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ kịch bản, lời dẫn cho đến việc phối hợp nhịp nhàng với ê-kíp. Người dẫn cũng phải nhập cuộc từ sớm, chỉnh từng câu chữ, trau chuốt từng cách diễn đạt.

Riêng với chương trình trực tiếp Rạng rỡ Việt Nam trong ngày 2/9, tôi hiểu rõ áp lực không chỉ đến với MC mà với tất cả thành viên ê-kíp. Một sự kiện quốc gia, hàng triệu khán giả dõi theo, đòi hỏi sự chuẩn xác gần như tuyệt đối mà vẫn phải truyền tải cảm xúc. Cá nhân tôi, ngay khi nhận nhiệm vụ, cũng có những phút chốc lo lắng. Nhưng chính sự lo lắng ấy lại trở thành động lực để tôi chuẩn bị kỹ hơn, cẩn trọng hơn, để bước lên sóng với tâm thế bình tĩnh và chắc chắn nhất.

Với A80 không phải "không được để xảy ra sai sót" mà "tuyệt đối không để xảy ra sai sót". Ngoài kinh nghiệm dẫn, anh chuẩn bị cho mình thế nào để đảm bảo sự "tuyệt đối" đó?

- Chỉ một từ: "cẩn trọng". Chúng tôi đã họp bàn kỹ lưỡng kịch bản, đường dây, mắt xích, sự kết nối. Người dẫn cũng tự viết kịch bản, nên chúng tôi cần tự tìm hiểu các thông tin về đại lễ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ tránh được tối đa sai sót trên sóng. Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị nhiều những thông tin nền, đề phòng trong những sự cố kết nối tín hiệu bị trục trặc,… Và quan trọng là giữ bình tĩnh, làm chủ cảm xúc. Ngoài ra, còn có cả ê-kíp hỗ trợ qua tai nghe, để nếu lỡ có sơ suất, mình kịp điều chỉnh ngay.

Chương trình tường thuật trực tiếp lần này của VTV nhận được nhận xét hoàn toàn trái ngược với A50, thậm chí là cơn mưa lời khen từ những người khó tính nhất. Trong đó, công chúng nhắc nhiều đến cái tên Lê Bảo Hân như là một nhân tố chính làm nên thành công này. Là người trong cuộc, anh nói gì về sự đóng góp của anh Lê Bảo Hân? (Lê Bảo Hân được giao phụ trách những cảnh quay chuyển động tại lễ đài chính bằng steadicam, các phần còn lại do VTV và VFC đảm nhận).

- Tôi không đủ tầm để nhận định về vai trò của anh Lê Bảo Hân. Vấn đề này nên hỏi Phó Tổng giám đốc Đỗ Thanh Hải sẽ phù hợp hơn. Nhưng tôi nghĩ, sự đóng góp của mỗi người chỉ là ở góc độ cá nhân chứ không thể làm nên tổng thể của một chương trình. Ở chương trình truyền hình trực tiếp này cũng vậy.

Ngoài chuẩn bị về chuyên môn thì trang phục, kiểu tóc... được anh "tính toán" thế nào vì đó cũng là một phần rất quan trọng khi lên sóng. Rực rỡ quá thì sẽ bị sến, giản dị lại cho rằng thiếu nghiêm túc, chỉn chu...

- Tiêu chí về việc lên hình với nam biên tập viên dẫn chương trình có trong khuôn khổ của nhà Đài. Tôi không thay đổi nhiều so với phong cách chính luận mình vẫn hay làm trong Chuyển động 24h. Tôi không cầu kỳ hay quá bóng bẩy trong trang phục, vì với người dẫn chính luận thì sự đơn giản là điều cần thiết. Đơn giản nhưng không có nghĩa là thiếu sự đầu tư. Chúng tôi đã có ghi hình tổng duyệt, để duyệt cả trang phục, đầu tóc. Với tôi, sự đơn giản, trang trọng sẽ làm nên tính chất nghiêm túc của một người dẫn chương trình truyền hình trực tiếp quan trọng mà người dân cả nước theo dõi.

Đây không phải cơ hội cho một cá nhân nào đó nổi tiếng

Các khâu tham gia diễu binh, diễu hành đều có nhiều đợt sơ duyệt, tổng duyệt, với công việc dẫn của anh thì quy trình này diễn ra thế nào?



- Chúng tôi có họp bàn kịch bản, viết kịch bản rồi lại chỉnh, chỉnh rồi lại viết... Cứ thế cho đến những thời khắc mà thời gian đếm ngược. Chúng tôi không có nghỉ lễ, mà làm việc như lịch của các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và làm thật. Tất cả đều như thật, từ quần áo đến đầu tóc. Trong quá trình tổng duyệt, đạo diễn đã tính các góc máy cần thiết, MC nhìn đâu để dẫn, nhìn đâu để kết nối với hiện trường,… Rồi trong khi bình luận các điểm nhấn của chương trình,…Mọi khâu chuẩn bị đều rất kỹ càng để không được phép sai sót trên sóng.

Tại A80 - nơi mà một khoảnh khắc nhỏ ở đây cũng được coi là "sĩ cả đời" nhưng trên trang cá nhân của anh suốt quãng hành trình thực hiện chỉ vỏn vẹn một dòng viết ngắn gọn và giản dị...



- Thú thật, trong lúc làm thì tôi chỉ tập trung làm tốt nhất. Nhưng sau đó, khi nhìn lại, đúng là một niềm tự hào rất lớn, một kỷ niệm mà chắc chắn sau này tôi sẽ kể cho con cháu như một dấu mốc đẹp nhất trong sự nghiệp. Bởi tôi tin là bất kỳ ai khi nhận nhiệm vụ nào từ nhỏ tới lớn, đều sẽ thấy tự hào. Mỗi người là một mảnh ghép nhỏ, trong một bức tranh đại cảnh rực rỡ sắc màu, ghi dấu ấn cùng niềm tự hào vì sự đóng góp chung.

Sự lớn lên về danh tiếng sau mỗi sự kiện thành công dễ khiến cho người ta có cảm giác mình giờ đây không còn "bình thường" nữa. Có cảm xúc này không khi anh đang nhận được nhiều lời khen?

- Không chỉ là sự kiện truyền hình, đây là sự kiện lịch sử. Đây không phải cơ hội cho một cá nhân nào đó nổi tiếng, mà là cơ hội để chúng tôi được lớn hơn, trưởng thành hơn trong nghề, đồng thời ghi thêm một dấu mốc trong cuộc đời làm nghề của mình. Thêm một chương trình khó, thêm tình yêu thương và tin tưởng của khán giả, thêm áp lực để sau này mình cần phải làm tốt và tốt hơn nữa. Vì khán giả càng yêu thương, sẽ càng kỳ vọng lớn hơn.

Không một đứa trẻ yêu nước nào có thể trở thành trẻ hư

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 anh và gia đình đã thực hiện bộ hình vô cùng ý nghĩa. Là anh đang "bắt trend" sự kiện?

- Mọi người vẫn nói: "Yêu nước không phải là trend, yêu nước là nằm trong gen của mình" mà. Với riêng gia đình tôi, ai yêu mến đều sẽ thấy dịp nào nhà tôi cũng sẽ rủ nhau đi chụp một bộ hình kỷ niệm, không chỉ ngày lễ lớn của đất nước, mà có cả những cột mốc mang tính cá nhân.

Lần này khi chụp bộ hình nhân kỷ niệm đại lễ, một trong những yếu tố chủ quan đó là do bé thứ 2 của nhà tôi, sức khoẻ vẫn chưa tốt, cần hạn chế nơi đông người, nên tôi chụp trong studio. Tôi tự lên ý tưởng chụp hình, từ ý nghĩ về bóng hình đất nước, là những điều ý nghĩa thiêng liêng có thể in sâu vào trái tim và khối óc của mình. Tôi cũng mong các con dù còn bé nhưng các con có thể cảm nhận tình yêu đất nước thông qua ông bà cha mẹ. Không một đứa trẻ yêu nước nào có thể trở thành một đứa trẻ hư cả.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Hạnh Phúc và gia đình đã thực hiện bộ hình vô cùng ý nghĩa.





Nếu ví sự kiện A80 lần này là một cuốn sách lịch sử thì "cuốn sách" ấy đã soi rọi cho anh điều gì về bản thân, về quê hương đất nước?

- Chắc chắn đây là một cuốn sách vĩ đại của toàn dân tộc ta. Cả một hành trình 80 năm của Độc lập – Tự do và Hạnh phúc. Nếu lật giở từng trang sử ấy, tôi tin bất kỳ người dân Việt nào cũng đều có thể được soi rọi, và ngẫm thêm cho mình nhiều điều, nhiều suy nghĩ. Nó giúp tôi thấy rõ hơn tình yêu về sự hy sinh. Và soi rọi vào bản thân, tôi hiểu rằng làm nghề truyền hình không chỉ là công việc hay nhiệm vụ mà đó còn là trách nhiệm và vinh dự trong việc lưu giữ và kể lại những trang sử ấy, tới quý vị khán giả.

MC Hạnh Phúc: Tôi không dám nhận mình có bất kỳ vẻ đẹp nào từ ngoại hình đến nội tâm

Mỗi MC, BTV sẽ có một phong cách dẫn khác nhau. Với bản thân mình, anh chủ trương xây dựng cho mình lối dẫn thế nào? Trong rất nhiều lời khen, cảm nhận mà khán giả dành cho anh, anh muốn được khán giả khen điều gì nhất ở mình?

- Tôi luôn cố gắng chọn phong cách gần gũi, chân thành nhưng trang trọng. Điều tôi mong khán giả cảm nhận rõ nhất là sự tin cậy. Khi đã làm sóng trực tiếp, khán giả cần một cảm giác chắc chắn, an tâm. Thực ra được khen ai cũng thích và hạnh phúc, nhưng thay vì được khen cho riêng mình, tôi nghĩ lời khen lớn nhất dành cho tôi, đó là khán giả cảm nhận thế nào qua mỗi chương trình tôi đứng dẫn. Mọi người chỉ cần vui và tự hào như ngày đại lễ hôm 2/9, và khi xem tôi dẫn – thì đó đã là lời khen lớn nhất rồi.

Hạnh Phúc nói rằng, chương trình Cặp lá yêu thương cho anh nhiều bài học trân quý về giá trị của tình yêu thương.

Một MC để có chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc và luôn khiến người ta cảm nhận được sự chân thành, gần gũi không thể chỉ là mài cái trời cho, mà còn phải có "vẻ đẹp từ tâm". Ngoài dẫn cho chương trình Chuyển động 24h, anh còn dẫn Cặp lá yêu thương, những trải nghiệm từ chương trình thiện nguyện này có tác động đến quan niệm sống và cách dẫn của anh hiện tại không?

- Tôi không dám nhận mình có bất kỳ vẻ đẹp nào từ ngoại hình đến nội tâm cả, điều này đều phải do mọi người nhận định. Tôi chỉ là một người bình thường, trên con đường rèn luyện cả 2 điều ấy ngày một hoàn thiện hơn. Đẹp từ bên ngoài – là để tôn trọng khán giả, đẹp từ bên trong là để mình tự yêu và tự tôn trọng chính bản thân mình.

Cặp lá yêu thương cho tôi nhiều bài học trân quý về giá trị của tình yêu thương, khi tôi bắt gặp quá nhiều những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có em mất cha mất mẹ, có em vất vả mưu sinh. Tâm hồn của tôi như được bồi đắp thêm bởi chính sự khiếm khuyết trong hoàn cảnh của các em. Tôi mong và tôi tin khán giả cũng có thể cảm nhận thấy sự nỗ lực của riêng tôi cũng như toàn ê-kíp trên hành trình "Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời" đến các em nhỏ có hoàn cảnh trên khắp cả nước.

Cảm ơn MC-BTV Hạnh Phúc về cuộc trò chuyện!

Lê Thanh Hà (thực hiện)

Ảnh: NVCC

