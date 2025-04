Bắc Kạn: Làm rõ đối tượng dùng Facebook người khác để nhắn tin vay tiền nhằm chiếm đoạt tài sản

Cơ quan công an cho biết, với thủ đoạn nhắn tin hỏi vay tiền, đối tượng Lý Tà San, (SN 1997, trú tại xóm Nà Bản, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã lừa đảo được 20.000.000 đồng.



Cụ thể, cơ quan công an nhận từ tin báo của ông Đ.P.C (SN 1987, trú tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về việc, ngày 19/3/2025, thông qua ứng dụng messenger ông C nhận được tin nhắn từ Facebook "Đặng Liều", "Văn Liều" hỏi vay 20 triệu đồng. Là anh em họ nhắn tin nên ông C không do dự và thực hiện chuyển tiền đến tài khoản được yêu cầu.

Sau khi chuyển tiền ông C gọi điện cho cho ông Đặng Văn Liều (SN 1991, trú tại thôn Phia Phạ, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể (chủ tài khoản Facebook "Đặng Liều", "Văn Liều") mới biết không phải ông Liều nhắn tin. Ông Liều cho rằng tài, khoản Facebook của mình đã bị người khác chiếm quyền sử dụng.

Đối tượng Lý Tà San làm việc tại cơ quan công an.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì phối hợp với Công an xã Phúc Lộc làm rõ Lý Tà San trú tại xóm Nà Bản, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng là người sử dụng Facebook "Đặng Liều", "Văn Liều" để nhắn tin vay tiền ông C.

Số tiền 20 triệu đồng không được chuyển đến tài khoản của Lý Tà San mà được luân chuyển qua 4 tài khoản ngân hàng khác mới đến tay San.

Ngày 01/4, Lý Tà San và những người có liên quan đã được mời đến Cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lý Tà San đã thừa nhận và cho biết, vì biết ông C và ông Đặng Văn Liều là anh em họ, gia đình ông C cũng khá giả, San đăng nhập tài khoản Facebook "Đặng Liều", "Văn Liều" trên điện thoại của mình để nhắn tin.

Hiện vụ việc đã được bàn giao đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn để tiếp tục điều tra làm rõ.

