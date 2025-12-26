Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hoãn phiên tòa xử kẻ hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Thứ sáu, 14:43 26/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Chí Thành - người hành hung dã man phụ nữ ở sảnh thang máy Sky Central bị hoãn do cả 3 luật sư bào chữa của bị cáo đều vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Sáng 26/12, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đặng Chí Thành là người hành hung dã man phụ nữ ở sảnh thang máy Sky Central hồi tháng 8 vừa qua.

Theo VOV, tại phần thủ tục, HĐXX thông báo, quá trình điều tra vụ án có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo song tại phiên tòa hôm nay cả 3 luật sư đều có đơn xin hoãn phiên tòa.

Hoãn phiên toà xử kẻ hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội - Ảnh 1.

Bị cáo Đặng Chí Thành. Ảnh: VOV

Nội dung trong đơn cho biết, vào thời điểm diễn ra phiên xét xử bị cáo Đặng Chí Thành, các luật sư tham gia vụ án khác nên không thể tham dự phiên tòa. Sau đó, bị cáo Đặng Chí Thành cũng xin hoãn phiên tòa.

Sau đó, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa và mở lại vào 9h ngày 7/1/2026.

Theo cáo trạng, tối 4/8/2025, chị N.T.T (SN 1997, Hà Nội) và chị A (SN 1995, vợ của Đặng Chí Thành) cùng sinh sống tại chung cư Sky Central có mâu thuẫn liên quan đến con nhỏ của hai người.

Hoãn phiên toà xử kẻ hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh Thành hành hung chị T ở sảnh chung cư (ảnh cắt từ clip)

Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị T ở tầng 1 chung cư trên nên đến nói chuyện. Tuy nhiên, 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị T xin lỗi nhưng cô gái không đồng ý nên đã đánh chị T. Khi được mọi người can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà NộiKhởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

GĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà NộiDanh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Cao Bằng: Xử lý nhóm thanh, thiếu niên hành hung người đi đường

Cao Bằng: Xử lý nhóm thanh, thiếu niên hành hung người đi đường

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Tạm giam 3 đối tượng hành hung người giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông ở Bắc Ninh

Tạm giam 3 đối tượng hành hung người giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông ở Bắc Ninh

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Cùng chuyên mục

Tìm nạn nhân vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thanh Hóa

Tìm nạn nhân vụ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thanh Hóa

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là nạn nhân bị Nguyễn Mạnh Thắng (nhân viên ngân hàng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần liên hệ ngay để phối hợp giải quyết.

Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12

Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 24/12 - 25/12, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên tỉnh thu hút hàng ngàn người tham gia

Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên tỉnh thu hút hàng ngàn người tham gia

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.

Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc Ninh

Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc Ninh

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại phường Từ Sơn.

Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữ

Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữ

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một thiếu niên sinh năm 2008 bị người dân phát hiện, bắt giữ tại phố Nguyễn Khánh Toàn (TP Hà Nội) vì hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định đối tượng này đã lấy trộm 4 chiếc vợt pickleball.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng, cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại tấn công vợ mình.

Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cát

Công an dùng flycam quay lại địa điểm khai thác trái phép hơn 5.000m3 cát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn 4.500m3 cát tại bãi tập kết, chủ mỏ còn khai nhận đã bán khoảng 1.000m3 trước đó.

Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa đường dây giấu ma túy trong hộp mỹ phẩm, gửi theo xe khách Bắc - Nam, bắt 2 đối tượng.

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố với các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem nhiều

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Pháp luật

GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng

Pháp luật
Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12

Pháp luật
Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12

Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12

Pháp luật
Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng: Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top