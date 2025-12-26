Hoãn phiên tòa xử kẻ hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sáng 26/12, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đặng Chí Thành là người hành hung dã man phụ nữ ở sảnh thang máy Sky Central hồi tháng 8 vừa qua.

Theo VOV, tại phần thủ tục, HĐXX thông báo, quá trình điều tra vụ án có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo song tại phiên tòa hôm nay cả 3 luật sư đều có đơn xin hoãn phiên tòa.

Bị cáo Đặng Chí Thành. Ảnh: VOV

Nội dung trong đơn cho biết, vào thời điểm diễn ra phiên xét xử bị cáo Đặng Chí Thành, các luật sư tham gia vụ án khác nên không thể tham dự phiên tòa. Sau đó, bị cáo Đặng Chí Thành cũng xin hoãn phiên tòa.

Sau đó, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa và mở lại vào 9h ngày 7/1/2026.

Theo cáo trạng, tối 4/8/2025, chị N.T.T (SN 1997, Hà Nội) và chị A (SN 1995, vợ của Đặng Chí Thành) cùng sinh sống tại chung cư Sky Central có mâu thuẫn liên quan đến con nhỏ của hai người.

Hình ảnh Thành hành hung chị T ở sảnh chung cư (ảnh cắt từ clip)

Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị T ở tầng 1 chung cư trên nên đến nói chuyện. Tuy nhiên, 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị T xin lỗi nhưng cô gái không đồng ý nên đã đánh chị T. Khi được mọi người can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

