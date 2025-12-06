Mới nhất
Tài tử Lý Hùng liết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tài xuất điện ảnh

GĐXH - Diễn viên Lý Hùng - tài tử điện ảnh Việt Nam từng khiến bao trái tim thế hệ 7X, 8X thổn thức và ngưỡng mộ, anh bất ngờ trở lại phim ảnh và tiết lộ mức cát-xê thời hoàng kim.

Lý Hùng tài tử điện ảnh Việt Nam sống an yên tuổi U60 Nhưng vẫn khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh 1.

Diễn viên Lý Hùng (sinh năm 1969), được mệnh danh tài tử điện ảnh nổi tiếng khắp cả nước ở những năm thập niên 1990. Khi nhắc tới Lý Hùng, nhiều trái tim thế hệ 7X, 8X vẫn thổn thức với các vai diễn lãng tử, đào hoa của anh. Lý Hùng xuất thân từ con nhà nòi (cha là cố NSND Lý Huỳnh) về võ thuật, phim ảnh. Nhưng vì gia đình đông con (6 người con) nên ngay từ nhỏ dưới sự giáo dục nghiêm khắc từ gia đình có nề nếp quy củ, Lý Hùng phải trải qua thời buổi khó khăn một thời.

Lý Hùng tài tử điện ảnh Việt Nam sống an yên tuổi U60 Nhưng vẫn khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh 2.

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên Lý Hùng đóng vai chính trong phim "Đàn chim và cơn bão" của đạo diễn Cao Thụy. Năm 17 tuổi anh lại thủ vai chính trong phim "Nơi bình yên chim hót", đạo diễn Việt Linh. Năm 1988 khi mới chỉ 19 tuổi, diễn viên Lý Hùng nhận vai diễn để đời trong bộ phim "Phạm Công Cúc Hoa", đạo diễn Lưu Bạch Đàn. Từ đây, tên tuổi Lý Hùng phủ sóng từ khắp cả nước, trở thành hiện tượng của điện ảnh, thần tượng mới của giới trẻ.

Lý Hùng tài tử điện ảnh Việt Nam sống an yên tuổi U60 Nhưng vẫn khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh 3.

Sau thành công của "Phạm Công Cúc Hoa", Lý Hùng tiếp tục hóa thân xuất sắc trong nhân vật cậu học trò trong bộ phim "Nước mắt học trò". Khi bộ phim lên sóng, Lý Hùng đã gây thương nhớ trong tâm hồn những cô cậu học trò thế hệ 7X, 8X như hình mẫu của chàng "Bạch mã hoàng tử", người mà các cô gái trẻ thầm ao ước.

Lý Hùng tài tử điện ảnh Việt Nam sống an yên tuổi U60 Nhưng vẫn khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh 4.

Lý Hùng sở hữu gương mặt điển trai, lịch lãm đầy nam tính cùng chiều cao trên 1,7m, thân hình vạm vỡ, cơ bắp… Lý Hùng tiếp tục đóng vai chính trong các bộ phim đình đàm khác như: "Người không mang họ", "Tây Sơn hiệp khách", "Lệnh truy nã", "Tráng sĩ Bồ Đề", "Thăng Long đệ nhất kiếm"… Anh cũng là diễn viên Việt Nam xuất hiện trong những bộ phim hợp tác với Hồng Kông (Trung Quốc) như "Phượng hoàng 99", "Lưới trời lồng lộng" …

Lý Hùng tài tử điện ảnh Việt Nam sống an yên tuổi U60 Nhưng vẫn khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh 5.

Dù được mệnh danh là nghệ sĩ đào hoa của showbiz nhưng trong hơn 30 năm qua, anh vẫn là người khó thổ lộ tình cảm. Mặc dù hay được đồn đại, ghán ghép với các diễn viên nổi tiếng như: Diễm Hương, Việt Trinh, Giáng My… Song Lý Hùng phủ nhận hoặc kín tiếng, chỉ công khai mối tình duy nhất với diễn viên Y Phụng kéo dài 3 năm.

Lý Hùng tài tử điện ảnh Việt Nam sống an yên tuổi U60 Nhưng vẫn khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh 6.

Sau thời hoàng kim, Lý Hùng nghỉ diễn một thời gian, từ năm 2005 anh tái xuất điện ảnh với các vai diễn phim truyền hình dài tập và đảm nhận vai diễn viên chính. Sách kỷ lục gia Việt Nam đã xác nhận Lý Hùng là nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam với khoảng 100 phim. Lý Hùng cũng từng thử sức với ca hát khá thành công, đi biểu diễn nhiều nơi.

Lý Hùng tài tử điện ảnh Việt Nam sống an yên tuổi U60 Nhưng vẫn khiến khán giả tiếc nuối - Ảnh 8.

Vừa qua, người hâm bộ bất ngờ khi Lý Hùng góp mặt trong phim chiếu rạp "Phòng trọ ma bầu". Dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên sau gần 1 thập kỷ rời xa màn ảnh, kể từ "Hy sinh đời trai" (2015). Trong phim, Lý Hùng vào vai một doanh nhân trung niên hào hoa, thích lui tới các quán bar để gặp gỡ, làm quen các cô gái trẻ. Nhân vật là gã đàn ông vô trách nhiệm, xem nhẹ sức khỏe, tính mạng người tình khi yêu cầu họ phá thai.

Tài tử Lý Hùng liết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tài xuất điện ảnh - Ảnh 8.

Chia sẻ với báo chí, Lý Hùng tiết lộ, vài năm qua, anh nhận không ít lời mời, mong mỏi tái xuất từ các đạo diễn, nhà sản xuất. Thế nhưng, nam diễn viên đều phải từ chối vì không phù hợp và cảm thấy chưa đủ “duyên”. Dẫu không đóng phim, Lý Hùng thường xuyên theo dõi thị trường điện ảnh.

Tài tử Lý Hùng liết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tài xuất điện ảnh - Ảnh 9.

Theo nam tài tử, nếu so mức thù lao ngày xưa với hiện tại, mỗi vai diễn anh tương đương 5-10 tỷ đồng/vai. Lý Hùng từng có thời điểm nhận cát-xê lên tới 30 triệu đồng cho mỗi phim, thời điểm đó tương đương 60 cây vàng. Dù có mức cát-xê cao như vậy, song không phải vai nào Lý Hùng cũng nhận, anh từng từ chối một số lời mời hấp dẫn vì thấy chưa phù hợp. Dù kiếm nhiều tiền, Lý Hùng không có thói quen chi tiêu, ăn xài hoang phí. Hoàn thành mỗi dự án, anh gửi hết cho mẹ giữ.

Tài tử Lý Hùng liết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tài xuất điện ảnh - Ảnh 10.

Cuộc sống hiện tại ở tuổi U60 của Lý Hùng vẫn còn độc thân, không chạy theo danh vọng hay vật chất. Anh vẫn đóng phim nếu thấy phù hợp, thỉnh thoảng tham gia gameshow, còn lại dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách, luyện tập thể dục, đi du lịch, tham gia các hoạt động thiện nguyện...

