Tài tử Lý Hùng liết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tài xuất điện ảnh
GĐXH - Diễn viên Lý Hùng - tài tử điện ảnh Việt Nam từng khiến bao trái tim thế hệ 7X, 8X thổn thức và ngưỡng mộ, anh bất ngờ trở lại phim ảnh và tiết lộ mức cát-xê thời hoàng kim.
Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viênThế giới showbiz - 3 phút trước
Được mệnh danh là "nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", nữ diễn viên này từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ.
Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tạiThế giới showbiz - 50 phút trước
GĐXH - Hình ảnh chồng, con được Minh Hằng chia sẻ trong chuyến du lịch mới đây của cả gia đình.
80 cặp đôi cùng viết nên khoảnh khắc đẹp trong Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc 2025Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - Sáng 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc - Vietnam Happy Fest 2025.
Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn: Cây viết chính luận sắc bén về thời cuộcCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - Hai cuốn sách "Tư duy đột phá" và "Vì sao yêu" của Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn đã gửi gắm khát vọng đổi mới và lòng nhân ái trong thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình nhiều thay đổi.
Khu nghỉ dưỡng đặc biệt, nơi Taylor Swift sẽ tổ chức đám cướiGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Page Six, nữ ca sĩ 35 tuổi muốn tổ chức hôn lễ với Travis Kelce tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Ocean House ở Watch Hill, Rhode Island.
Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà NộiGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Á hậu Hương Ly tổ chức lễ gia tiên tại Hà Nội với doanh nhân Tùng Anh. Bố mẹ chồng và cô dâu gây ấn tượng với sự trẻ trung trong ngày đặc biệt.
Đời buồn của nghệ sĩ Bình Tinh: Mất liên tiếp 4 người thân, gánh cả gia tộcGiải trí - 5 giờ trước
Bình Tinh hiện là một trong những nghệ sĩ cải lương tiêu biểu nhất thế hệ trẻ đương thời. Để đạt được vị trí này, chị đã trải qua một hành trình đầy chông gai, thăng trầm.
Chân dung 2 nữ sinh Hải Phòng vào top Miss World Vietnam 2025Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hai nữ sinh Hải Phòng là Trần Phương Thảo và Phạm Thùy Dung đang là những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp khi lọt top 50 Miss World Vietnam 2025.
BTV chương trình 'Chuyển động 24H' giấu mặt con gái mới sinh vì lý do gì?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - BTV Thụy Vân - người dẫn chương trình của "Chuyển động 24H" mới sinh con gái được 3 tháng. Tuy nhiên, thay vì khoe hình ảnh của con, người đẹp lại muốn giấu vì một lý do nói ra ai cũng thấu hiểu.
Vợ sắp cưới của Bách nghi ngờ về mối quan hệ 'mờ ám' với TúXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Duyên - vợ sắp cưới của Bách tỏ ra nghi ngờ giữa anh và Tú có mối quan hệ trên mức tình cảm hàng xóm.
Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảmXem - nghe - đọc
GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.