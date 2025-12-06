Tài tử Lý Hùng liết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tài xuất điện ảnh

Theo nam tài tử, nếu so mức thù lao ngày xưa với hiện tại, mỗi vai diễn anh tương đương 5-10 tỷ đồng/vai. Lý Hùng từng có thời điểm nhận cát-xê lên tới 30 triệu đồng cho mỗi phim, thời điểm đó tương đương 60 cây vàng. Dù có mức cát-xê cao như vậy, song không phải vai nào Lý Hùng cũng nhận, anh từng từ chối một số lời mời hấp dẫn vì thấy chưa phù hợp. Dù kiếm nhiều tiền, Lý Hùng không có thói quen chi tiêu, ăn xài hoang phí. Hoàn thành mỗi dự án, anh gửi hết cho mẹ giữ.

