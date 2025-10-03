Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển

MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọ

Thứ sáu, 15:16 03/10/2025 | Vòng tay nhân ái
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Giữa những ngày thu Hà Nội, trong căn phòng trọ chật chội sát Bệnh viện K3 Tân Triều, một người mẹ trẻ mới 30 tuổi đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh ung thư. Cơ thể gầy gò chỉ còn 30kg của chị khiến ai nấy đều xót xa.

MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng giữa căn phòng trọ bệnh viện - Ảnh 1.MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ

GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Gánh nặng vì bệnh tật

Đó là hoàn cảnh của chị Chu Thị Phương (SN 1995, phường An Dương, TP. Hải Phòng). Cách đây hơn năm, chị Phương thấy cơ thể bất thường, hay yếu và xuất hiện ra máu bất thường. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư cổ tử cung thể hiếm – căn bệnh phức tạp. Kể từ đó, cuộc sống của chị gắn liền với Bệnh viện K3 Tân Triều.

Tới nay, chị Phương đã trải qua 2 đợt hóa chất và 3 mũi xạ trị. Chi phí điều trị mỗi ngày một chồng chất khi nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế. Hàng ngày, cơ thể gầy yếu chỉ còn da bọc xương ấy thường xuyên phải gánh chịu những cơn đau quặn thắt hành hạ.

MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng giữa căn phòng trọ bệnh viện - Ảnh 2.

Trước khi bệnh tật ập đến, chị Phương làm công nhân bao bì. Chồng chị là anh Đào Trung Tú làm lái xe thuê, thu nhập bấp bênh. Tuy cuộc sống vất vả, gia đình nhỏ của anh chị vẫn luôn rộn tiếng cười với hai con thơ.

Căn bệnh bất ngờ ập xuống với chị Phương đã khiến cho tất cả đảo lộn. Người chồng trẻ phải gồng gánh mọi thứ, không còn người để sẻ chia cùng. Để điều trị cho chị, gia đình đã vay mượn khắp mọi nơi. Theo chia sẻ của chị Phương, số nợ giờ đã vượt quá 400 triệu đồng.

Trong nước mắt, bà Nguyễn Thị Liên – mẹ ruột của chị Phương chia sẻ: "Nếu tình hình cứ kéo dài, chẳng còn chỗ vay mượn, chắc gia đình phải bán cả nhà để lo thuốc thang. Mà bán nhà đi rồi thì các cháu chẳng biết phải ở đâu?". Mỗi đợt vào viện điều trị, mẹ con bà thường phải xin cơm từ thiện tại bệnh viện, còn chỗ trọ cũng chỉ dám thuê phòng nhỏ nhất cho tiết kiệm chi phí.

Những lời gọi nghẹn lòng của hai đứa trẻ

Vợ chồng chị Phương có hai con nhỏ, cháu lớn Đào Trung Tuấn (9 tuổi) và Đào Ánh Dương (7 tuổi). Từ ngày mẹ lâm bệnh, các con nhỏ cũng thiếu bàn tay chăm sóc của cả bố và mẹ vì mẹ thường xuyên phải ở viện, còn bố tảo tần sớm hôm lo kinh phí điều trị. Các con dù nhỏ nhưng luôn hiểu chuyện. Không được gặp mẹ, các con ngày đêm cầu mong mẹ vượt qua bạo bệnh để trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Mỗi lần gặp mẹ qua những cuộc điện thoại, các con vẫn nói với chị: "Mẹ ơi, cố lên. Mẹ đừng chết, chúng con thương mẹ lắm!". Chỉ thế thôi, nước mắt của chị Phương lại lăn dài, rồi gắng gượng mỉm cười để các con yên tâm. "Tôi sợ nhất là điều không lành xảy ra, các con sẽ mồ côi mẹ quá sớm", chị nghẹn ngào.

MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng giữa căn phòng trọ bệnh viện - Ảnh 3.

Chị Phương nghẹn ngào khi nhắc đến hai con nhỏ

Theo chia sẻ của ông Chu Văn Bọc, Tổ trưởng Tổ dân phố Như Kiều, gia đình chị Phương vốn khó khăn, nay lại mắc thêm bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị quá lớn. Gia đình hiện càng khó khăn hơn, cần sự chung tay giúp đỡ.

Trong cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư quái ác, người mẹ trẻ này đang cần lắm những sẻ chia để tiếp tục giành lại sự sống, sớm về với các con thơ đang từng ngày mong ngóng bàn tay chăm sóc của mẹ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phương - Mã số 1039 xin gửi về:

1. Chị Chu Thị Phương: tổ dân phố Như Kiều, phường An Dương, TP Hải Phòng.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1039

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1039

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0969412816

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 1039


Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Sức khỏe của bé trai bị suy giảm miễn dịch yếu hơn, vẫn cần sự trợ giúp của cộng đồng.

Sức khỏe của bé trai bị suy giảm miễn dịch yếu hơn, vẫn cần sự trợ giúp của cộng đồng.

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Đinh Duy Hoàng nhiều năm nay lấy viện làm nhà. Căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và viêm gan do virus EBV mãn tính đã khiến sức khỏe của con ngày càng yếu hơn. Hiện Hoàng vẫn rất cần sự trợ giúp thêm từ cộng đồng.

MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ

MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội

Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Với tâm niệm “Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi”, tập thể lớp 7A10.1 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) cùng Ban Phụ huynh đã mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội một mùa Trung thu trọn vẹn tình người, ấm áp và đầy sẻ chia.

MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúp

MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật

MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày ngày bên giường bệnh, chị Liên tận tụy chăm chồng là anh Nguyễn Văn Lự chống chọi căn bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật quá lớn ngoài khả năng, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để anh Lự có cơ hội sống.

MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡ

MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.

MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ

MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại

MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Chị Sùng Thanh Mỷ, người H’Mông đơn thân, đang chống chọi bệnh nặng và nuôi con nhỏ. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH - Từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Xem nhiều

MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ

MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ

Vòng tay nhân ái

GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

MS 1031: Người bác sĩ trẻ dành cả tuổi thanh xuân cho người dân vùng cao giờ lâm bạo bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng

MS 1031: Người bác sĩ trẻ dành cả tuổi thanh xuân cho người dân vùng cao giờ lâm bạo bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Vòng tay nhân ái
MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật

MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật

Cảnh ngộ
MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ

Cảnh ngộ
Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội

Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội

Vòng tay nhân ái

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top