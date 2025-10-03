MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọ
GĐXH – Giữa những ngày thu Hà Nội, trong căn phòng trọ chật chội sát Bệnh viện K3 Tân Triều, một người mẹ trẻ mới 30 tuổi đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh ung thư. Cơ thể gầy gò chỉ còn 30kg của chị khiến ai nấy đều xót xa.
Gánh nặng vì bệnh tật
Đó là hoàn cảnh của chị Chu Thị Phương (SN 1995, phường An Dương, TP. Hải Phòng). Cách đây hơn năm, chị Phương thấy cơ thể bất thường, hay yếu và xuất hiện ra máu bất thường. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư cổ tử cung thể hiếm – căn bệnh phức tạp. Kể từ đó, cuộc sống của chị gắn liền với Bệnh viện K3 Tân Triều.
Tới nay, chị Phương đã trải qua 2 đợt hóa chất và 3 mũi xạ trị. Chi phí điều trị mỗi ngày một chồng chất khi nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế. Hàng ngày, cơ thể gầy yếu chỉ còn da bọc xương ấy thường xuyên phải gánh chịu những cơn đau quặn thắt hành hạ.
Trước khi bệnh tật ập đến, chị Phương làm công nhân bao bì. Chồng chị là anh Đào Trung Tú làm lái xe thuê, thu nhập bấp bênh. Tuy cuộc sống vất vả, gia đình nhỏ của anh chị vẫn luôn rộn tiếng cười với hai con thơ.
Căn bệnh bất ngờ ập xuống với chị Phương đã khiến cho tất cả đảo lộn. Người chồng trẻ phải gồng gánh mọi thứ, không còn người để sẻ chia cùng. Để điều trị cho chị, gia đình đã vay mượn khắp mọi nơi. Theo chia sẻ của chị Phương, số nợ giờ đã vượt quá 400 triệu đồng.
Trong nước mắt, bà Nguyễn Thị Liên – mẹ ruột của chị Phương chia sẻ: "Nếu tình hình cứ kéo dài, chẳng còn chỗ vay mượn, chắc gia đình phải bán cả nhà để lo thuốc thang. Mà bán nhà đi rồi thì các cháu chẳng biết phải ở đâu?". Mỗi đợt vào viện điều trị, mẹ con bà thường phải xin cơm từ thiện tại bệnh viện, còn chỗ trọ cũng chỉ dám thuê phòng nhỏ nhất cho tiết kiệm chi phí.
Những lời gọi nghẹn lòng của hai đứa trẻ
Vợ chồng chị Phương có hai con nhỏ, cháu lớn Đào Trung Tuấn (9 tuổi) và Đào Ánh Dương (7 tuổi). Từ ngày mẹ lâm bệnh, các con nhỏ cũng thiếu bàn tay chăm sóc của cả bố và mẹ vì mẹ thường xuyên phải ở viện, còn bố tảo tần sớm hôm lo kinh phí điều trị. Các con dù nhỏ nhưng luôn hiểu chuyện. Không được gặp mẹ, các con ngày đêm cầu mong mẹ vượt qua bạo bệnh để trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Mỗi lần gặp mẹ qua những cuộc điện thoại, các con vẫn nói với chị: "Mẹ ơi, cố lên. Mẹ đừng chết, chúng con thương mẹ lắm!". Chỉ thế thôi, nước mắt của chị Phương lại lăn dài, rồi gắng gượng mỉm cười để các con yên tâm. "Tôi sợ nhất là điều không lành xảy ra, các con sẽ mồ côi mẹ quá sớm", chị nghẹn ngào.
Theo chia sẻ của ông Chu Văn Bọc, Tổ trưởng Tổ dân phố Như Kiều, gia đình chị Phương vốn khó khăn, nay lại mắc thêm bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị quá lớn. Gia đình hiện càng khó khăn hơn, cần sự chung tay giúp đỡ.
Trong cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư quái ác, người mẹ trẻ này đang cần lắm những sẻ chia để tiếp tục giành lại sự sống, sớm về với các con thơ đang từng ngày mong ngóng bàn tay chăm sóc của mẹ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phương - Mã số 1039 xin gửi về:
1. Chị Chu Thị Phương: tổ dân phố Như Kiều, phường An Dương, TP Hải Phòng.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1039
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1039
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0969412816
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1039
Sức khỏe của bé trai bị suy giảm miễn dịch yếu hơn, vẫn cần sự trợ giúp của cộng đồng.Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước
GĐXH – Đinh Duy Hoàng nhiều năm nay lấy viện làm nhà. Căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và viêm gan do virus EBV mãn tính đã khiến sức khỏe của con ngày càng yếu hơn. Hiện Hoàng vẫn rất cần sự trợ giúp thêm từ cộng đồng.
MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệVòng tay nhân ái - 3 ngày trước
GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà NộiVòng tay nhân ái - 5 ngày trước
GĐXH – Với tâm niệm “Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi”, tập thể lớp 7A10.1 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) cùng Ban Phụ huynh đã mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội một mùa Trung thu trọn vẹn tình người, ấm áp và đầy sẻ chia.
MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúpCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuậtCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày ngày bên giường bệnh, chị Liên tận tụy chăm chồng là anh Nguyễn Văn Lự chống chọi căn bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật quá lớn ngoài khả năng, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để anh Lự có cơ hội sống.
MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.
MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thậnVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.
MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dạiCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH - Chị Sùng Thanh Mỷ, người H’Mông đơn thân, đang chống chọi bệnh nặng và nuôi con nhỏ. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH - Từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏVòng tay nhân ái
GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.