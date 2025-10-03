MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọ

MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ GĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Gánh nặng vì bệnh tật

Đó là hoàn cảnh của chị Chu Thị Phương (SN 1995, phường An Dương, TP. Hải Phòng). Cách đây hơn năm, chị Phương thấy cơ thể bất thường, hay yếu và xuất hiện ra máu bất thường. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư cổ tử cung thể hiếm – căn bệnh phức tạp. Kể từ đó, cuộc sống của chị gắn liền với Bệnh viện K3 Tân Triều.

Tới nay, chị Phương đã trải qua 2 đợt hóa chất và 3 mũi xạ trị. Chi phí điều trị mỗi ngày một chồng chất khi nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế. Hàng ngày, cơ thể gầy yếu chỉ còn da bọc xương ấy thường xuyên phải gánh chịu những cơn đau quặn thắt hành hạ.

Trước khi bệnh tật ập đến, chị Phương làm công nhân bao bì. Chồng chị là anh Đào Trung Tú làm lái xe thuê, thu nhập bấp bênh. Tuy cuộc sống vất vả, gia đình nhỏ của anh chị vẫn luôn rộn tiếng cười với hai con thơ.

Căn bệnh bất ngờ ập xuống với chị Phương đã khiến cho tất cả đảo lộn. Người chồng trẻ phải gồng gánh mọi thứ, không còn người để sẻ chia cùng. Để điều trị cho chị, gia đình đã vay mượn khắp mọi nơi. Theo chia sẻ của chị Phương, số nợ giờ đã vượt quá 400 triệu đồng.

Trong nước mắt, bà Nguyễn Thị Liên – mẹ ruột của chị Phương chia sẻ: "Nếu tình hình cứ kéo dài, chẳng còn chỗ vay mượn, chắc gia đình phải bán cả nhà để lo thuốc thang. Mà bán nhà đi rồi thì các cháu chẳng biết phải ở đâu?". Mỗi đợt vào viện điều trị, mẹ con bà thường phải xin cơm từ thiện tại bệnh viện, còn chỗ trọ cũng chỉ dám thuê phòng nhỏ nhất cho tiết kiệm chi phí.

Những lời gọi nghẹn lòng của hai đứa trẻ

Vợ chồng chị Phương có hai con nhỏ, cháu lớn Đào Trung Tuấn (9 tuổi) và Đào Ánh Dương (7 tuổi). Từ ngày mẹ lâm bệnh, các con nhỏ cũng thiếu bàn tay chăm sóc của cả bố và mẹ vì mẹ thường xuyên phải ở viện, còn bố tảo tần sớm hôm lo kinh phí điều trị. Các con dù nhỏ nhưng luôn hiểu chuyện. Không được gặp mẹ, các con ngày đêm cầu mong mẹ vượt qua bạo bệnh để trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Mỗi lần gặp mẹ qua những cuộc điện thoại, các con vẫn nói với chị: "Mẹ ơi, cố lên. Mẹ đừng chết, chúng con thương mẹ lắm!". Chỉ thế thôi, nước mắt của chị Phương lại lăn dài, rồi gắng gượng mỉm cười để các con yên tâm. "Tôi sợ nhất là điều không lành xảy ra, các con sẽ mồ côi mẹ quá sớm", chị nghẹn ngào.

Chị Phương nghẹn ngào khi nhắc đến hai con nhỏ

Theo chia sẻ của ông Chu Văn Bọc, Tổ trưởng Tổ dân phố Như Kiều, gia đình chị Phương vốn khó khăn, nay lại mắc thêm bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị quá lớn. Gia đình hiện càng khó khăn hơn, cần sự chung tay giúp đỡ.

Trong cuộc chiến sinh tử với căn bệnh ung thư quái ác, người mẹ trẻ này đang cần lắm những sẻ chia để tiếp tục giành lại sự sống, sớm về với các con thơ đang từng ngày mong ngóng bàn tay chăm sóc của mẹ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phương - Mã số 1039 xin gửi về: 1. Chị Chu Thị Phương: tổ dân phố Như Kiều, phường An Dương, TP Hải Phòng. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1039 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1039 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 0969412816 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1039



