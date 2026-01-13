Bán xe ảo, kêu gọi từ thiện giả: Chiêu lừa tinh vi trên mạng xã hội

Ngày 13/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua không gian mạng, dưới các hình thức đặt cọc mua xe ô tô và kêu gọi ủng hộ lũ lụt.

Trước đó, ngày 15/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) tiếp nhận tố giác của công dân về việc bị tài khoản Facebook "Bình Dung" lừa đảo, chiếm đoạt 5 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe ô tô đã qua sử dụng.

Qua xác minh, Phòng PA05 đã triệu tập đối tượng Vũ Huy Bình (SN 1997, trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ). Tại cơ quan công an, Bình khai nhận được Lê Văn Tuấn (SN 1997, cùng trú tại xã Lập Thạch, là bạn học từ nhỏ) lôi kéo tham gia lừa đảo bằng thủ đoạn đăng bán xe ô tô cũ trên các hội nhóm Facebook để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quang tại cơ quan công an.

Kết quả tra soát dữ liệu ngân hàng xác định, từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2025, Vũ Huy Bình đã nhận tiền của khoảng 100 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Tuấn cũng thực hiện hành vi với thủ đoạn tương tự, lừa đảo 92 bị hại, chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng. Ngày 23/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn và Vũ Huy Bình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Cũng trong thời gian này, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PA05 phát hiện nhiều phản ánh về việc bị lừa đảo thông qua hình thức kêu gọi ủng hộ từ thiện cho người dân bị ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên. Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN 1990, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng).

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quang khai nhận đã lừa đảo khoảng 30 người, chiếm đoạt tổng số tiền 9.250.000 đồng. Ngày 18/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Quang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua các vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền, không chuyển khoản hay đặt cọc cho người lạ; không ham mua tài sản giá rẻ, không rõ nguồn gốc; đồng thời cảnh giác với các hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch trên mạng xã hội.