Bán xe ảo, kêu gọi từ thiện giả: Chiêu lừa tinh vi trên mạng xã hội
GĐXH - Từ chiêu trò bán ô tô cũ giá rẻ đến kêu gọi ủng hộ lũ lụt giả mạo trên mạng xã hội, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân, chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 2 vụ án, làm rõ 3 bị can liên quan.
Ngày 13/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua không gian mạng, dưới các hình thức đặt cọc mua xe ô tô và kêu gọi ủng hộ lũ lụt.
Trước đó, ngày 15/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) tiếp nhận tố giác của công dân về việc bị tài khoản Facebook "Bình Dung" lừa đảo, chiếm đoạt 5 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe ô tô đã qua sử dụng.
Qua xác minh, Phòng PA05 đã triệu tập đối tượng Vũ Huy Bình (SN 1997, trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ). Tại cơ quan công an, Bình khai nhận được Lê Văn Tuấn (SN 1997, cùng trú tại xã Lập Thạch, là bạn học từ nhỏ) lôi kéo tham gia lừa đảo bằng thủ đoạn đăng bán xe ô tô cũ trên các hội nhóm Facebook để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Kết quả tra soát dữ liệu ngân hàng xác định, từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2025, Vũ Huy Bình đã nhận tiền của khoảng 100 bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Tuấn cũng thực hiện hành vi với thủ đoạn tương tự, lừa đảo 92 bị hại, chiếm đoạt khoảng 700 triệu đồng. Ngày 23/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn và Vũ Huy Bình về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cũng trong thời gian này, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PA05 phát hiện nhiều phản ánh về việc bị lừa đảo thông qua hình thức kêu gọi ủng hộ từ thiện cho người dân bị ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên. Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN 1990, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng).
Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quang khai nhận đã lừa đảo khoảng 30 người, chiếm đoạt tổng số tiền 9.250.000 đồng. Ngày 18/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Quang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua các vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền, không chuyển khoản hay đặt cọc cho người lạ; không ham mua tài sản giá rẻ, không rõ nguồn gốc; đồng thời cảnh giác với các hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch trên mạng xã hội.
Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng YênPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thúPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí MinhPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau ít ngày gây án, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở xã Văn Hiến (Nghệ An) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 25 tấn hóa mỹ phẩm giả trên mạngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tốPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo đổi tiền mớiPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Nhận đơn tố giác đối tượng Lương Ngọc Anh (trú tại Giảng Võ, Hà Nội) chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền đổi tiền mới. Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng này.
Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 ngườiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.
21 tháng tù cho kẻ đánh con riêng của vợPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu gây thương tích 7%.
Sử dụng dụng cụ giống súng chơi “đánh trận giả”, nhóm thanh niên bị xử lýPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản nhóm đối tượng gồm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ gồm vật dụng giống súng và nhiều công cụ phục vụ hoạt động “đánh trận giả”.
Hà Nội: Nghi án phóng hỏa nhà nghỉ lúc rạng sáng, cảnh sát dùng xe thang giải cứu 7 ngườiPháp luật
GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.