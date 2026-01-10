Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam tháng 1/2026

Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam được sáp nhập từ quận Hoàn Kiếm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Cửa Nam.

Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ. Giá nhà riêng tại đây dao động phổ biến từ 300 đến hơn 700 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng rộng 20m2, thiết kế 5 tầng, sổ đỏ chính chủ, nằm tại đường Quang Trung, phường Cửa Nam (tức phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14,5 tỷ đồng, tương đương 725 triệu đồng/m2.

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ. Hiện nay, dù có lượng thông tin nhà riêng rao bán ít hơn phường Cửa Nam, tuy nhiên lượng thông tin rao bán cũng vẫn khá sôi nổi, giá rao bán không hề rẻ, dao động từ hơn 200 cho đến hơn tỷ đồng 1 mét vuông. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 39m2 nằm trên mặt phố Gia Ngư, phường Hoàn Kiếm (tức phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được rao bán với giá 50 tỷ đồng, tương đương 1,28 tỷ đồng/m2.

Từ sau thời điểm sáp nhập đến nay, giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Trong đó 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ là một trong những khu vực trung tâm thủ đô, có mức giá nhà đất cao tốp đầu.

