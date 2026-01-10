Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam tháng 1/2026
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục nóng bỏng tay.
Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam được sáp nhập từ quận Hoàn Kiếm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Cửa Nam.
Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ. Giá nhà riêng tại đây dao động phổ biến từ 300 đến hơn 700 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng rộng 20m2, thiết kế 5 tầng, sổ đỏ chính chủ, nằm tại đường Quang Trung, phường Cửa Nam (tức phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 14,5 tỷ đồng, tương đương 725 triệu đồng/m2.
Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ. Hiện nay, dù có lượng thông tin nhà riêng rao bán ít hơn phường Cửa Nam, tuy nhiên lượng thông tin rao bán cũng vẫn khá sôi nổi, giá rao bán không hề rẻ, dao động từ hơn 200 cho đến hơn tỷ đồng 1 mét vuông. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 39m2 nằm trên mặt phố Gia Ngư, phường Hoàn Kiếm (tức phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được rao bán với giá 50 tỷ đồng, tương đương 1,28 tỷ đồng/m2.
Từ sau thời điểm sáp nhập đến nay, giá nhà đất trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Trong đó 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ là một trong những khu vực trung tâm thủ đô, có mức giá nhà đất cao tốp đầu.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026Giá cả thị trường - 42 phút trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá vàng hôm nay 10/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 158,3 triệu đồng/lượng.
Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam cực thích hợp cho gia đình đi chơi tếtGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
Giá lăn bánh Kia Soluto giảm chưa từng thấy, chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Soluto giảm một cách mạnh mẽ nhờ tung ra ưu đãi hấp dẫn, nỗ lực cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.
SUV cỡ B giá 292 triệu đồng của Hyundai thiết kế sang trọng, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ hút khách hàng nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ B Hyundai Venue tiếp tục mở rộng dải sản phẩm tại Ấn Độ khi bổ sung phiên bản HX5+ với mức giá xấp xỉ 10 lakh rupee, đồng thời nâng cấp trang bị cho bản HX4.
Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị cực kỳ ấn tượng, hoàn toàn có thể khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.
Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng.
Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm, Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận đà phục hồi khi cả thị trường thế giới và trong nước đồng loạt tăng trở lại sau các nhịp điều chỉnh.
Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.