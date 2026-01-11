Hà Nội: Bất ngờ trước giá loạt biệt thự tại 2 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam đầu năm 2026
GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vẫn khiến người mua bất ngờ khi chạm ngưỡng cả tỷ đồng một mét vuông.
Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán biệt thự tại khu vực 2 phường mới tại quận Hoàn Kiếm cũ dù không quá rầm rộ nhưng lại khiến người mua nhà bất ngờ vì giá bán rất cao, dao động từ khoảng 300 triệu đồng cho đến 2 tỷ đồng một mét vuông.
Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 6 tầng, rộng 150m2 tại phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (tức phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được rao bán với giá 300 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ đồng/m2.
Căn biệt thự cổ thiết kế 3 tầng, rộng 460m2 nằm trên mặt phố Quang Trung, phường Cửa Nam (tức phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được rao bán với giá 420 tỷ đồng, tương đương 913,04 triệu đồng/m2.
Từ 18 phường ban đầu, sau sáp nhập, quận Hoàn Kiếm chỉ còn lại 2 phường là Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.
Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.
Khu vực quận Hoàn Kiếm cũ, tức 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam hiện nay luôn là những khu vực có giá nhà đất thuộc top đắt đỏ nhất tại thủ đô, bởi thế biệt thự tại khu vực này cũng có giá cao ngất ngưởng.
